Ábalos coincide con el PSOE: su condena es "abultada" y critica que "premia al delator" Aldama con la "impunidad"

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Ábalos califica de "abultada" la condena de más de 24 años de cárcel impuesta por el Tribunal Supremo, coincidiendo con otros dirigentes del PSOE. El exministro critica especialmente que se haya librado de la cárcel al empresario Víctor de Aldama, pese a haber sido condenado, por colaborar con la Justicia. Ábalos denuncia que tanto él como su exasesor Koldo García han sufrido una "tortura física y psicológica" durante el proceso judicial. Considera que el fallo tiene "implicaciones políticas claras" y anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional.

José Luis Ábalos ha roto su silencio y ha valorado por primera vez de viva voz la condena a más de 24 años de cárcel dictada por unanimidad por el Tribunal Supremo. El exministro de Transportes y antigua mano derecha de Pedro Sánchez ha calificado la sentencia de "abultada", coincidiendo con las valoraciones hechas por algunos dirigentes del PSOE.

El exsecretario de Organización del PSOE, que sigue sin reconocer los hechos por los que ha sido juzgado, ha centrado sus críticas en el "premio al delator" con la "impunidad", en referencia a la decisión del tribunal de librar de la cárcel al empresario Víctor de Aldama pese a haber sido condenado también a más de cuatro años.

Así se ha manifestado Ábalos desde la prisión de Soto del Real, donde debe cumplir su condena de más de 24 años de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación por el caso Mascarillas, a través de unos audios difundidos por la Cadena Ser.

"He recibido decepcionado la sentencia. Es cierto que siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba lógicamente esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a quien tuviera inquina o deseara la mayor de las penas", ha expresado el exministro socialista.

En una línea similar se manifestó el día del fallo Óscar Puente, sucesor de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, que definió la sentencia como "tremendamente aleccionadora" y desproporcionada "como a cualquiera que tiene ojos en la cara".

📢 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado que la condena impuesta por el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos es "desproporcionada", una valoración que, a su juicio, comparte "cualquiera que tenga ojos en la cara" pic.twitter.com/HkxpKpqga2 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 22, 2026

Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, ahondó en esta tesis: "Acatamos que a Ábalos le hayan condenado a 24 años, y nos parece desproporcionado viendo otros casos y otras condenas. Pero lo que no entendemos es cómo ser corruptor en este país sale a cuenta. No solo es que no vaya a la cárcel, sino es que además se queda con todo el dinero de su corrupción y se dice que se le premia por colaborar con la Justicia".

Juicio "político" y "predeterminado"

Precisamente la suspensión de la ejecución de la pena a Víctor de Aldama, que deberá cumplir un año de trabajos comunitarios, ha sido la decisión más criticada del fallo del Tribunal Supremo por el Gobierno y el PSOE.

"Aldama ha confesado por interés propio, por alcanzar la impunidad y en las demás causas que puedan venir", ha afirmado Ábalos. "Ese ha sido su verdadero propósito. Lamentablemente a través de un pacto [con la Fiscalía Anticorrupción]". A su juicio, el comisionista "ha seguido dedicándose a lo mismo" y no ha tenido "ningún propósito de enmienda ni de aclarar nada".

"Creo que corrupción es arbitrariedad. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator, que no arrepentido", ha reflexionado el ex número dos del presidente del Gobierno, recordando que Aldama estuvo en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como "jefe de una organización criminal".

Por último, Ábalos ha denunciado que tanto él como su exasesor Koldo García han sido víctimas de "un mes y pico de una tortura física y también psicológica porque es humillante llegar esposado diariamente [al Supremo], con unas dificultades tremendas para nuestra defensa dadas las condiciones penitenciarias".

"El señor Aldama no ha delatado a nadie que no tuviera carácter político (...) No ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político y por lo tanto en ese sentido me parece que todo tiene implicaciones políticas muy claras", ha valorado, asegurando que el fallo "estaba predeterminado" y que recurrirá al Tribunal Constitucional.