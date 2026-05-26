Feijóo reta al PNV a dar la cara y apoyar una reprobación al Gobierno: "Hablar y no actuar es también una irresponsabilidad"

El PP sitúa la moción como una prueba para el PNV y socios, reclamando que no sigan sosteniendo al Gobierno ante la "montaña de corrupción" denunciada.

La moción popular cita casos judiciales que afectan a Zapatero, Begoña Gómez y otros miembros del entorno de Moncloa, señalando un ambiente de "fin de ciclo" en el PSOE.

El PP acusa al Ejecutivo de Sánchez de colapso político y moral, y exige que asuma responsabilidades, incluyendo la disolución de las Cortes o la dimisión.

Feijóo reta al PNV y a los aliados del PSOE a apoyar una moción de reprobación al Gobierno por la sucesión de escándalos de corrupción.

Alberto Núñez Feijóo no presenta una moción de censura (de momento), pero sí que retará al PNV y al resto de socios de Pedro Sánchez con una moción de reprobación al Gobierno que se votará este miércoles en el Senado.

El PP sostiene que "las palabras sólo no valen", en referencia al aviso del líder del PNV, Aitor Esteban, este domingo, y que no actuar ante la corrupción "es tan irresponsable como alargar la legislatura".

La iniciativa se anunciaba en la rueda de prensa de Borja Sémper posterior al Comité de Dirección de cada lunes en Génova. Los populares quieren aprovechar el debate en la Cámara Alta para dar una oportunidad de dar la cara a los aliados del PSOE en plena sucesión de escándalos... o para retratarlos definitivamente.

El texto registrado por el Grupo Popular denuncia un "colapso político y moral" en Moncloa, al que atribuye un deterioro de la integridad pública, un uso partidista de las instituciones y una cascada de casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

A partir de ese diagnóstico, el PP pide que el Senado repruebe la conducta del Ejecutivo por no asumir ninguna responsabilidad política.

El punto clave de la moción llega en su apartado cuarto, donde se insta al Gobierno a "actuar conforme a las reglas democráticas" y asumir sus responsabilidades "poniendo fin, por los cauces previstos en la Constitución, a la actual situación de bloqueo".

Según fuentes del PP, eso es también un desafío a Sánchez: que disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas o que dimita para que el PSOE busque otro candidato con apoyos suficientes en el Congreso.

"Espectador" y "alternativa"

Sémper convirtió al PNV en el blanco principal de sus reproches, al exigirle coherencia con sus críticas a la "anomalía política" que vive España. Si los nacionalistas vascos consideran "irresponsable" prolongar la legislatura, argumentó, "también lo es seguir sosteniendo" en el Congreso al Gobierno de Sánchez.

"Hasta ahora, y visto lo visto, es lógico pensar que no esperamos nada de ellos", dijo. Pero presentó el momento como un punto de inflexión para quienes han venido apuntalando la mayoría parlamentaria, pese a la oleada de casos de corrupción que cercan a Sánchez, al PSOE y a Moncloa.

Sémper subrayó que el foco informativo y político no debe estar "en lo que va a hacer Feijóo", así lo dijo, dándolo por hecho... sino "en lo que ha hecho Zapatero y lo que hace Sánchez" y en cómo responden ahora sus socios.

A juicio del partido de Alberto Núñez Feijóo, la presión "debe recaer" sobre Moncloa y Ferraz, no sobre la dirección del PP en Génova.

En ese marco, insistió en que el escándalo que afecta al expresidente y el cerco judicial al entorno del actual jefe del Ejecutivo hacen "insostenible, preocupante y extremadamente grave" la situación.

El PP se presenta así como "espectador" vigilante y como una "alternativa" preparada.

Por eso, mientras traslada a los socios la carga de justificar cada apoyo que mantenga vivo al Gobierno, este martes Feijóo acude a Sevilla a un acto de entrega de vivienda pública con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

La moción

La moción del PP describe el bloqueo político en función de un repaso exhaustivo de los casos de corrupción que han protagonizado esta legislatura, en la que "no hay Presupuestos, ni salen leyes, ni se hace nada más que atacar a jueces, periodistas y todo aquel que señale la podredumbre del sanchismo".

