Los "motivos ocultos" del "caos" de Ceuta: del "deseo" alauita a la "turbulenta" relación, así lo ve la prensa internacional

Las claves

Las claves Generado con IA Medios internacionales analizan la crisis migratoria en Ceuta y cuestionan los motivos detrás del reciente episodio. The Guardian y otros diarios sugieren que la apertura de la frontera podría estar relacionada con tensiones diplomáticas entre España, Marruecos y Argelia. La prensa italiana y francesa destaca los intereses marroquíes sobre Ceuta y Melilla y la creciente presión para reclamar la soberanía de estos enclaves. Políticos europeos expresan preocupación por la situación y advierten sobre nuevas tensiones en la frontera entre España y Marruecos.

Los principales medios internacionales se han hecho eco de la crisis migratoria en Ceuta. Publicaciones como The Guardian, The Telegraph o La Repubblica se cuestionan qué hay detrás del reciente episodio.

The Guardian lo denomina "caos en el cruce de fronteras" y pone el foco en "el limbo para los marroquíes en las calles de Ceuta".

Sobre las causas, cita la versión de Sánchez sobre el uso por parte de mafias de la resolución del Tribunal Supremo, pero también especula con "la posibilidad de que las autoridades marroquíes hayan abierto la frontera para manifestar su descontento por la reciente visita de Sánchez a Argelia".

El diario italiano La Repubblica habla de los intereses del "rey Muhammad de Marruecos de recuperar las ciudades no redimidas", en referencia a una cesión de las ciudades autónomas españolas en territorio africano de Ceuta y Melilla.

Explica que "los medios de comunicación marroquíes reclaman cada vez más la soberanía sobre los enclaves españoles. Ahora, cuentan con el respaldo de Estados Unidos".

En Francia, Le Monde habla de "muchos motivos ocultos", entre los que puntualiza el conflicto por el reconocimiento del Sáhara, las relaciones con Argelia o incluso el Mundial de 2030. Describe lo ocurrido en Ceuta como "un nuevo episodio de las turbulentas relaciones" entre Madrid y Rabat.

Sin salir del país vecino, Le Figaro titula: "Es una invasión", "se han sobrepasado todos los límites": los políticos europeos están preocupados y enfadados por la enorme ola migratoria en Ceuta", centrándose en la reacción de los miembros de la UE a la entrada masiva.

The Telegraph destaca que el presidente del Gobierno "se marcha de vacaciones mientras los migrantes se niegan a abandonar Ceuta" y destaca el vídeo que compartió ayer Sánchez con su selección de música para el verano.

La publicación alemana Frankfurter Allgemeine Zeitung baraja la posibilidad de que "todo podría volver a estallar en cualquier momento".