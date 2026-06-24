Junts pide a Pedro Sánchez que dimita como Starmer para que la mayoría progresista elija un nuevo presidente

Las claves

Las claves Generado con IA Junts, a través de su portavoz Míriam Nogueras, pide a Pedro Sánchez que dimita y permita que una mayoría progresista elija un nuevo presidente. Nogueras argumenta que la situación de corrupción en torno a Sánchez es insostenible y que su permanencia favorece el crecimiento de la extrema derecha. Junts critica la falta de propuestas para salir del bloqueo político y rechaza que todo el país quede paralizado por la situación de una sola persona. La formación subraya que apoyó la investidura de Sánchez en 2023, pero advierte al PSOE que no confundirá cordialidad con sumisión.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "aparte" como su homólogo en Reino Unido, Keir Starmer, y deje que el Parlamento le sustituya, porque está "tocado y hundido" y la situación de corrupción es "insostenible". "A diferencia de usted, él [Starmer] sí que dispone de una amplísima mayoría", ha dicho.



Nogueras ha lanzado esta propuesta a Sánchez ante el pleno del Congreso con motivo de la comparecencia del jefe del Ejecutivo para dar explicaciones de los casos judiciales que afectan a su entorno político y familiar. "Haga lo que hacen los demócratas que se encuentran en su situación", ha pedido la portavoz de Junts.



La diputada catalana ha defendido que esta sería la mejor salida para evitar que gobierne la extrema derecha y una vez que Sánchez, ha dicho, se presenta hoy ante la Cámara sin la mayoría ni la legitimidad para ocupar el poder.

"La irresponsabilidad y la incapacidad de algunos [Sánchez] están haciendo más grande a la extrema derecha", ha reprochado Nogueras al jefe del Ejecutivo.



"Todo no puede quedar paralizado por la situación personal o política de una sola persona", ha advertido Nogueras.



En este sentido, ha citado al poeta Salvador Espríu afirmando que "a veces es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero jamás ha de morir todo un pueblo por un hombre solo".



Además de esta medida para impedir que la extrema derecha llegue al poder, Nogueras ha planteado la salida de Sánchez como alternativa ante la falta de propuestas para salir del "bloqueo" político actual y ante la negativa del jefe del Ejecutivo a someterse a una cuestión de confianza y a convocar elecciones. Para la diputada catalana, esto sería un "noble ejercicio de parlamentarismo".



La portavoz de Junts ha cargado además durante su intervención contra los socios de izquierda de Sánchez y les ha preguntado si "la corrupción de una Moncloa de izquierdas es menos grave que la de una Moncloa de derechas".

Junts ha hecho hincapié en que la corrupción en el PSOE ha empeorado con el transcurso de la legislatura y ha dejado de ser "un titular" para ser "una herida". "La corrupción del Estado español no es un accidente, es la consecuencia de un modelo que pone la unidad de España por encima de los derechos fundamentales", ha advertido Nogueras.

La diputada catalana también ha recordado que Junts hizo posible la investidura de Sánchez dándole su apoyo en 2023. Sin embargo, también ha querido avisar al PSOE: "No hemos confundido la cordialidad con la sumisión, ni la foto y el titular con los resultados tangibles".