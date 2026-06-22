Moncloa oculta al Congreso el número de nacionalizados por la 'ley de nietos' incluso tras ser obligada Armengol a exigirlo

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha requerido formalmente al Gobierno que responda de forma precisa y sin evasivas, pero aún no se ha facilitado el desglose completo de datos.

El PP denuncia la falta de transparencia del Ejecutivo y reclama datos detallados sobre las solicitudes y concesiones, señalando un vacío en el control parlamentario.

Más de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española bajo la 'ley de nietos', con más de medio millón de expedientes ya aprobados, principalmente en América Latina.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha revelado al Congreso cuántas personas se han nacionalizado por la 'ley de nietos', alegando problemas técnicos y falta de digitalización de los datos.

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin revelar al Congreso cuántas personas se han nacionalizado por la conocida como ley de nietos, más de cuatro meses después.

Ni siquiera lo ha hecho después de que la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, se viera obligada a apercibir por escrito a Félix Bolaños para que responda "de manera precisa y sin evasivas" a las preguntas registradas el 2 de febrero por el Partido Popular.

Moncloa se ha escudado con evasivas en problemas técnicos de registro para no desglosar cuántas solicitudes se han presentado, cuántas se han concedido y a qué circunscripciones del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) se han adscrito estos nuevos españoles.

A pesar de haber reforzado las plantillas y los medios, el Ejecutivo insiste en que las concesiones anteriores a 2024 "no están digitalizadas" y en que el sistema no distingue la Ley de Memoria Democrática del resto de opciones de nacionalidad.

Mientras tanto, el propio Gobierno presume en público de cifras récord: más de 2,4 millones de personas han pedido la nacionalidad por esta vía y más de medio millón de expedientes ya estarían aprobados, según el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Pero esos datos, exhibidos en un viaje a México, no han sido trasladados con el mismo detalle al Parlamento.

Política, institucional y constitucional

El choque tiene varias capas. Primero, la política: la disposición adicional octava de la citada Ley de Memoria ha generado un proceso masivo de nacionalización de descendientes de exiliados, sobre todo en América Latina, con un potencial de hasta 2,5 millones de nuevos españoles.

Segundo, la institucional: el Ejecutivo se resiste a entregar al Congreso la radiografía completa de ese fenómeno.

Tercero, la constitucional: el PP denuncia que se está vaciando de contenido el control parlamentario sobre uno de los cambios demográficos y electorales más relevantes de esta legislatura.

Cualquiera es exiliado

Las cifras que sí reconoce el Gobierno muestran la magnitud del proceso. Albares presumió desde México de que ya son "más de 2,4 millones" los que han pedido la nacionalidad española con la ley de nietos, con 1,2 millones de expedientes en los consulados y unas 545.000 resoluciones favorables.

En Buenos Aires se acumulan alrededor de 645.000 solicitudes; en La Habana, unas 350.000; en São Paulo o Ciudad de México, centenares de miles más.

Frente a la ley de Zapatero de 2007, que en 16 años produjo 491.177 solicitudes y 373.616 concesiones, la llamada ley de nietos ha disparado las cifras en poco más de tres años, con una tasa de denegación ínfima, en torno al 1,3%.

Es un diseño mucho más expansivo, basado en una instrucción que presume la condición de exiliado de cualquiera que abandonara España entre 1936 y 1955, aunque lo hiciera por motivos económicos.

Ese universo de nuevos españoles se está incorporando al CERA y, con la supresión del voto rogado, empieza a reflejarse en los resultados electorales.

El censo exterior ha crecido un 16% desde las últimas generales y el voto exterior casi un 50%, con un sesgo favorable al PSOE en comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla y León o Extremadura, donde el partido perdió en las urnas pero ganó entre los residentes fuera.

El conflicto

En este contexto, cuatro diputados del PP –José Antonio Bermúdez de Castro, Pedro Muñoz Abrines, María Jesús Moro y Carlos Floriano– registraron el 2 de febrero una batería de preguntas muy detallada sobre la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.

