Sánchez pagó al PNV 1,6 M más de la estimación oficial por un patrimonio en Francia que no probó que le perteneciera

La operación se realizó mediante un Real Decreto-ley en 2024, en el contexto de la Ley de Memoria Democrática, y fue parte de un acuerdo político entre PSOE y PNV.

El expediente administrativo no contenía todos los informes técnicos para justificar la cuantía abonada, ni probó documentalmente que los bienes pertenecieran al PNV.

La compensación incluía el Hotel du Mont Renaud en Noyon y el Hotel de Dieu en Compans, dos inmuebles desaparecidos y cuya propiedad por parte del PNV no se demostró.

El Gobierno de Sánchez pagó al PNV 1,6 millones de euros más de lo estimado por bienes en Francia cuya titularidad no fue acreditada.

La Ley de Memoria Democrática está en el centro del debate político estos días por la llamada ley de nietos, que ha disparado las solicitudes de nacionalidad española desde el extranjero.

Pero esa misma norma también ha servido para otra operación mucho menos conocida.

Se trata de una compensación millonaria del Gobierno al PNV por varios bienes históricos en Francia cuya titularidad no ha quedado acreditada que fuese de los nacionalistas.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pagó al PNV 3.788.004 euros por unos inmuebles desaparecidos en territorio francés.

Ahora, un informe de la Fundación Impulso y Cooperación y la asociación Impulso Ciudadano, al que ha tenido acceso este periódico, pone de manifiesto que la Administración calculó inicialmente una compensación de 2.151.395 euros y, sin embargo, el Ejecutivo decidió pagar a los nacionalistas 1.636.609 euros de más. Un 76% por encima de lo estimado.

La indemnización corresponde al Hotel du Mont Renaud, situado en Noyon, y al Hotel de Dieu, en Compans.

Son dos edificios vinculados al exilio vasco durante la Guerra Civil, pero que ya no existen y cuya propiedad a favor del PNV no quedó probada en el procedimiento administrativo.

El antiguo Hotel du Mont Renaud de Noyon (Francia), también hoy inexistente, por el que el Gobierno ha compensado al PNV. EE

La operación formó parte del mismo paquete con el que el Gobierno cedió al PNV el palacete de la Avenue Marceau de París, donde se situaba la sede del Instituto Cervantes hasta hace unos años.

Según el informe, que ha sido elaborado a partir de la documentación obtenida a través del Portal de Transparencia, los servicios patrimoniales de la Administración habían fijado el valor de esos bienes en 1.407.926 euros para el inmueble de Noyon y 743.469 euros para el de Compans.

Sin embargo, la cantidad finalmente abonada el 21 de enero de 2025 fue muy superior a lo calculado por los propios servicios del Gobierno.

El trabajo de la Fundación Impulso y Cooperación y de la asociación Impulso Ciudadano recoge, además, que en la documentación facilitada "no constan todos los informes técnicos mencionados para justificar dicha cuantía".

"La documentación administrativa obtenida y las investigaciones archivísticas realizadas hasta ahora son plenamente coherentes entre sí, en el sentido de que nos conducen a un mismo resultado", explica Pedro Chacón, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador.

"El PNV nunca fue dueño de estos inmuebles y ha mentido para conseguirlos con la colaboración del Gobierno de España", remacha.

La ley de restitución de bienes

La historia, en realidad, arranca mucho antes. En 1998, durante el Gobierno de José María Aznar, se aprobó la ley de restitución de bienes incautados durante la Guerra Civil. El PNV reclamó entonces el palacete de París y los edificios de Noyon y Compans.

La Administración rechazó la petición al considerar que no había quedado acreditado que los bienes pertenecieran al partido.

El Tribunal Supremo confirmó esa negativa en 2003. Además, en el caso de los inmuebles de Noyon y Compans, añadió que la reclamación se había presentado fuera de plazo. Así, durante años, la pretensión del PNV quedó bloqueada.

La llegada de Sánchez a la Moncloa cambió el escenario. En 2018, el PSOE se comprometió con el PNV a buscar una fórmula para restituir o compensar esos bienes.

Aquel compromiso se produjo en el contexto de la moción de censura contra Mariano Rajoy, que permitió a Sánchez llegar al poder con el apoyo de los nacionalistas vascos.

Para desbloquear la reclamación, el Gobierno introdujo después cambios en la Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, según la documentación conocida ahora, los obstáculos de fondo no desaparecieron. El expediente administrativo siguió sin acreditar de manera concluyente que el PNV fuera titular de los inmuebles reclamados.

El antiguo Hotel de Dieu, en Compans (Francia), que ya no existe, por el que el Gobierno ha indemnizado al PNV. EE

De hecho, el Consejo de Ministros llegó a admitir el 14 de mayo de 2024 que era "materialmente imposible" concluir que concurrían todos los elementos necesarios para resolver a favor del PNV.

Sin embargo, el Ejecutivo terminó resolviendo la cuestión por la vía del Real Decreto-ley. En diciembre de 2024, incluyó la cesión del palacete de París y la compensación por los inmuebles desaparecidos dentro de un decreto ómnibus.

El informe de Impulso Ciudadano sostiene que el documento decisivo fue elaborado por el entonces secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, el 7 de septiembre de 2024.

Ese documento defendía la estrecha vinculación entre el PNV y quienes aportaron fondos para la adquisición del palacete de París. Sin embargo, según las entidades, no acreditaba documentalmente la titularidad y, además, se centraba en el edificio de la Avenue Marceau, no en los inmuebles de Noyon y Compans por los que se pagaron los 3,8 millones.

También consta que el PNV presentó una valoración privada mucho más elevada que la manejada por el Estado.

Frente a los 2,1 millones calculados por los servicios patrimoniales, el partido defendió tasaciones de 3.238.000 euros por Noyon y 7.164.000 por Compans, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Finalmente, el Gobierno no llegó a esa cifra, pero sí pagó muy por encima de su estimación inicial.

La documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, fue obtenida después de más de un año de reclamaciones administrativas y judiciales. Impulso Ciudadano acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y después a la Audiencia Nacional para acceder al expediente.

Los ministerios competentes rechazaron inicialmente la entrega de la documentación y el PNV se opuso expresamente a que fuera facilitada.

"Este informe no formula acusaciones, presenta documentos", dice José Domingo, presidente de la Fundación Impulso y Cooperación.

A su juicio, los documentos muestran que el procedimiento administrativo concluyó sin acreditar la titularidad alegada por el PNV y que, aun así, el Gobierno decidió atribuirle los bienes por decreto. "Se pagó un precio político al PNV a costa de la Hacienda pública común", sostiene.

Por su parte, Rafael Arenas, presidente de Impulso Ciudadano, defiende que el caso demuestra la importancia del control institucional. "Sin las reclamaciones presentadas por Impulso Ciudadano y las resoluciones del Consejo de Transparencia, estos expedientes seguirían siendo desconocidos", afirma.