El 89%, incluido el 85% de votantes del PSOE, cree que Marruecos "permitió o estimuló" la invasión de Ceuta

El Gobierno responsabiliza a las mafias de tráfico de personas, pero ni sus socios ni sus votantes comparten esta versión y califican lo sucedido como un 'chantaje' de Marruecos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denunció la vulnerabilidad de la ciudad y cuestionó la seguridad ante la falta de reconocimiento de soberanía por parte de Marruecos.

La mayoría de los encuestados considera que el principal factor de la crisis migratoria fue la actitud de Marruecos, seguido del 'efecto llamada' por la regularización de inmigrantes y el viaje de Sánchez a Argelia.

El 89% de los españoles, incluyendo el 85% de votantes del PSOE, cree que Marruecos permitió o estimuló la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

El Gobierno no ha conseguido convencer a nadie, ni siquiera a los votantes socialistas, al sostener que el régimen de Mohamed VI fue completamente ajeno a la invasión de Ceuta por parte de más de 72.000 inmigrantes.

Un abrumador 89% de los españoles cree que Marruecos "permitió o estimuló" la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Así lo sostiene, incluso, el 85% de los votantes del PSOE y el 87,5% de los de Sumar y Podemos.

A juicio de los españoles, este fue el principal factor que desencadenó la avalancha migratoria sobre Ceuta, seguido del efecto llamada provocado por la regularización masiva de inmigrantes y, en tercer lugar, el viaje de Pedro Sánchez a Argelia.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denunció este jueves ante el Comité de Libertades Civiles del Parlamento europeo que la crisis migratoria del día 30 ha puesto en evidencia la situación "extremadamente vulnerable" de la ciudad autónoma, frente a un vecino, Marruecos, que "no reconoce nuestra soberanía".

"Es inevitable preguntarse cuándo volverá a ocurrir", añadió Vivas dirigiéndose a los eurodiputados, y si el próximo asalto será "el definitivo para la caída al abismo", que supondría "dejar de ser lo que somos, España y Europa".

Sin embargo, el Gobierno ha hecho lo posible por no incomodar al régimen de Rabat.

Tanto el presidente Pedro Sánchez como los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares han culpado de lo ocurrido exclusivamente a las mafias de tráfico de personas.

Y han agradecido encarecidamente la colaboración de Rabat para resolver la crisis, que se ha saldado ya con al menos 140 muertos.

Pero ni siquiera los socios de Sánchez (ni sus votantes) se creen esta tesis. Tanto Podemos como ERC han coincidido en calificar lo ocurrido como un "chantaje" de Marruecos a España.

A juicio de los españoles, el segundo factor que más ha influido en el asalto a Ceuta ha sido el efecto llamada provocado por la regularización masiva de 1,3 millones de inmigrantes que promueve el Gobierno.

Este es también el principal reproche que hacen a Sánchez algunos mandatarios europeos como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien el pasado fin de semana decidió suspender temporalmente el espacio Schengen en su frontera marítima y aérea con España.

El 52% de los españoles afirma que el efecto llamada por la regularización ha tenido "mucha importancia" en la avalancha migratoria sobre Ceuta. Y otro 21,8% sostiene que ha tenido "bastante importancia".

En este caso, los votantes del PSOE (48,2%), Sumar y Podemos (67,5%) y los partidos nacionalistas (60,8%) niegan la mayor y sostienen que el efecto llamada ha tenido "poca importancia".

Tras asistir a la final del Mundial de Fútbol en Nueva Jersey, Pedro Sánchez voló a Argelia para recomponer las relaciones diplomáticas de España con el Gobierno de Abdelmadjid Tebboune.

Allí celebró la victoria de España en el Mundial cortando una tarta con Tebboune, al que el régimen de Marruecos considera su principal enemigo declarado, por el contencioso sobre el Sáhara Occidental.

El 45,8% de los encuestados por SocioMétrica considera que esta visita ha tenido "mucha importancia" en la decisión de Rabat de colapsar Ceuta con más de 72.000 inmigrantes irregulares. Otro 35,3% dice que ha tenido "bastante importancia".

También lo ven así los votantes del PSOE: el 36,6% dice que el viaje a Sánchez a Argel ha tenido "mucha importancia" en el asalto a Ceuta y otro 35,8% admite que ha tenido "bastante importancia".

El Gobierno de Sánchez y el régimen de Mohamed VI han dado una explicación idéntica sobre la invasión de Ceuta del día 30.

Sostienen que las mafias de trata de personas hicieron una "interpretación interesada" de la sentencia del Tribunal Supremo que impide efectuar la devolución en caliente de los inmigrantes que llegan por mar.

El 40% de los españoles admite que la sentencia del Supremo pudo tener "mucha importancia" en la avalancha migratoria. Y otro 30% cree que tuvo "bastante importancia".

En este caso, los votantes de Sumar y Podemos no dan relevancia a este factor: el 47,2% cree que ha tenido "poca importancia" en lo sucedido.

Por último, sólo uno de cada tres españoles, el 33,3%, cree que "el papel de las mafias y sus mensajes por redes sociales" ha tenido "mucha importancia" en la crisis migratoria de Ceuta.

Pero un porcentaje mayor, el 40,3% (entre ellos, la mayoría de votantes de PP, Vox y los partidos nacionalistas y regionales), cree que este factor ha tenido "poca importancia".

Como ha informado EL ESPAÑOL, la mayoría de las mafias de trata de personas que operan en Marruecos son subsaharianas.

No obstante, esto ha cambiado desde que la externalización de fronteras de la Unión Europea ha descendido a Mauritania con los centros de detención e incluso al Sahel, desde donde salen ahora las embarcaciones precarias a las Islas Canarias.

En la actualidad, la principal mafia que permite salir a los marroquíes son los propios gendarmes reales implicados en el tráfico de personas. Lo hacen cerca del mar y de las fronteras a cambio de dinero.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.690 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de agosto de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.