Una militante de base del PSOE reta a Óscar López y empieza a recoger avales para disputarle las primarias en Madrid

El apoyo a López Quivira proviene de militantes descontentos con la dirección regional, aunque carece del respaldo de dirigentes destacados o estructuras territoriales consolidadas.

La candidatura de López Quivira surge como alternativa desde las bases, en contraste con el respaldo institucional y orgánico de Óscar López.

Un grupo de militantes organiza la recogida de unos 1.600 avales necesarios para que López Quivira pueda competir oficialmente, con plazo hasta el 11 de julio.

Silvia López Quivira, militante de base y abogada, ha presentado su candidatura para disputar a Óscar López las primarias del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

David contra Goliat en Madrid. La militante de base y abogada de profesión Silvia López Quivira ha registrado su candidatura para disputar a Óscar López las primarias del PSOE que designarán al candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Por el momento, un grupo de WhatsApp en el que aseguran participar decenas de militantes de distintas agrupaciones socialistas está organizándose para tratar de reunir los cerca de 1.600 avales que calculan en su entorno que son necesarios.

Tienen poco tiempo porque el plazo termina el 11 de julio.

Superar ese umbral permitiría a López Quivira competir oficialmente en las primarias previstas para el 19 de julio.

Sin una trayectoria destacada en cargos orgánicos o institucionales y sin el respaldo de dirigentes de peso dentro del partido, esta militante de la agrupación de Chamartín aspira a canalizar el apoyo de una parte de las bases que se muestra descontenta con la dirección regional.

En el plano profesional, López Quivira es abogada y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito laboral y administrativo.

Fue letrada del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid y, en la actualidad, dirige las áreas laboral y social, administrativa y militar en su propio despacho.

Quienes impulsan la candidatura de esta outsider sostienen que representa una alternativa nacida desde la militancia.

Su mensaje busca conectar con afiliados que reclaman una mayor participación de las bases en la toma de decisiones y un proceso de primarias con competencia real, en lugar de una candidatura prácticamente incontestada.

En el partido se considera que sus opciones son mínimas.

Está por ver, aseguran fuentes de Ferraz, que pueda conseguir el número de avales exigido por el reglamento, una cifra equivalente a algo más del 12% del censo de militantes del PSOE de Madrid.

Alcanzar ese porcentaje en una semana supone un reto considerable para una candidatura sin estructura territorial consolidada ni el apoyo de referentes públicos.

A diferencia de Enma López, que concurrirá a las primarias para elegir al candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid frente a Reyes Maroto, López Quivira afronta el proceso sin el apoyo de ediles, diputados o dirigentes de relevancia.

La exsecretaria de la Ejecutiva sí cuenta con cierto respaldo de cargos públicos, como el concejal Antonio Giraldo.

El respaldo de la rival de Óscar López procede, principalmente, de un grupo de militantes que hasta hace unos meses se movían en la órbita del exsecretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato. No obstante, fuentes del entorno de Lobato insisten en que no mantiene ninguna vinculación con esta iniciativa y se desmarcan de la candidatura.

La recogida de avales durante los próximos días será, en cualquier caso, la primera prueba para medir si este desafío interno logra transformar el descontento de una parte de la militancia en una candidatura con opciones reales de competir en las primarias socialistas.

Si no alcanza el mínimo exigido, Óscar López quedaría previsiblemente como único aspirante a encabezar la candidatura del PSOE a la Comunidad de Madrid.