González, Belarra, Madina, Page... la izquierda que no depende de Sánchez le pide que dimita o convoque elecciones

Dirigentes de Podemos y Sumar reclaman explicaciones a Sánchez y consideran que la sentencia invalida al presidente para seguir liderando el partido.

Felipe González y Emiliano García-Page comparan la situación con el caso Gürtel que provocó la caída del PP y exigen asumir responsabilidades políticas.

La sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos ha abierto una crisis política en el bloque progresista y críticas internas en el PSOE.

Referentes de la izquierda ajena a Pedro Sánchez, como González, Belarra y Madina, piden su dimisión o elecciones tras la condena a Ábalos.

La izquierda que no depende de Pedro Sánchez tiene claro que el ciclo del presidente del Gobierno está agotado y reclama una salida: dimisión o elecciones.

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos ha abierto una grieta en el bloque progresista.

Referentes del PSOE y dirigentes de la izquierda alternativa coinciden en señalar una misma idea: el caso crea una crisis política que exige la retirada de Pedro Sánchez.

Felipe González aseguraba este martes en Toledo que la condena a Ábalos comporta "una responsabilidad política evidente", y entre los "mecanismos" para asumirla, dijo, está el de "dimitir".

"Por este tipo de responsabilidad política Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y le planteó a Rajoy la moción de censura", dijo antes de sentenciar: "Ahora es exactamente igual".

Frente a las críticas del PSOE a la sentencia —el portavoz parlamentario Patxi López y ministros como Óscar Puente la veían "desproporcionada"—, González alabó el fallo: "Bien hecho, correcto y medido".

En ese contexto pidió que se evite "tener una visión distorsionadora del funcionamiento de los tribunales".

En el mismo acto estaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que estableció también un paralelismo entre la sentencia a Ábalos y la que "provocó la caída del PP y la moción de censura" de Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

"Me suscita el mismo respeto", añadía Page, único barón socialista con mayoría absoluta.

Respecto al futuro judicial que amenaza a Ferraz y a Moncloa, recordó que "quedan todavía varias sentencias" por salir. "Hay muchos posibles confidentes, y no solo de los que se está hablando", subrayó.

"Dejé la política por él"

Sólo unas horas antes, en la SER, el exdiputado Eduardo Madina hacía una enmienda a la totalidad a las críticas del Gobierno y del PSOE a la sentencia por el hecho de que Víctor de Aldama no entre en prisión por colaborar con la justicia.

"Debo estar en otro planeta, porque lo último que me preocupa aquí es el señor Aldama", afirmó quien fue rival en las primarias con Pedro Sánchez.

A juicio del exdiputado vasco, lo importante es la condena a Ábalos: "Veinticuatro años de cárcel a la persona que más poder tuvo, tras el presidente del Gobierno, durante un ciclo político muy significativo dentro del partido".

Y añadió que dejó la política por Ábalos: "Dejé la política activa, en parte muy importante, para no convivir con este señor y con lo que le rodea".

Madina pidió abrir una reflexión y admitía, como ya han señalado otros exdirigentes como Elena Valenciano, que "algo ha ido mal en el proceso de elección de élites" dentro del PSOE de Sánchez.

"Ábalos fue una elección, alguien le eligió", afirmó en referencia a Sánchez. "Alguien le da competencias, alguien decide quién ocupa los puestos de dirección y quién se sienta en cada ministerio".

"El tiempo se ha acabado"

También en Podemos, formación que al inicio de la legislatura abandonó Sumar para incorporarse al Grupo Mixto, plantean que "el tiempo de Sánchez se ha acabado".

"Lo que estamos viendo revela que la corrupción forma parte de la manera de gobernar del bipartidismo, con empresarios, con gente muy poderosa económicamente que compra a políticos", afirmaba en Cuatro la diputada Ione Belarra.

Fuentes de Podemos matizaban que con sus declaraciones, la secretaria general morada quería decir que Sánchez "ya no puede ser candidato" y que la sentencia contra quien fue su mano derecha lo invalida para presentarse a unas elecciones.

Desde que abandonaron Sumar, Podemos ha optado por una postura más beligerante contra el Gobierno y se instala en el bloque de la oposición en más de alguna votación.

Los que se quedan dentro de la coalición que encabezó Yolanda Díaz hacen malabares.

La diputada de Sumar, Aina Vidal, lamentaba que “esto queda”. Incluso tildaba a Ferraz de “lastre” por su actitud durante esta legislatura.

Otros partidos integrados en Sumar pedían explicaciones a Sánchez. “Todavía tiene que explicar por qué cesó a Ábalos de ministro”, afirmaba Alberto Ibáñez de Compromís que afirmaba que “las explicaciones” que han dado no son suficientes.

Mientras que, desde el mismo partido, pero en el Grupo Mixto, Águeda Micó hablaba de la “responsabilidad invigilando”. “Nos debe explicaciones”, añadía.

“No queremos más anuncios, queremos que venga con medidas para que se devuelva el dinero”, remataba