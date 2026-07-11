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Llorca defiende la "unidad" del PPCV y cree que la Comunidad Valenciana traerá "el cambio" para que Feijóo sea presidente
El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha sacado pecho por su formación política y ha defendido su "unión" ya que "sin unidad no hay futuro y sin Partido Popular no hay futuro en la Comunitat Valenciana".
Además, ha animado a "coger fuerzas" y a "estar preparados" porque, según ha considerado, "en cualquier momento pueden haber elecciones nacionales". De esta forma, ha defendido que Valencia es "la comunidad del cambio para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de España".
"Empezamos a trabajar para que el Botànic dejase de gobernar, porque estábamos cansados de discriminaciones, de castigo, de la marginación de los gobiernos de Podemos, de Compromís y del PSOE a esta tierra y especialmente a la provincia de Alicante", ha dicho.