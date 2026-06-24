Rufián contra Sánchez: "Negocié con Ábalos y su palabra era palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez, no me ponga caritas"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián junto al papel arrugado en el que ha convertido su discurso. J. J. Guillén Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha criticado duramente a Pedro Sánchez y su Gobierno por los recientes casos de corrupción. Rufián ha exigido a Sánchez que tome medidas y le ha preguntado directamente si tiene "la casa limpia" en referencia a la integridad del Ejecutivo. Ha recordado que negoció con José Luis Ábalos, exministro condenado a 24 años de cárcel, y ha cuestionado la moralidad tanto de la izquierda como de la derecha. Rufián ha advertido al PSOE que el verdadero problema lo tiene con la ciudadanía decepcionada y ha pedido llenar de contenido la legislatura, no limitarse solo a resistir.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, no ha aflojado en las críticas que lleva lanzando en las últimas semanas contra Pedro Sánchez y su Gobierno a raíz de los casos de corrupción. Frente a la estrategia del "y tú más" y el "yo no he hecho nada", le ha exigido al presidente medidas para cambiar la situación y le ha preguntado directamente si tiene "la casa limpia".

"¿Usted tiene pecado?", le ha espetado Rufián a Sánchez en un momento de su intervención. "¿Usted sabía algo? ¿Ustedes han robado?", ha insistido, reclamando incluso al presidente que le mirase a los ojos cuando le recordaba que su antigua mano derecha, el exministro José Luis Ábalos, ha sido condenado a 24 años de cárcel.

"Yo negocié durante semanas con Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez en 2018. Su palabra era la palabra de Dios. Y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas y no me cuenten milongas", ha proclamado el dirigente independentista.

"Sé perfectamente lo que estoy preguntando", ha añadido, antes de advertir al presidente de que el problema del PSOE no lo tiene con el PP o con Vox, sino "con la gente" y aquellos que les han defendido "en sus trabajos, en sus bares, en sus calles" y ahora están "decepcionados, cabreados y avergonzados".

Rufián ha relatado que los gobiernos anteriores también han robado, e incluso "matado" como el de Felipe González, pero ha dicho que eso no sirve para justificar ninguno de los actuales casos que afectan a Moncloa y a Ferraz.

"Feijóo peor, ya sabemos que se iba de vacaciones con un narco y es presidente de su partido por el asesinato político del líder que denunció las corruptelas de Ayuso, pero y qué", se ha preguntado el portavoz de ERC

"La derecha tiene intereses, pero la izquierda tiene principios. Está lo legal y está lo moral. Cuando la izquierda roba, nuestra gente llora, cuando la derecha roba, la gente ficha", ha reflexionado.

"Gente muy chunga"

De nuevo dirigiéndose a Sánchez, Rufián le ha dicho que "no le persiguen por sus políticas, sino por pactar con nosotros, con Podemos, con Bildu y con BNG. Eso a la España oscura que gobierna este país no se le va a olvidar nunca", ha continuado, subrayando que "la Justicia no es igual para todos y los jueces van con un calendario en la mano". A Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, le ha tildado de "miserable".

"Señorías del PSOE, bienvenidos. Los jueces y policías de este país no son señores de luz. Este país tiene enormes carencias democráticas y decirlo no les hace más útiles. Ojalá hubieran utilizado más y antes el BOE con nosotros y mucho menos frases vacías con el PP", ha lamentado.

"No tengo puñeteras ganas de que Feijóo sea presidente y Abascal vicepresidente, de ver el enorme sufrimiento social que van a traer, de ver ilegalizaciones, encarcelamientos políticos... Pero señor presidente, seguir así para qué, para hacer qué. Resistir está bien. Hay mucha gente que subsiste gracias a este Gobierno, pero limitarnos a decirnos que somos lo menos malo de entre todo lo malo y no hacer nada más...".

Rufián ha terminado exigiendo "llenar de contenido la legislatura" y con un mensaje para Sánchez: "Si solamente va de resistir, qué quedará del PSOE cuando todo acabe. Se lo digo yo: gente muy chunga".