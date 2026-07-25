El Lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado este sábado un llamamiento a todos los vascos a impulsar unidos el euskera y, convencido de que los avances no vendrán de "la imposición", apela a "fomentar el apego emocional positivo" a la lengua vasca y a "ligarla con la libertad, la convivencia, la creatividad y las nuevas oportunidades". "Queremos alentar el orgullo compartido de un pueblo que cuida su lengua, y eso nos interpela a todos, seamos euskaldunes o no", asegura.

En un artículo en LinkedIn, Pradales lamenta las polémicas en torno al euskera de los últimos meses. "Han situado a nuestra lengua en el ámbito del conflicto y no es bueno. Algunos siguen diciendo que el euskera se impone, en perjuicio del castellano. Sí, en perjuicio de la cuarta lengua a nivel mundial", apostilla.

Por contra, recuerda que "otros denuncian que el euskera es atacado desde todas partes, levantando trincheras y definiendo enemigos". "Hay otros que siguen repartiendo etiquetas. El último ejemplo lo hemos tenido en la PAU, humillando públicamente a algunos menores de edad que han intentado hablar en euskera en la televisión", censura.