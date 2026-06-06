Aritz, Laura, Roberto... los socialistas que dan la cara por otro PSOE: "Exigimos congreso extraordinario y elecciones"

Entre los firmantes destacan perfiles jóvenes y veteranos, como Aritz Durán, Laura L. Mendizábal, Roberto González y Carmen Fernández de Castro, que expresan desilusión con la dirección y recuerdan los valores fundacionales del partido.

El movimiento, que surgió en Madrid y ha sumado apoyos en Castilla-La Mancha y Asturias, critica los recientes escándalos y reclama responsabilidades políticas, además de rechazar el populismo en la dirección actual.

Los impulsores de la iniciativa son militantes de base de diferentes edades y trayectorias, que denuncian una crisis de credibilidad en el partido y piden un PSOE más conectado con la sociedad.

Un centenar de militantes del PSOE ha suscrito el manifiesto 'ReActiva + Socialdemocracia', exigiendo un congreso extraordinario y elecciones generales con un candidato distinto de Pedro Sánchez.

Las bases del PSOE comienzan a moverse. Esta semana, mientras España asistía a la apertura del sumario del llamado caso Fontanera, un centenar de militantes suscribía el manifiesto de "ReActiva + Socialdemocracia".

Se trata de una nueva generación que, espoleada primero por Jordi Sevilla y su manifiesto Socialdemocracia XXI,, reclama la convocatoria de un congreso del partido y la celebración de elecciones generales con un candidato distinto de Pedro Sánchez.

Son militantes de base, con trayectorias profesionales ajenas a la política, que denuncian la crisis de credibilidad que arrastran las siglas socialistas y reclaman "un partido fuerte, limpio y conectado con la sociedad" para hacer frente a "una derecha disruptiva, reaccionaria y antipolítica".

Todo comenzó con una pequeña reunión en Madrid. Desde entonces, aseguran que están sumando adhesiones, no solo en la capital, sino también, y especialmente, en Castilla-La Mancha y Asturias.

Algunos son muy jóvenes. Es el caso de Aritz Durán, militante de 23 años que vive entre Zamora y Valladolid mientras cursa un máster de acceso a la abogacía en la Universidad Carlos III de Madrid.

Su activismo en materia de vivienda le ha llevado a participar en programas de televisión como laSexta Xplica y espacios de Telecinco. Según cuenta, lo que le impulsó a afiliarse en 2022 fue "la defensa de lo público".

Admite estar conmocionado por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, un expresidente al que admiraba por "sus avances en materia de derechos civiles".

Respecto al resto de los casos, pide "respetar al máximo la presunción de inocencia", aunque considera que ello "no es óbice para afrontar responsabilidades políticas".

A Laura L. Mendizábal, paradójicamente, lo que la llevó a afiliarse al PSOE fue Pedro Sánchez. Corría el año 2017 cuando se incorporó a la plataforma del entonces candidato a las primarias, ya que Susana Díaz no lograba motivarla.

Esta doctora en Biología, de 31 años, vivió su despertar político con el 15-M. La primera papeleta que introdujo en una urna fue la de Podemos, aunque se desencantó con rapidez.

Más tarde optó por el PSOE y se afilió a la agrupación socialista universitaria porque se identifica con las ideas socialdemócratas.

Ahora admite que, ante la cascada de escándalos, siente "rabia, desilusión e impotencia" y reclama un congreso extraordinario. "O hacemos algo y nos movemos, o corremos el riesgo de que nos ocurra lo mismo que al Partido Socialista francés", advierte.

Más experimentado es Roberto González, ingeniero de telecomunicaciones que hace unos años recibió el reconocimiento por sus 25 años de militancia en la Agrupación Socialista de Alcorcón tal y como muestra en las fotos con el pin dorado.

A sus 49 años, admite que los escándalos "no le pillan por sorpresa", dado "el perfil de la gente" de la que se rodeó Pedro Sánchez y que, como Leire Díez, ha acabado creando unas tramas que define como "torrentianas".

De otros, como Santos Cerdán, cree que "ya venían torcidos de casa". Además, sostiene que durante los últimos años Pedro Sánchez "ha atado los perros con longanizas"..

Sí percibe, sin embargo, un clima de "desasosiego" a raíz del caso Zapatero, ya que muchos de sus compañeros sienten que es "como si te traicionara un padre".

Solo espera que ahora "se destierre el populismo" y sueña con "un partido socialdemócrata" en el que haya políticas concretas. "Ahora todo es relato y pantallas; no hay nada más que lemas. Si todo es fachosfera y fascismo, nada es fachosfera y fascismo", sostiene.

Una de las más veteranas, y una de las personas que ayudan a coordinar la plataforma, es Carmen Fernández de Castro. Llegó a ser teniente de alcalde de Pinto y diputada en la Asamblea de Madrid. Cree que su participación en esta iniciativa constituye "su último servicio a España y al partido".

Mientras tanto, recuerda una frase de Ramón Rubial, que llegó a presidir el PSOE mientras Felipe González ocupaba la Secretaría General. Decía así: "Primero el país, luego la gente y después el partido".

Una máxima que, lamenta con desazón, parece haber caído en el olvido para la actual dirección socialista.