Pedro J.: "En vez de atacar a los jueces, el PSOE debe averiguar quién consiguió que Gallardo y el hermano de Sánchez prevaricaran con su enchufe"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez insta al PSOE a investigar internamente el caso de prevaricación que involucra al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo. El periodista considera que el presidente del Gobierno debería ser el primer interesado en aclarar el supuesto enchufe de su hermano en la Diputación de Badajoz. La sentencia declara probado que el puesto fue creado específicamente para David Sánchez, aunque el tribunal aplicó el principio de 'in dubio pro reo' en otros delitos. Pedro J. señala que los hechos de prevaricación están claros y critica que el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara no pudiera declarar para esclarecer más detalles.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha sugerido al PSOE que haga una investigación interna sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación para cargo público, para aclarar los hechos que el tribunal no ha logrado esclarecer o probar.

"Sánchez y el PSOE, en vez de meterse con los jueces, y si quieren quedar limpios a ojos del público, son los que tendrían la obligación de esclarecerlo. ¿Por qué no hacen una investigación interna llamando a Miguel Ángel Gallardo y a los cargos de la Diputación de Badajoz?", se ha preguntado Pedro J. durante su intervención este miércoles en el programa La mirada crítica de Telecinco.

Además, ha considerado que el presidente del Gobierno "debería ser el primer interesado en aclarar por qué enchufaron a su hermano".

El periodista ha analizado la sentencia contra David Sánchez, que declara probado que se creó en la Diputación provincial un cargo "de forma espuria y carente de contenido real para ser adjudicado" a él en concreto, con un contrato de alta dirección.

"Es una sentencia benévola porque en conjunto los acusados salen bien parados y porque se aplica de manera rigurosa el concepto de in dubbio pro reo a la hora de tratar el tráfico de influencias", ha apuntado.

Pedro J. ha explicado que el tribunal baraja dos hipótesis: que alguien ofreciera hacer presión sobre Gallardo o que fuera el propio Gallardo el que favoreciera el enchufe del músico para congraciarse con Sánchez, después de haber manifestado su apoyo a Susana Díaz.

"Conozco a Gallardo y ni de broma me lo imagino montando esta movida para congraciarse con Sánchez cuando no tenía ninguna aspiración más allá de la política extremeña, dominada entonces por Guillermo Fernández Vara".

En este sentido ha lamentado que el expresidente extremeño, fallecido el pasado mes de octubre, no haya podido declarar en el juicio por "podría haber esclarecido algunas cosas".

Pedro J. Ramírez ha subrayado que los hechos "probadísimos" son los que configuran el delito de prevaricación: "A David Sánchez no se le condena simplemente por el cambio de nombre de la plaza que tenía".

De hecho, ha señalado que aunque el tribunal considera prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal, "lo que no está prescrito es que se adaptara el contenido de sus obligaciones a lo que le venía bien, a lo que le gustaba, a lo que le daba la gana".

"Precisamente por eso llega luego el tercer hecho también prevaricador que es traerse a Luis Carrero de Moncloa a Badajoz", ha zanjado.