Querían saber cuántas solicitudes se habían presentado, cuántas en ventanilla, cuántas nacionalidades se habían concedido, cuántos identificadores de trámite se habían emitido y a qué circunscripciones CERA se habían adscrito los nuevos ciudadanos.

En su primera respuesta, en diciembre de 2025, el Gobierno alegó que "no disponía de las cifras exactas" y que los datos estaban en recopilación, aunque remitió a una nota de prensa de Moncloa titulada El Gobierno concede 240.000 nacionalidades a descendientes de exiliados.

Para el PP, eso demostraba que sí tenía información y no quería desglosarla.

En la segunda contestación, fechada el 10 de marzo de 2026, el Ejecutivo dio un paso más en la evasiva.

Admitió que DICIREG, la nueva aplicación del Registro Civil, "permite extraer los datos del sistema de registro de solicitudes y gestión de expediente", pero añadió que "no individualiza las solicitudes dentro del procedimiento general de adquisición de la nacionalidad por opción".

El Gobierno alegó también que el Nuevo Modelo de Registro Civil se implantó en los registros consulares entre el 8 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025 y en el Registro Civil Central en mayo de 2025.

"Todas las concesiones anteriores a estas fechas no están digitalizadas", respondió por escrito, sin aportar un solo número ni un calendario para completar ese volcado de datos.

El PP pide amparo

Esa respuesta provocó la reacción del PP. Los diputados populares recordaron que, ante una pregunta similar en 2023, el Ejecutivo sí había informado del número de solicitudes, las denegadas y las rechazadas.

"Tal argumento evidencia un claro intento de ocultar información", afirman en un escrito de amparo remitido a Francina Armengol al que también ha accedido este diario, y subrayan que negar ahora cifras que se ofrecieron antes demuestra "su caótica gestión de un tema tan relevante como la adquisición de la nacionalidad española".

La petición a la presidenta del Congreso va más allá de la queja política y se adentra en el terreno constitucional.

El PP recuerda que el artículo 66.2 de la Constitución atribuye a las Cortes el control de la acción del Gobierno y que el artículo 111.1 garantiza las preguntas parlamentarias.

"El Reglamento de la Cámara incorpora el derecho a preguntar y obtener respuesta entre las facultades que integran el jus in officium protegido por el artículo 23.2", citan, y añaden que el Tribunal Constitucional ha considerado que una respuesta insatisfactoria puede vulnerar ese derecho de participación política.

"Es inaceptable la actitud del Gobierno eludiendo su obligación constitucional de dar respuesta a las preguntas escritas", denuncian los populares. Por ello piden a la presidenta del Congreso que, en uso del artículo 32 del Reglamento, requiera al Ejecutivo para que responda con precisión.

Bolaños no atiende

Armengol acabó dándole la razón al PP en lo esencial, forzada por la solidez jurídica de los argumentos esgrimidos.

En un primer oficio a los diputados admite que no le corresponde valorar el contenido de las respuestas más allá de constatar que han sido remitidas, pero les adjunta copia del escrito enviado a Félix Bolaños.

En ese segundo texto, dirigido al ministro de la Presidencia, afirma que "procedería que el Gobierno diese respuesta a las preguntas o, en su caso, que ampliase las contestaciones remitidas de manera que se aclarasen las razones que las fundamentan".

Y, tal como sigue el requerimiento, "a tal efecto, me dirijo a V.E. con el ruego de que realice las gestiones oportunas para que se proceda en el sentido anteriormente señalado”, concluye la presidenta del Congreso en su apercibimiento al ministro de Justicia.

Fuentes del Grupo Popular lo resumen así: Armengol se ha visto "obligada a apercibir al Gobierno" para que conteste "de manera precisa y sin excusas o evasivas" a sus preguntas sobre las nacionalidades concedidas por la ley de nietos.

Pero a día de hoy, el Ejecutivo sigue sin entregar el cuadro completo que le exige el Parlamento.