Muere Ignacio Gordillo, el fiscal del caso Lasa y Zabala que luchó contra los GAL y plantó cara al terrorismo de ETA

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Las claves Generado con IA Fallece Ignacio Gordillo a los 75 años, reconocido fiscal de la Audiencia Nacional, destacado por su lucha contra ETA y los GAL. Gordillo fue clave en la reapertura del caso Lasa y Zabala, investigando el secuestro y asesinato de los dos miembros de ETA. Durante tres décadas en la Audiencia Nacional, participó en grandes sumarios de terrorismo, crimen organizado y causas económicas. Tras dejar la Fiscalía, ejerció como abogado penalista y docente universitario, y publicó 'Memorias de un fiscal' junto a Irene Villa.

Ignacio Gordillo, uno de los fiscales más reconocidos de la historia reciente de la Audiencia Nacional, ha fallecido este lunes a los 75 años. Durante décadas persiguió a los terroristas de ETA, pero también a quienes decidieron combatirlos desde las cloacas del Estado utilizando sus mismos métodos.

Su nombre quedó ligado para siempre a algunos de los procedimientos judiciales que marcaron la democracia española. Desde la lucha contra ETA a la investigación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), así como los grandes sumarios de terrorismo que pasaron por los tribunales durante las décadas más duras de la banda.

También tuvo un papel relevante en la reapertura y el impulso judicial del caso Lasa y Zabala, uno de los episodios más graves de la guerra sucia contra ETA.

Desde el Ministerio Público, Gordillo intervino en la investigación del secuestro, tortura y posterior asesinato de los dos miembros de la banda terrorista desaparecidos en Francia en 1983 y cuyos restos aparecieron años después enterrados en cal viva en Alicante.

Si bien no fue el fiscal del juicio oral final, sí fue una figura clave en la fase en la que el caso dejó de ser una desaparición sin resolver y empezó a apuntar hacia las estructuras del Estado.

Pero la carrera de Gordillo fue mucho más allá de la investigación de los GAL. Durante 30 años, entre 1980 y 2010, ejerció como fiscal de la Audiencia Nacional, donde se convirtió en uno de los principales azotes contra el terrorismo.

Fueron los años más duros de ETA, cuando jueces y fiscales desarrollaban su trabajo bajo la amenaza directa de la organización.

Desde ese puesto participó en algunos de los grandes sumarios contra la banda terrorista y vivió desde dentro la evolución de la respuesta judicial del Estado. De hecho, su carrera en el Ministerio Público abarca desde los años de plomo hasta el progresivo debilitamiento de la organización.

Nacido en Madrid en 1950 y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo también el grado de doctor con una tesis sobre blasfemia y libertad religiosa, calificada con sobresaliente cum laude.

En 1976 ingresó en la Escuela Judicial y optó por la Carrera Fiscal, iniciando una trayectoria de servicio público que le llevaría a ocupar destinos en la Audiencia Provincial de Gerona y en Valladolid antes de incorporarse, en 1980, a la Audiencia Nacional, apenas tres años después de la creación de un tribunal que acabaría siendo clave en la lucha contra el terrorismo.

Por sus manos pasaron también investigaciones vinculadas a los GRAPO, al crimen organizado y a grandes causas económicas. Gordillo formó parte de una generación de fiscales que tuvo que construir prácticamente desde cero la respuesta judicial frente a nuevas formas de delincuencia y terrorismo en la España democrática.

Tras abandonar la Fiscalía en 2010, inició una nueva etapa como abogado especializado en Derecho Penal y Penal Económico. También se dedicó a la docencia, faceta que le apasionaba.

Fue profesor de Derecho Penal en la UNED, impartió esta misma asignatura durante varios años en la Universidad Carlos III de Madrid y de Derecho Procesal en la Universidad Complutense, y también trabajó en la Universidad CEU San Pablo y en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

En 2012 publicó junto a Irene Villa Memorias de un fiscal, un libro en el que repasó tres décadas de trabajo en la Audiencia Nacional y algunos de los casos que marcaron su vida. Esta colaboración tuvo una especial carga simbólica ya que Villa es una de las víctimas más conocidas de ETA tras sufrir un atentado en Madrid cuando tenía 12 años.

"30 años en la Audiencia Nacional dan para mucho", solía decir Gordillo, quien resumía su carrera como una defensa del Estado de Derecho.

Con la muerte del histórico fiscal desaparece una figura clave de la Justicia española. El jurista formó parte de una valiente generación de jueces y fiscales que pusieron su vida en riesgo y combatieron con el mismo ímpetu el terrorismo y los abusos cometidos por el Estado.