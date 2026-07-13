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El juez interroga a un abogado de Ábalos por la oferta de la 'fontanera' de que el PSOE pagara sus honorarios
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toma declaración como testigo al primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, José Aníbal Álvarez, a quien Leire Díez habría ofrecido que el PSOE abonase sus honorarios, pagos que finalmente no habría percibido.
El magistrado, que esta semana enfrenta una ronda de interrogatorios decisiva en esta causa con las declaraciones el jueves como imputados de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel Llamas, ha citado a Aníbal Álvarez para aclarar las gestiones con Leire Díez a las que alude la UCO en uno de sus informes.
Los investigadores deducen de los mensajes intervenidos a la exmilitante socialista que habría ofrecido que el PSOE pagase los honorarios de los abogados José Aníbal Álvarez y de Ismael Oliver -este imputado en el caso-, quienes durante un tiempo defendieron al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, respectivamente.
Sin embargo, según la UCO, en el caso del que fue el primer abogado de Ábalos "no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire".
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La Audiencia de Madrid decide sobre la resolución de Peinado de enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez
La Audiencia Provincial de Madrid decidirá este lunes sobre un punto clave en la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno: la resolución del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado por cuatro presuntos delitos junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Cinco magistrados de la Sección 23 de la audiencia madrileña, reunidos en lo que se denomina sala reforzada o pleno, deliberarán sobre ese asunto y sobre otros dos, que son un recurso presentado por la acusación popular contra la decisión del juez de sobreseer el delito de intrusismo, y otro sobre una posible escisión de la acusación popular conjunta que dirige Hazte Oír
No se prevé, como ha ocurrido otras veces en las que esta misma Sala ha deliberado, que su decisión trascienda el mismo día, ya que los magistrados tienen que motivarla y redactarla en un auto.
Fuentes jurídicas han precisado que no se puede descartar completamente ese extremo, ni tampoco que la deliberación se alargue más de un día, lo que no sería extraño cuando se decide sobre asuntos relevantes o complejos.