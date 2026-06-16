Sánchez mantiene que Cerdán actuó por libre y que le engañó negándole su relación con Leire Díez y la cloaca del PSOE

El caso ha generado preocupación en el PSOE, afectando la imagen del partido y de figuras como Zapatero, quien también está siendo investigado y ha optado por priorizar su defensa jurídica.

Moncloa mantiene que Cerdán engañó también a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, quien autorizó pagos a la trama sin conocer su finalidad.

Un informe de la UCO vincula a Cerdán con una red de corrupción y sostiene que recibía información directa de Leire Díez, además de autorizar pagos para sus gastos.

Pedro Sánchez afirma que Santos Cerdán actuó por libre y le mintió sobre su relación con Leire Díez y la supuesta trama de cloacas del PSOE.

Un día de finales de mayo de 2025, Pedro Sánchez convocó a la Moncloa a Santos Cerdán para preguntarle por las informaciones publicadas que señalaban a Leire Díez como miembro de una trama de cloacas que trabajaba para el PSOE, según fuentes oficiales del Gobierno.

En ese momento, la versión oficial de los socialistas, con repetición en declaraciones de ministros y dirigentes, era que Leire Díez iba por libre, que era sólo una militante de base y hasta se la caracterizaba como "Antoñita la Fantástica" o "el Pequeño Nicolás".

El presidente del Gobierno y líder socialista preguntó directamente a su colaborador directo y secretario de Organización del PSOE si era cierto que la fontanera trabajaba para el partido y estaba a sueldo del PSOE. Cerdán lo negó con insistencia, siempre según esas fuentes.

Unos días después, el 3 de junio de 2025, Leire Díez entregó el carné de militante a Cerdán en la sede del PSOE, siguiendo las instrucciones de Sánchez.

Poco después se conoció un demoledor informe de la UCO que vinculaba a Cerdán con una trama de corrupción y abandonó el escaño, el cargo en el partido y la política, y fue imputado por el juez y encarcelado.

Esta es la versión oficial de Moncloa, que insiste en que el entonces secretario de Organización actuaba por libre, que era él quien se relacionaba con la fontanera y la trama de cloacas que actuaba para frenar y obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al presidente y al PSOE, y que mintió directamente al presidente.

Esta sigue siendo la tesis que transmiten Moncloa y el PSOE, una vez conocido este lunes un nuevo informe de la UCO que prueba que Cerdán recibía información directa de Leire Díez y que él daba órdenes para que le pagaran gastos de viaje. Es lo que el juez Santiago Pedraz caracterizó como poner la estructura del partido a disposición de la trama.

Moncloa sigue manteniendo que Cerdán engañó también, como a otros, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, que autorizó los pagos a la trama, asegura, sin conocer de qué se trataba.

Fuentes del Gobierno admiten que desde el punto de vista político les está "matando" la estrategia de dar prioridad a la defensa jurídica y penal antes que a la política.

Eso vale también para el caso por el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que, para priorizar su defensa ante el juez, ha guardado silencio durante semanas, pese a que dijo que daría explicaciones públicas.

Ese silencio, sólo roto por el episodio rocambolesco a través de un portavoz (Luis Arroyo) para dar un valor mínimo a las joyas halladas en su despacho, ha sido dañino para el PSOE, según admiten. Su petición para aplazar de nuevo su declaración en la Audiencia Nacional llena de zozobra a los socialistas, que esperaban explicaciones rápidas que les permitieran respirar.

Lo mismo ha ocurrido con las explicaciones sobre el caso de Leire Díez, que el PSOE no ha dado aún. Por ejemplo, la actual responsable de Organización, Rebeca Torró, no ha comparecido hasta este lunes y sin aportar datos concretos. El PSOE también quiere priorizar la defensa legal.

Tampoco ha habido explicación pública de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes Gómez, cada vez más señalada por sus relaciones con Leire Díez. Este martes irá obligada al Senado, a la comisión de investigación del Senado.

Y de cara al futuro, en Moncloa y en el PSOE creen que la estrategia de buscar la nulidad del caso Plus Ultra y la prescripción de la parte de las joyas, puede servir a Zapatero para evitar el proceso, el juicio y la hipotética condena, pero desde el punto de vista político es demoledor para él mismo y para el partido.