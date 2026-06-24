El "diccionario de la mafia" de Sánchez según Abascal: la A de Ábalos, la B de Begoña, la C de Cerdán... y la Z de Zapatero

Abascal sugiere que el Gobierno intenta manipular las próximas elecciones con el control del voto exterior y la concesión de pasaportes.

Santiago Abascal, líder de Vox, acusa a Pedro Sánchez y al PSOE de múltiples casos de corrupción en el Congreso.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una andanada de acusaciones sobre Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Gobierno en el Congreso de los Diputados por los casos judiciales que afectan al PSOE.

Desde la tribuna, Abascal ha comenzado a enumerar el que ha venido a bautizar como 'diccionario de la corrupción' de Sánchez, letra por letra. Desde la A de Ábalos, condenado esta semana por el Supremo a 24 años de prisión, hasta la Z de Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra.

"Cuando Sánchez se presentaba en esta cámara como azote de la corrupción del Partido Popular, se ponía ingenioso y le gustaba repasar el abecedario: nos decía, de la A a la Z, de Ayuso a Zaplana. Yo he hecho la prueba".

Así, ha comenzado a enumerar algunos de los personajes involucrados en los 15 escándalos de corrupción vinculados al PSOE –16 si se incluyen ya las pesquisas llevadas a cabo ayer en el ayuntamiento de Soria– y a algunos de sus personajes principales.

"A de Ábalos. B de Begoña. C de Cerdán. D de Delcy. E de EREs. F de Ferraz, donde está guarida de la trama. G de gerente del PSOE. H de hidrocarburos. P de Puente. O de Paco Salazar. o de Plus Ultra. O de Parador de Teruel. O de Pegasus. O de PSOE. O, directamente, de P.S. La Z podría ser Zarrías, pero no, la Z es Zapatero".

"También está la I de Illa, o de Indra. La J de Jésica. La K de Koldo. La L de Leire Díez. La M de Marlaska. La N de los negocios de su esposa con Barrabés. La O de Óscar y la P de Puente, que necesita dos letras porque no nos olvidamos de Adamuz".

La Q, según Abascal, son "los quilates de los diamantes de sangre". La R responde a los rescates de Air Europa y de Plus Ultra. La S, a la SEPI. La T, a TitoBerni.

El final de su diccionario responde a la "U de la UGT, que todavía debe millones a los andaluces, la V de Venezuela, epicentro de la corrupción, la W de Wakalua, la X de Ximo Puig, la Y de Yolanda Díaz, que decía hace poco, en un lapsus, que queda Gobierno de corrupción para rato y la Z, por supuesto, la de su pana Zapatero".

En su discurso, Santiago Abascal también ha lanzado la teoría de que el presidente del Gobierno, "en connivencia con varios de sus cómplices, está maniobrando para manipular las próximas elecciones generales".

Se ha referido "a una trama para alterar el resultado" mediante la liquidación de "todo control sobre el voto de los españoles emitido en el extranjero al tiempo que reparte millones de pasaportes españoles a gente que nunca ha vivido en España".

El diccionario de Abascal

Tal y como ha explicado EL ESPAÑOL en sucesivas piezas explicativas, el ecosistema de corruptelas que rodea al PSOE es tan laberíntico que hace falta una guía para no perderse. Abascal, sin embargo, se ha ceñido a los principales nombres.

Ábalos, José Luis. Exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE. Condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas.

Begoña Gómez. Esposa del Presidente.

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