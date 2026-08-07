Robles, Marlaska, Bolaños y Albares piden comparecer a finales de agosto en el Congreso por la crisis de Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa en agosto. A. Pérez Meca Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro ministros del Gobierno han solicitado comparecer a finales de agosto en el Congreso para explicar la crisis migratoria en Ceuta. Las comparecencias serán ante las comisiones de Interior, Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional, cada ministro en su ámbito de competencia. El objetivo es informar sobre la gestión gubernamental respecto a la entrada de más de 72.000 migrantes ilegales desde Marruecos a Ceuta, ocurrida el 30 de julio y días posteriores. El Gobierno ha decidido que las comparecencias sean en el Congreso para evitar duplicidades tras la solicitud previa del PP en el Senado y el Congreso.

El Gobierno registrará este viernes en el Congreso las solicitudes de comparecencia a petición propia y en periodo extraordinario de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños para explicar la crisis migratoria en Ceuta por la que entraron más de 72.000 migrantes ilegales desde Marruecos.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han informado que los ministros comparecerán a finales de agosto ante las comisiones de Interior, Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional, respectivamente.

En concreto, el Gobierno propondrá a la Presidenta del Congreso que la ministra de Defensa comparezca el día 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el día 27; y los ministros del Interior y Exteriores el día 28, en sus respectivas comisiones.

Según el Ejecutivo, los ministros informarán "sobre la gestión en el marco de sus competencias con relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y siguientes".

El registro de las comparecencias ante la Cámara Baja llega después de que el PP las solicitara este jueves en el Senado y el Congreso. El Gobierno ha aclarado que "para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión", los ministros van a comparecer este mismo mes de agosto "en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados".