La crisis migratoria en Ceuta sigue marcando la agenda política española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirige hoy una reunión junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Defensa, Margarita Robles; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y de Juventud e Infancia, Sira Rego, para coordinar la situación en Ceuta.
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El PSOE apunta a un posible delito de prevaricación administrativa en la compra del ático
La denuncia que presentará el PSOE ante la Fiscalía provincial de delitos económicos en la Comunidad de Madrid apunta a un posible delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos en la compra del ático de Chamberí.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE y cuya presentación, según fuentes del PSOE, es "inminente", está dirigida contra el Consejo de Administración de la empresa Planifica Madrid.
El inmueble fue adquirido por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la novena planta de un edificio residencial, para emplearlo como oficina de la presidenta durante el tiempo que duren las obras previstas en la Real Casa de Correos.
El cual finalmente puso en venta para emplear los beneficios, aseguran, en la reconstrucción tras los incendios de la sierra oeste madrileña.
Los socialistas señalan que el cauce elegido para la adquisición del inmueble es "contradictorio e injustificado" para la finalidad declarada públicamente.
En ese sentido, apuntan a un posible uso de Planifica Madrid como entidad mercantil de derecho privado con el objetivo de "evitar las normas del patrimonio público y sus controles".
Para el PSOE, la operación cercena los mecanismos de publicidad que concurren en el caso de la compra de patrimonio público previstos en la Ley 3/2001, desde la celebración de un concurso hasta la comunicación a la Asamblea de Madrid.
Además, resalta que el presupuesto de Planifica Madrid para el ejercicio 2026 no contempla ninguna partida destinada a la compra de bienes inmuebles de la naturaleza del adquirido.
"¿Estamos ante una gravísima irresponsabilidad negligente que da lugar a una adquisición con altos costes para una finalidad imposible de cumplir y que podía haber sido resuelta mediante otras fórmulas menos gravosas, causando un perjuicio al erario público, o, realmente, toda la justificación es incierta, y realmente se buscaba un inmueble para un uso residencial?", se pregunta la formación en la denuncia.
Para los socialistas, la venta "precipitada" del inmueble es otro "indicio" de posibles irregularidades en la compra y puede ser en sí misma una "situación irregular, también con posible relevancia penal".
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El Senado avisa de posibles acciones si los ministros se niegan a comparecer sobre Ceuta
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha convocado sesiones extraordinarias de comisiones a mediados de agosto para que comparezcan varios ministros para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta, y advierte de las "acciones que en derecho procedan" en caso de que se nieguen a acudir.
Rollán ha presidido una reunión de la Mesa del Senado que, a petición del grupo popular (con mayoría absoluta en la cámara), ha habilitado el mes de agosto para que haya sesiones extraordinarias de tres comisiones.
En concreto, las de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, para que comparezcan ante ellas los ministros correspondientes (Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares), respectivamente, los días 12, 13 y 17 de agosto.
Sin embargo, el Gobierno ha informado este viernes de que cuatro ministros (los tres anteriores y el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños) comparecerán a finales de mes y solo en el Congreso, ya que considera que es la cámara prevalente y para evitar así duplicidades.
Tras la reunión de la Mesa del Senado, la Presidencia de la cámara ha informado de que ya ha comunicado las fechas de mediados de agosto al Gobierno y que éste no ha aducido ningún motivo que imposibilite la presencia de los ministros.
Después de que el Gobierno haya anunciado que solo comparecerá en el Congreso, Presidencia del Senado asegura que están obligados a hacerlo ante la cámara que solicita su presencia, y rechaza el argumento del Ejecutivo de que el Congreso sea prevalente sobre el Senado.
En caso de que no acudan a esta cámara, advierte de que esa actitud "podría dar lugar a las correspondientes acciones que en derecho procedan".
Añade que el Senado desea que haya esas comparecencias "respetando las reglas de la Constitución a fin de asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho".
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La Guardia Civil detiene a tres personas que llevaban en un yate a dos migrantes
La Guardia Civil de Ceuta ha detenido este viernes a tres personas cuando pretendían cruzar el Estrecho de Gibraltar en un yate donde se ocultaban dos migrantes que habían entrado en la ciudad el 30 de julio.
Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, la intervención ha sido llevada a cabo por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el marco de las labores de control y vigilancia en el entorno marítimo por la crisis migratoria.
Los agentes han sorprendido a una embarcación en cuyo interior había dos migrantes que iban a ser trasladados ilegalmente a la península.
En la operación ha sido detenido el patrón del yate así como otras dos personas más que iban a bordo por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
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Ayuso dice que se está "dejando la piel" mientras sus "adversarios están de vacaciones"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Ejecutivo regional se está "dejando la piel" en la reconstrucción de la Sierra Oeste mientras sus "adversarios están de vacaciones".
Así lo ha asegurado la presidenta después de la primera reunión de la Comisión para la Reconstrucción de la Sierra Oeste, celebrada este viernes en Aldea del Fresno, en la que los periodistas han preguntando a la presidenta por la compra del ático por parte de Planifica Madrid.
El inmueble fue adquirido por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la novena planta de un edificio residencial, para emplearlo como oficina de la Presidenta durante el tiempo que duren las obras previstas en la Real Casa de Correos.
Finalmente puso en venta para emplear los beneficios en la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste madrileña.
Ante estas preguntas, la presidenta ha reprochado a los medios de comunicación que "su trabajo" también es preguntar "por la gente afectada" por el incendio de la Sierra Oeste y por lo que está haciendo la Comunidad para la reconstrucción de la zona.
"Tengan la sensibilidad de disimular al menos", ha dicho la presidenta ante las preguntas de los periodistas, a lo que ha agregado que no trabaja "ni para Pedro Sánchez" ni para sus "adversarios": "Cuando vuelvan de vacaciones, hablamos", ha sentenciado la presidenta.
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EEUU culpa a Sánchez de la "invasión" de Ceuta: "El Gobierno español no defiende su soberanía ni protege a su pueblo"
El departamento de Estado de los Estados Unidos arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez, culpándole de la llegada masiva de migrantes a Ceuta por "el vergonzoso rechazo del Gobierno español a defender su soberanía, asegurar sus fronteras y proteger a su pueblo".
The invasion of tens of thousands of migrants into Ceuta is a direct consequence of the Spanish government’s shameful refusal to defend their sovereignty, secure their borders, and protect their people. https://t.co/czrkyzaDQv— Department of State (@StateDept) August 6, 2026
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El Gobierno advierte un cambio en la llegada de menores: muy pequeños y muchas niñas
El Gobierno ha advertido que la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta del 30 de julio ha supuesto también un "cambio" en el perfil de los menores que han entrado en la autonomía, ya que se ha advertido de la llegada de muchas niñas, cuanto antes era poco frecuentes, y sobre todo de menores de 13 años.
Así lo ha apuntado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha viajado este viernes a la ciudad, y ha explicado a los periodistas que "el perfil ha cambiado con respecto al 2021, ya que han llegado más niñas y también niños muy pequeños, por lo que hay que intentar atender a los perfiles más vulnerables".
Fuentes policiales han confirmado también a EFE que en la entrada masiva del 17 y 18 de mayo de 2021 el perfil de los menores respondía a niños en edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, al contrario de lo sucedido el pasado 30 de julio.
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El Gobierno amenaza a Italia con "medidas proporcionales" si mantiene los controles en frontera con España
El Gobierno ha instado a Italia a rectificar y poner fin a los controles en frontera con España y, en caso de que no lo haga, avanza que adoptará medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los españoles, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.
Italia introdujo el pasado 1 de agosto controles en frontera con España tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta procedentes de Marruecos.
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Comuns ve "decepcionantes" los primeros dos años de Illa y le pide ser más "valiente"
El secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmado que los primeros dos años de Salvador Illa como presidente catalán han sido "decepcionantes", pese a "acuerdos concretos" con su formación que sí ve positivos.
En declaraciones a EFE el día antes de que se cumplan dos años de la investidura de Illa, Pisarello ha sostenido que el Govern socialista avanza "demasiado lentamente" en algunas materias fundamentales y, en otras, "se ha equivocado". Además, le ha pedido "valentía" en su gestión.
