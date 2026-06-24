Feijóo a Sánchez: "La corrupción es usted... de la sauna a la cloaca hay un camino coherente"

Feijóo concluye que los verdaderos perjudicados por la corrupción gubernamental son los ciudadanos españoles.

El líder de la oposición critica que el Gobierno pretenda normalizar los escándalos y acusa a Sánchez de victimizarse frente a jueces y periodistas.

Feijóo afirma que Sánchez es el "nexo político corruptor" de los casos que afectan al PSOE y exige la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ser el responsable de la corrupción que rodea al PSOE durante una intervención en el Congreso.

Alberto Núñez Feijóo ha acusado este miércoles a Pedro Sánchez de ser el responsable de toda la corrupción que rodea al PSOE. "De la sauna a la cloaca hay un camino bastante coherente", ha afirmado desde la tribuna del Congreso, después de preguntarse "quién podía imaginar esto del yerno de las saunas".

Durante su réplica, Feijóo ha sostenido que Sánchez es el "nexo político corruptor" de los casos que afectan a su partido y a su entorno. "La corrupción es usted", le ha espetado, antes de reclamarle que disuelva las Cortes y convoque elecciones cuanto antes.

El jefe de la oposición ha asegurado que la legislatura está "exhausta" y ha acusado a Sánchez de pretender que los escándalos se conviertan en algo "normalizado". "Pretende que acabemos contemplando su corrupción como una rutina, entre Pasapalabra y los Deportes", ha ironizado.

Feijóo también ha reprochado al jefe del Ejecutivo que se presente como una "víctima" de jueces, periodistas o de quienes investigan los casos de corrupción. A su juicio, "las únicas víctimas de un Gobierno corrupto son los españoles".

"No es digno del honor que ostenta. Qué desgracia ha sido para este país, qué desgracia", ha concluido.

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