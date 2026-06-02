El Gobierno respalda la tesis de la conspiración de los ministros Óscar Puente y López pero dice que "respeta la Justicia"

Elma Saiz acusa a Feijóo de actuar con cinismo y desesperación, mientras destaca los logros del Ejecutivo en diálogo con sus socios de investidura.

El Gobierno utiliza el debate sobre una hipotética moción de censura de Feijóo para criticar la falta de apoyos del líder del PP y su relación con Vox y Junts.

La ministra portavoz, Elma Saiz, defiende que el apoyo a sus compañeros no contradice el respeto a la Justicia y reafirma la colaboración del Ejecutivo con los tribunales.

El Gobierno respalda las declaraciones de los ministros Óscar Puente y Óscar López sobre una posible operación para desgastar a Pedro Sánchez mediante actuaciones judiciales.

El Gobierno ha respaldado este martes las declaraciones de los ministros Óscar López y Óscar Puente, que en los últimos días han apuntado a una posible operación para desgastar a Pedro Sánchez a través de distintas actuaciones judiciales.

"Por supuesto que respaldo las declaraciones de mis compañeros por los que me ha preguntado". Así se ha pronunciado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha defendido que ese apoyo no contradice el respeto a la actuación de los tribunales. "No hemos dicho nada que no sea efectivamente lo que yo también en primera persona he verbalizado", ha asegurado.

"Es ese respeto profundo por la Justicia, porque la Justicia haga justicia, la presunción de inocencia y la colaboración", ha añadido.

Las declaraciones llegan después de que varios dirigentes socialistas hayan sugerido que la sucesión de investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE no responde únicamente al azar.

El primero en apuntar en esa dirección fue Óscar López al afirmar que "cuanto mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias". Un día después, Óscar Puente denunció intentos de "perturbar nuestra democracia" mediante "métodos y formas que no son democráticos".

Moción de censura

El Gobierno ha encontrado en el debate sobre una hipotética moción de censura de Alberto Núñez Feijóo la vía de escape para eludir su pésima situación, centrando el debate en la falta de apoyos del líder del PP.

Por eso, Moncloa ha aprovechado las dudas abiertas por Feijóo sobre sus posibles apoyos parlamentarios para poner el acento en su relación con Vox y en la necesidad de buscar también el respaldo de Junts, una formación criticada por los populares durante toda la legislatura.

Preguntada sobre esta cuestión, la ministra Elma Saiz ha cargado contra la estrategia del líder del PP y ha resumido su actitud en dos palabras: "cinismo y desesperación".

"Cinismo porque el PP y el señor Feijóo votan en contra del uso de las lenguas oficiales de territorios como Cataluña o el País Vasco en Europa, pero también han criticado siempre los acuerdos de autogobierno que reclaman esas fuerzas políticas", en referencia a PNV y Junts, ha dicho.

La ministra ha recordado además que el Ejecutivo mantiene una relación de "diálogo y contacto constante" con sus socios de investidura, una colaboración que, a su juicio, se refleja en la "hoja de servicios" del Gobierno.

Entre esos logros ha mencionado la subida del salario mínimo, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, la revalorización de las pensiones o la reforma laboral.

Saiz también ha acusado a Feijóo de actuar por "desesperación". "A los gobiernos se llega con votos", ha dicho, antes de reprochar al líder popular que carezca de un "proyecto de país" y practique una oposición "vacía" y "marrullera".

Poco antes, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, había asegurado en redes: "El Sr. Feijóo está buscando fuerzas políticas que quieran suicidarse de la mano de PPVox. Buena suerte".