Hace referencia a la educación, la sanidad, la vivienda o Rodalies, en los que "el resultado es decepcionante" y ha criticado la ampliación del Aeropuerto de El Prat. Por ello, Comuns está decidido a negociar "política a política" y presionar para que se "cumplan".
"Falta valentía para poner límite a unos poderes económicos que lo quieren todo y no están dispuestos a ceder en nada", ha señalado el portavoz de Comuns, que ha acusado a Illa de pretender "mirar a derecha y a izquierda simultáneamente".
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Rescatan a 49 migrantes llegados en dos pateras a Formentera y a Mallorca
Un total de 26 personas migrantes de origen magrebí han sido interceptadas tras llegar en patera a Formentera y otras 23 de origen subsahariano han sido rescatadas a 3 millas al sur de Cala Pi, en la costa de Mallorca, ha informado la Delegación de Gobierno de Baleares.
El primer grupo de migrantes ha sido localizado a las 2.00 horas de esta madrugada en la zona de Es Caló y en la intervención han participado agentes de la Guardia Civil de Formentera y de Sant Josep, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y Policía Local de Formentera.
A las 7.10 horas, otras 23 personas de origen subsahariano han sido rescatadas por Salvamento Marítimo y la sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Palma a 3 millas al sur de Cala Pi, en la costa de Llucmajor.
Son las dos primeras pateras registradas este viernes, después de que a lo largo del jueves llegaran a Baleares 106 migrantes en 7 pateras: 4 de ellas a Formentera y una en aguas de Cabrera, otra a Mallorca y otra más a Ibiza.
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Muere un migrante que intentaba entrar a Ceuta en un parapente y cayó al mar
La Guardia Civil de Ceuta ha recuperado este viernes el cuerpo sin vida de un joven migrante subsahariano que se había precipitado al mar con un parapente con el que había pretendido la entrada ilegal en Ceuta, según han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.
El suceso se ha producido alrededor de las 08:00 horas de esta mañana cuando los agentes advirtieron la presencia de una persona que trataba de acceder a la ciudad en un parapente procedente de las montañas de Benzú, en la bahía norte.
El migrante, según los primeros indicios, pretendía aterrizar en una zona próxima a la frontera norte pero presuntamente no pudo controlar el aparato y acabó cayendo al agua.
La Guardia Civil acudió rápidamente al lugar al estimar que podía encontrarse con vida pero al llegar advirtió que había fallecido.
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Gobierno extremeño "de manera unánime" se opone acogida de menores inmigrantes, según Vox
El Gobierno extremeño, "de manera unánime", se opondrá frontalmente, "por tierra, mar y aire", a que llegue a la comunidad autónoma ningún menor inmigrante no acompañado más y se abre incluso a devolver a Marruecos a los que ahora mismo acoge Extremadura.
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, líder regional de Vox ha participado este viernes en el espacio Espejo Público de Antena 3, donde ha hecho estas declaraciones.
Fernández ha reiterado que la región tiene "prácticamente colapsado" su sistema de acogida de menores y ha insistido en que el Gobierno extremeño se opondrá a un nuevo reparto porque "así está recogido en el pacto de gobierno que firmamos con el Partido Popular".
"Nosotros vamos a cumplir el pacto, vamos a cumplir la ley y estoy segurísimo de que la señora Guardiola, el Partido Popular, también lo van a hacer", ha agregado el vicepresidente extremeño.
En ese sentido, ha insistido en que la oposición de Extremadura a acoger a más menores inmigrantes no acompañados se llevará a cabo por "tierra, mar y aire", por "todas las vías posibles que tenemos en nuestras manos", políticas, administrativas e "incluso judiciales".
Óscar Fernández ha defendido que todos los menores marroquíes que han entrado en Ceuta deben de ser devueltos a sus familias y ha recordado que el país alauita "ha abierto sus puertas a que sean repatriados".
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El Gobierno aumenta la cifra de menores registrados que permanecen en Ceuta a 1.342
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha aumentado la cifra de menores en la ciudad a 1.342 menores, aunque ha advertido de que el número aumentará porque se están desarrollando las labores de identificación y registro.
