Un Sánchez triunfalista lanza su campaña: "Queda un año, pero la transformación es para sentir orgullo, no tiene precedentes"

El presidente reivindicó un modelo basado en el refuerzo de los servicios públicos, la lucha contra el cambio climático y la defensa de la integridad democrática y el multilateralismo.

Sánchez resaltó el crecimiento económico de España y la reducción histórica del paro, comparándolo con las políticas de recortes del PP.

Defendió que la gestión ha mejorado el empleo, la protección social para familias y mayores, y las oportunidades para los jóvenes.

Pedro Sánchez lanzó su campaña con un discurso triunfalista, destacando una transformación sin precedentes durante sus años en el Gobierno.

Pedro Sánchez se presentó este martes en su comparecencia de fin de curso político en la versión más triunfalista de sí mismo.

Con un discurso claramente electoral, aseguró que "queda un año" para seguir avanzando "y mucho por hacer", pero que la transformación de estos ocho años en oncloa "no tiene precedentes" y está pensada para que los españoles "se sientan orgullosos" de su país.

Él, sin duda, se mostró así. Y "sin ánimo de caer en la autocomplacencia", defendió que, "sin exagerar, no debemos darlo por normal, es extraordinario".

El presidente definió esa transformación como algo que va "más allá de leyes y recursos".

La atribuyó a "cambios concretos" que, según él, se traducen en "empleos más estables, familias más protegidas, jóvenes con más oportunidades y mayores con más dignidad".

Según dijo en sus conclusiones, "no hablamos de leyes, hablamos de personas que viven un poco mejor", remachó.

En esa reflexión final, Sánchez apeló al orgullo nacional y a su identidad política, "frente a la década perdida de recortes, cuando en Moncloa se aplicaba el credo neoliberal".

Reivindicó que ser español significa pertenecer a un país "con las cosas claras", que "juega limpio" y que "defiende la paz", y que es respetado fuera por combinar crecimiento económico y protección social "sin tener que elegir entre una cosa y otra".

Sánchez se reivindicó como líder de un "Gobierno de la gente, por la gente y para la gente... el de coalición progresista, el Gobierno de España”.

Cinco pilares

Como base de ese relato, antes Sánchez había definido los cinco pilares de su acción de Gobierno.

Aunque lo cierto es que los dos últimos, la regeneración democrática y la geopolítica, los despachó en apenas cinco minutos de la hora larga que dedicó empleó en su discurso... y sin apenas una sola de las diapositivas que lo acompañaban antes con datos y gráficas.

Había abierto su repaso por los incendios y la "emergencia climática" con un tono muy político.

Sánchez pidió un pacto de Estado más contra el "negacionismo" que contra el cambio climático. Y defendió que su Gobierno ha hecho de la lucha contra él "una prioridad de presente y de futuro", frente a las políticas de la oposición, que allí donde PP y Vox gobiernan, dijo, "acuerdan un frenazo a las energías renovables".

Eso no lo apoyó ni en datos, ni en cifras ni en citas textuales.

En el capítulo económico es en el que se movió con más sonrisas y kilos de autocomplacencia.

El presidente utilizó cifras de crecimiento y empleo para subrayar su discurso de éxito frente a "los recortes del pasado".

Sánchez recordó que España lleva casi tres años como "la gran economía que más crece" de la UE y que el paro ha bajado de "niveles crónicos" a mínimos de 18 años, "se dice pronto". Frente a "una década de recortes" del PP, se preguntó "cómo habrían gestionado todas estas crisis otros... no hace falta responderse".

Pero ese crecimiento, "si no llega a los ciudadanos no es nada", continuó.

Y así, respecto al Estado del bienestar, Sánchez reivindicó haber "reforzado" e incluso "refundado" los servicios públicos tras la etapa de ajustes.

Presumió de haber aumentado en 145.000 millones el gasto en prestaciones sociales y de haber "recuperado lo perdido" en sanidad, educación y dependencia. Frente al "dogma neoliberal" que congeló pensiones, esgrimió más plazas MIR, más becas y mejores prestaciones de dependencia como prueba de su modelo.

La reflexión final enlazó esos tres pilares con el resto de su acción de gobierno.

Se permitió incluir en el punto sobre integridad democrática "el aval del TJUE a la Ley de Amnistía". Y respecto a su política exterior, la definió como defensa de un multilateralismo "que hay que reformar y ampliar" frente a la "ley de la jungla" de unos poderosos que "cada vez son menos, pero con más poder acumulado".

Todo, dentro de una narrativa de transformación sin precedentes que, según Sánchez, justifica ese nuevo mandato al que se presentará "dentro de un año".