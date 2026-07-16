La Junta Electoral exige más control sobre el censo CERA y "reforzar" los criterios de arraigo de los nuevos votantes

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta Electoral Central exige a la Oficina del Censo Electoral reforzar el control sobre las altas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la 'ley de nietos'. Se solicita un informe detallado sobre los mecanismos de actualización, trazabilidad y supervisión del censo tras la Ley de Memoria Democrática. La JEC pide fijar criterios claros y homogéneos sobre el municipio de inscripción de los nuevos votantes nacionalizados o descendientes de exiliados. El objetivo es garantizar la transparencia y la igualdad en la formación del censo exterior, ante el aumento de inscripciones por la nueva normativa.

La Junta Electoral Central ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral que refuerce el control sobre las altas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la llamada ley de nietos. El órgano de garantías reclama un informe ampliado sobre cómo se están incorporando estos nuevos votantes al censo exterior.

Tras el informe del CSIF, sindicato mayoritario de los funcionarios consulares, la JEC quiere que la Oficina del Censo detalle los mecanismos de actualización, trazabilidad y supervisión del CERA tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. En paralelo, le encomienda la preparación de una instrucción dirigida a las oficinas consulares para fijar criterios claros en la determinación del municipio de inscripción electoral.

Ese futuro texto deberá precisar cómo se acreditan los vínculos de arraigo de los nuevos nacionalizados y descendientes de exiliados, así como la documentación exigible. El objetivo declarado por la JEC es reforzar la transparencia, la objetividad y la igualdad en la formación del censo exterior, en un contexto de aumento de inscripciones por la ‘ley de nietos’.

Las decisiones se adoptan tras recibir escritos de partidos, personas y entidades que cuestionan el impacto de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática en el censo exterior. Los remitentes critican tanto los procedimientos de concesión de la nacionalidad como el incremento de electores inscritos en el CERA en virtud de esa normativa.

La Junta recuerda que no puede valorar ni la ley ni su desarrollo reglamentario, ni pronunciarse sobre las condiciones de acceso a la nacionalidad. Señala que cualquier impugnación debe canalizarse ante el Tribunal Constitucional o la jurisdicción contencioso‑administrativa, no mediante acuerdos de la autoridad electoral.

En cuanto a las peticiones para suspender cautelarmente el proceso de elaboración del CERA, la JEC las rechaza. Invoca la Constitución y la LOREG para subrayar que la Administración electoral debe aplicar la legislación vigente mientras no se modifique por el legislador.

La JEC cita los artículos 13.2 y 23 de la Constitución y el 68.5, que reconoce el derecho de sufragio a todos los españoles e impone al Estado facilitar su ejercicio también fuera del territorio nacional. Recuerda además que el artículo 75 de la LOREG regula específicamente el voto de quienes residen en el extranjero, como derecho de configuración legal.

Sobre el CERA, el acuerdo parte del artículo 36.1 de la LOREG, que ordena a los consulados tramitar altas, bajas y cambios de adscripción siguiendo las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. El precepto permite cambios de circunscripción solo cuando exista causa suficiente y justificada, lo que coloca al criterio de arraigo en el centro del debate.

El documento reproduce la Orden EHA/642/2011, que fija los criterios para determinar el municipio de inscripción en España a efectos electorales de los residentes ausentes. Para quienes hayan residido en España se toma la última residencia; para quienes nunca residieron se exige el municipio de mayor arraigo propio o de los ascendientes.

Esa Orden obliga a presentar una declaración explicativa y documentos justificativos cuando se pide la inscripción en un municipio distinto al de la última residencia en España. Y permite que, en defecto de criterios, sea la propia oficina consular la que determine de oficio el municipio con los datos disponibles.

La JEC subraya que la norma de 2011 se ha aplicado sin reclamaciones reseñables hasta la llegada de la Ley de Memoria Democrática. El conflicto surge ahora por el aumento de nuevas inscripciones en el CERA y por la discusión sobre el municipio en el que se fija la inscripción electoral de los descendientes de exiliados.

El municipio de inscripción

Tras pedir un primer informe a la Oficina del Censo, la Junta constata que existen mecanismos de actualización, control y trazabilidad del CERA. Sin embargo, considera que ese informe no aclara de forma concluyente la corrección jurídica del procedimiento seguido ni la forma de determinar el municipio de inscripción.

Por ello reclama a la Oficina del Censo que explique si se examinan efectivamente las declaraciones de los electores que piden un municipio distinto al de su última residencia en España. También pregunta quién realiza ese examen y qué constancia queda de los criterios utilizados cuando el municipio se fija de oficio por las oficinas consulares.

La JEC insiste en que la determinación del municipio de inscripción electoral es clave para la correcta formación del CERA, porque condiciona la circunscripción a la que queda adscrito el votante. Exige que los criterios sean objetivos, homogéneos y aplicables de forma uniforme por todos los consulados para garantizar igualdad y transparencia.

La instrucción que la Oficina del Censo deberá redactar y someter a la Junta tendrá que detallar cómo se acredita el mayor arraigo propio o de los ascendientes. También debe enumerar la documentación justificativa que puede aportarse y los supuestos en que procede fijar de oficio el municipio de inscripción.

El acuerdo remarca que, cuando el municipio no derive directamente de la última residencia en España, la decisión deberá quedar suficientemente motivada en el expediente. Esa motivación permitirá comprobar el cumplimiento de los criterios y reforzar la confianza ciudadana en el sistema electoral, objetivo que la JEC ya había situado como prioritario en su acuerdo de marzo.

En el trasfondo político, el movimiento se produce después de que formaciones como Vox y el sindicato de funcionarios CSIF reclamaran límites y garantías sobre el voto exterior asociado a la ley de nietos. La Junta Electoral Central evita entrar en el terreno político, pero responde con una solución técnica: más trazabilidad, más motivación y una instrucción específica sobre el arraigo en las oficinas consulares.