Sobre el reparto de menores ha declarado que espera comenzar a trasladarlos a la península en las próximas semanas.
Sira Rego ha afirmado que traerá más personal del continente para reforzar la labor y que se está "dando prioridad a las niñas, y a los menores de 13 años".
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El PSOE denuncia a la Comunidad de Madrid por la compra del ático de Chamberí
El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha anunciado que su partido presentará una denuncia para que se investigue la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas para ver si hay indicios de malversación o prevaricación.
"PSOE va a presentar una denuncia ante la Fiscalía de delitos económicos de Madrid dirigida contra el consejo de administración de Planifica Madrid para que se investiguen los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros en relación con la compra", ha afirmado.
El inmueble fue adquirido, según afirmó el PP de la capital, para que sirviera como oficinas durante las reformas de la sede de la comunidad autónoma por la empresa pública Planifica Madrid. Posteriormente, se puso a la venta.
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Decenas de menores se acumulan a las puertas de Comisaría de Ceuta para ser identificados
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio se acumulan desde primeras horas de este viernes a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad para ser identificados.
La mayor parte de estos menores no habían podido ser identificados por la Policía Nacional al no haber acudido a los centros de acogida y se encuentran deambulando por la ciudad, según han informado a EFE fuentes policiales.
La Policía había conseguido censar a 528 menores pero se tenía la constancia de que la cifra era superior, si bien estos niños no se habían presentado en las dependencias policiales ni habían ido a los centros de acogida gestionados por el Gobierno ceutí.
Los menores se hallaban ocultos en distintas zonas por el temor a ser repatriados a su país de origen, hasta que han sido informados de que deben ser identificados para poder ser tutelados por la Ciudad Autónoma dentro del procedimiento legalmente establecido con estos casos.
El Gobierno de Ceuta informaba ayer de que tiene acogidos a 1.017 menores aunque estimaba que la cifra de niños que entraron el 30 de julio era sensiblemente superior a la espera de poder recibir los datos finales sobre esta entrada masiva.
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Montero ve "sectarismo" en el PP con el modelo de financiación autonómica del Gobierno
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado el "sectarismo" del PP con el modelo de financiación que propone el Gobierno central aunque le suponga "pegarse un tiro en los pies" en Andalucía.
Montero ha indicado en una entrevista con EFE que la propuesta pone sobre la mesa "más de 5.700 millones de euros, que es en torno a un 23 % de todos los recursos que el Gobierno de España pone a disposición de las comunidades, mucho más de nuestro peso poblacional".
"Significa ir recortando las diferencias que existían de partida con comunidades mejor financiadas", ha detallado la exministra de Hacienda, que mantiene que el PP no "cree en lo público" y así no da "tanta importancia a la pérdida de recursos".
Además, "el PP está llegando a acuerdos en las autonomías con una formación política que no cree en el Estado de las autonomías" y en las "competencias que tienen asignadas", ha afirmado en relación con Vox.
La líder de los socialistas andaluces está convencida igualmente de que la comunidad andaluza sería "la primera en firmar el acuerdo" de ser aprobado el modelo aunque fuera sin los apoyos del PP.
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Cae una organización criminal que introdujo a más de 2.000 migrantes por mar en España
Las autoridades españolas, francesas y polacas han desarticulado en una operación conjunta una organización criminal que llegó a introducir más de 2.000 migrantes en situación irregular en el Mediterráneo, además de dedicarse al transporte de drogas desde Argelia.
Según han informado la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, han participado más de 180 agentes y se han detenido a un total de 77 personas en España, y otra más en Argelia, que conformaban una "compleja, activa y peligrosa" estructura criminal transnacional.
En la operación ha colaborado Europol y las policías francesa, portuguesa y polaca.
Los criminales utilizaron hasta 18 embarcaciones de alta velocidad, valoradas en más de cinco millones de euros, que defendían con violencia y que tenían un doble uso: primero las usaban para transportar droga de las costas de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza a Argelia y, en el trayecto de vuelta, traían a personas migrantes.
