Las CCAA del PP exigen retrasar la cita con Hacienda para la financiación tras la "traición" de Canarias o le darán plantón

El Gobierno central mantiene la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para votar la reforma de financiación y la condonación parcial de deuda autonómica.

Canarias ha pactado con el Gobierno central un acuerdo que le aportaría 1.300 millones de euros adicionales al año, rompiendo la unidad del bloque autonómico del PP.

Los consejeros de Hacienda del PP denuncian que el modelo de financiación propuesto es una imposición y carece de diálogo y datos completos para todas las comunidades.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP exigen retrasar la reunión de financiación con Hacienda hasta septiembre, tras el acuerdo entre Canarias y el Gobierno central.

El viernes, en Génova, ya se sospechaba que Fernando Clavijo estaba preparando una "traición" a su socio de Gobierno. En la sede nacional popular se asumió que el presidente de Canarias aprovecharía las fechas preelectorales para sacar "más tajada" de la negociación con un Gobierno "desesperado" por no volver a quedarse solo.

Moncloa quiere evitar otra foto de rechazo unánime, salvo el de la "privilegiada" Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles.

La reacción fue inmediata y, coordinados desde la sede nacional del Partido Popular, se empezó a diseñar una estrategia común. Las autonomías del PP de régimen común acordaron un ultimátum: si Hacienda no retrasa la reunión al menos hasta septiembre, prevén darle plantón.

Fuentes de varios gobiernos autonómicos populares describen el movimiento del presidente canario como "una cerdada" en toda regla. Y culpan al PSOE de haber jugado, una vez más, a "romper el Gobierno entre Coalición Canaria y el PP en las islas".

Así, todos los consejeros de Hacienda populares, salvo la de Canarias por lealtad al presidente nacionalista, han firmado una carta conjunta a Arcadi España, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En ella exigen suspender la cita "como mínimo" hasta septiembre, porque siguen denunciando que este modelo de financiación es "una imposición" de Moncloa tras un pacto con "los separatistas".

Borradores y carta

La cúpula de Génova, de la mano de sus autonomías, diseñó un doble nivel de respuesta.

Los técnicos de cada consejería sí se reunirían con el Ministerio para preparar la sesión, pero los consejeros no se comprometen a participar en una reunión "sólo para votar".

Acudirán a la convocatoria, y atenderán a los medios. Pero si el ministro no accede a sus peticiones, la idea es no entrar a la reunión. "Sólo para votar no vamos, queremos negociar todos lo que es de todos", resumen fuentes autonómicas del PP.

El mensaje político está claro: todos entienden que "es necesaria" una nueva financiación autonómica, pero rechazan que se apruebe "sin diálogo real" y "sin datos completos para todas las Comunidades".

Durante el fin de semana se cruzaron borradores de la carta entre las 13 consejerías, hasta cerrar el texto enviado este lunes al ministro. En el PP se dejó deliberadamente al margen a la consejera canaria, Matilde Pastora Asian, a la vista del acuerdo que estaba trabajando Clavijo con Hacienda.

La carta reclama "las condiciones mínimas de información y de plazo" para una decisión de "esta trascendencia". Los consejeros critican que el Ejecutivo quiera aprobar "de forma apresurada" un modelo "fruto de un pacto bilateral con ERC" y "a espaldas" del resto de territorios.

El texto denuncia que Hacienda ha enviado sólo borradores, actas y primeros cálculos, pero no las simulaciones "completas y homogéneas" del impacto del sistema. Tampoco la memoria de cálculo del reparto, en especial del mecanismo de nivelación vertical.

Argumentos políticos

Los gobiernos autonómicos recuerdan que el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) se reunió el 14 de julio. Las autonomías presentaron alegaciones de calado sobre población ajustada, criterios de nivelación, fondos específicos y gradualidad en la aplicación.

"No es verdad que no queramos negociar", insisten desde las CCAA del PP.

Sin embargo, la documentación completa de aquella reunión no se remitió hasta el 24 de julio. Quedaban apenas tres días hábiles antes del CPFF, un margen que los consejeros consideran insuficiente para estudiar el modelo y proponer cambios.

El PP acusa al Gobierno, además, de "insensibilidad" por mantener la cita en plena Emergencia nacional por incendios. Recuerdan que hay tres comunidades afectadas y unas 100.000 personas entre evacuados y confinados, en una crisis "sin precedentes".

Las comunidades populares subrayan además el contexto presupuestario. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 están prorrogados en 2024, 2025 y 2026, y no hay objetivos de estabilidad aprobados para 2027.

En paralelo, Génova aporta otro argumento político.

Recuerda que María Jesús Montero dejó "el sudoku de financiación y deuda" a Arcadi España tras marcharse "como candidata fracasada" en Andalucía.

Este diario ya adelantó que la nueva financiación se impondría en contra de todas las comunidades, incluidas las del PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha, que mantienen su oposición al modelo, aunque rechazan el plantón este miércoles.

Los gobiernos socialistas de Adrián Barbón y de Emiliano García-Page han trasladado también sus reservas al modelo que "favorece a Cataluña". No comparten el reparto de fondos específicos ni la forma en que el sistema trata la población y los servicios esenciales.

La jugada de Clavijo

Este es el marco en el que se interpreta la jugada de Clavijo. El presidente canario se reunió este lunes en Las Palmas con Arcadi España y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la sazón su rival del PSOE en las autonómicas de mayo.

De ese encuentro salió el acuerdo que rompe el bloque autonómico del PP. Canarias apoyará el nuevo modelo, porque considera que reconoce sus singularidades con planteamientos "razonables" y sin perjuicio para otras regiones.

El Gobierno canario calcula que ha podido arrancar al Gobierno central una reforma le aportará unos 1.300 millones de euros adicionales al año para servicios esenciales.

Además ha arrancado el adelanto de partidas vinculadas a la llamada "Agenda Canaria", clave en el pacto de investidura con Sánchez.

Y en Génova se admite que la estrategia de Clavijo tiene lógica desde su óptica. "El modelo no se va a aprobar casi seguro, porque Junts lo rechazará, pero él desarma al PSOE de Torres y si al final sí sale adelante se lleva 1.300 millones de regalo", resumen fuentes populares.

Mientras tanto, Hacienda mantiene la convocatoria del CPFF para este miércoles. El Gobierno quiere someter a votación la reforma de la financiación y avanzar en la condonación parcial de deuda: hasta 83.252 millones de las Comunidades de régimen común que asumirá el Estado.