La UCO sostiene que la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la UCM amañó la contratación del software para beneficiar a Deloitte, con adjudicaciones "premeditadas" y tramitadas sólo para "aparentar legalidad".

El informe de los investigadores detalla que la consultora empezó a trabajar antes de ser adjudicataria formal y que los pliegos se adaptaron a sus condiciones.

También los investigadores contradicen la versión de la esposa de Pedro Sánchez y concluyen que el software vinculado a su cátedra estaba ya en producción y "dispuesto para ser usado".

La Guardia Civil acredita que la herramienta se ofreció a pymes en talleres, estuvo accesible en internet y llegó a registrar más de un centenar de usuarios finales hasta septiembre de 2024.

En esta vorágine, y con los socios iniciando movimientos de desmarque, crece la preocupación en parte del Gobierno y del PSOE, que temen que alargar la legislatura hasta 2027 sólo agrave el desgaste por los casos judiciales que cercan a José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez y el resto del entorno de Sánchez.

Dirigentes socialistas admiten un ambiente de "fin de ciclo" y ven cada nueva cita judicial, desde la imputación de Zapatero hasta los procesos de José Luis Ábalos o el juicio que empieza esta semana al hermano del presidente, David Sánchez, como un puerto de montaña que hace más difícil resistir.

Y es que los informes de la UDEF adelantados este fin de semana por EL ESPAÑOL cifran en más de cuatro millones de euros los ingresos de Zapatero y sus hijas entre 2020 y 2025, entre la trama de Julito, consultorías y conferencias.

La Policía atribuye 2,5 millones al llamado "Grupo Zapatero" y detalla pagos de empresas españolas, chinas y venezolanas, mientras destaca que la esposa del expresidente canceló una hipoteca de 500.000 euros menos de un año después de contratarla.

Zapatero quiso cobrar por sus gestiones sin quedar ligado directamente al comisionista ni aparecer como un lobista en blanco en el rescate de Plus Ultra. El relato enfatiza el papel de intermediarios como Julio Martínez y el uso de lobbies y consultoras para canalizar los honorarios en la sombra del expresidente.

El análisis empresarial subraya que se derrumba la tesis de que 'Julito' engañó a Zapatero, porque los contratos y los flujos de dinero apuntan a que el expresidente estaba detrás de las operaciones.

Los informes señalan que sin la cobertura política y relacional de Zapatero muchas de las gestiones del empresario no habrían sido posibles, reforzando la idea de un entramado diseñado para lucrarse con operaciones como el rescate de Plus Ultra.

La moción recoge en su exposición de motivos, muchos más casos, para justificar la "reprobación" al conjunto de "conductas del Gobierno" de Pedro Sánchez.

Cita, por ejemplo, el de Leire Díaz, la llamada fontanera del PSOE; el de Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar; el del caso Hidrocarburos, "que aún está secreto pero es el más grave en lo económico"; el del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "primer condenado del único caso resuelto por ahora", según fuentes del PP...

Se da la circunstancia de que este lunes, entre toda esta oleada de casos, la Asociación de Fiscales ha tomado las riendas de la defensa del Estado de derecho, llevando a la Justicia europea los nombramientos en la Fiscalía General del Estado, que considera "ajenos a los méritos" y basados en afinidad ideológica.

La demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denuncia que el modelo avalado por el Tribunal Constitucional consagra una discrecionalidad que, según la AF, vulnera los principios de mérito y capacidad en la Carrera Fiscal.

Así, de cara a los próximos días, Sémper situó el debate en la moción de reprobación en el Senado como una prueba de fuego para el PNV y el resto de aliados. Será, dijo, la ocasión de comprobar "si siguen mirando hacia otro lado" o si marcan distancias con la "montaña de corrupción" que denuncian los populares.

En paralelo, el portavoz popular recordó que su partido "no renuncia a ninguna herramienta política", aunque evitó concretar pasos inmediatos.

El mensaje que trató de fijar es que la bola está en el tejado del Gobierno, del que no esperan "nada", de los socios de Sánchez: serán ellos quienes determinen si la legislatura se puede agotar "en esta podredumbre" o si se abre una salida anticipada a la crisis "para una alternativa regeneradora".