De esta manera, el grupo llegó a introducir más de 2.000 personas en España en 64 ocasiones, que les reportaron unos beneficios superiores a los 24 millones de euros, al cobrar precios de hasta 12.000 euros por el transporte en viajes de 50 migrantes por trayecto en algunos casos.
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El PP cita a Robles, Albares, Bolaños y Marlaska para dar explicaciones por la crisis de Ceuta la próxima semana en el Senado
El Partido Popular presentó el pasado jueves la solicitud de comparecencia de los ministros Robles, Marlaska, Bolaños y Albares en el Senado la próxima semana para dar explicaciones por la crisis migratoria en Ceuta.
También se solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno en sede parlamentaria desde el 31 de agosto, momento en el que se estaban produciendo los hechos en Ceuta.
Hoy, estos mismos ministros han solicitado la comparecencia, pero Pedro Sánchez no ha expresado su intención de comparecer.
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Robles, Marlaska, Bolaños y Albares piden comparecer a finales de agosto en el Congreso por la crisis de Ceuta
El Gobierno registrará este viernes en el Congreso las solicitudes de comparecencia a petición propia y en periodo extraordinario de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños para explicar la crisis migratoria en Ceuta.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han informado que los ministros comparecerán a finales de agosto ante las comisiones de Interior, Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional, respectivamente.
En concreto, el Gobierno propondrá a la Presidenta del Congreso que la ministra de Defensa comparezca el día 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el día 27; y los ministros del Interior y Exteriores el día 28, en sus respectivas comisiones.
Según el Ejecutivo, los ministros informarán "sobre la gestión en el marco de sus competencias con relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y siguientes".
El registro de las comparecencias ante la Cámara Baja llega después de que el PP las solicitara este jueves en el Senado y el Congreso.
El Gobierno ha aclarado que "para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión", los ministros van a comparecer este mismo mes de agosto "en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados".
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Rescatan a 57 personas llegadas en cuatro pateras a Cabrera y Formentera
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 57 personas migrantes llegados en cuatro pateras distintas a las costas de Baleares, una de ellas al sureste de Cabrera y las demás en dirección hacia Formentera o ya en tierra en esa isla.
La primera de estas cuatro pateras sobre las que ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares fue rescatada a las 15.00 horas del jueves en el mar, con 19 personas de origen magrebí, tras el naufragio de la embarcación, a 12 millas al sureste de la isla de Cabrera.
Intervinieron en el rescate tanto el servicio marítimo Provincial de la Guardia Civil y agentes de la Comandancia y del puesto de Felanitx, como los helicópteros del instituto armado y de Salvamento Marítimo.
A las 19:47 horas, Salvamento Marítimo rescató a otras 13 personas de origen magrebí, a bordo de una embarcación a 3 millas al suroeste de la isla de Formentera. A las 21:30 horas, fue interceptado un migrante de origen magrebí en la localidad de San Francesc de la isla de Formentera, llegado en patera, por parte de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
Por último, a las 23:42 horas, han sido rescatadas 24 personas de origen magrebí, a 7 millas al sureste de la Mola, en Formentera, en una intervención que ha contado con Salvamento Marítimo y guardias civiles del puesto principal de Sant Josep (Ibiza).
Con estas cuatro pateras rescatadas por la tarde y por la noche, a lo largo del jueves llegaron a Baleares 106 migrantes en 7 pateras: 4 de ellas a Formentera y una en aguas de Cabrera, otra a Mallorca y otra más a Ibiza.
En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior, han llegado al archipiélago 219 pateras con 4.145 inmigrantes en situación irregular. En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.
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Sánchez preside este viernes una reunión telemática sobre Ceuta con varios ministros
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes una reunión telemática de coordinación con varios ministros sobre la situación de Ceuta.
Sánchez ha convocado esa reunión, en la que participará desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, para abordar la evolución de la situación que se vive en la ciudad autónoma una semana después de su visita, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
En el encuentro participarán la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande Marlaska; la portavoz del Gobierno y responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.
También ha sido convocado el secretario de Estado de Exteriores, Diego Martínez, debido a que el ministro José Manuel Albares se encuentra de viaje en Colombia acompañando al rey a la toma de posesión del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella.