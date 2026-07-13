El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toma declaración como testigo al primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, José Aníbal Álvarez, a quien Leire Díez habría ofrecido que el PSOE abonase sus honorarios, pagos que finalmente no habría percibido.

El magistrado, que esta semana enfrenta una ronda de interrogatorios decisiva en esta causa con las declaraciones el jueves como imputados de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel Llamas, ha citado a Aníbal Álvarez para aclarar las gestiones con Leire Díez a las que alude la UCO en uno de sus informes.

Los investigadores deducen de los mensajes intervenidos a la exmilitante socialista que habría ofrecido que el PSOE pagase los honorarios de los abogados José Aníbal Álvarez y de Ismael Oliver -este imputado en el caso-, quienes durante un tiempo defendieron al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, respectivamente.

Sin embargo, según la UCO, en el caso del que fue el primer abogado de Ábalos "no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire".