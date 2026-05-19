El PP pide explicaciones al Gobierno por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente Pedro Sánchez, en un acto público del PSOE. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El Partido Popular exige explicaciones al Gobierno tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. La Audiencia Nacional investiga el rescate de Plus Ultra, una ayuda de 53 millones de euros otorgada en 2021, y examina si hubo desvío de fondos y beneficiarios políticos o empresariales. El PP interpreta la citación judicial de Zapatero como el inicio del "derrumbe" del "tinglado" del sanchismo y acusa a Sánchez y Zapatero de corrupción. Los populares reclaman la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar el papel de Zapatero en el rescate de la aerolínea.

El Partido Popular exige "explicaciones inmediatas" al Gobierno tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por la "gravedad extrema" de que la Audiencia Nacional impute delitos tan graves "al máximo consejero" de Pedro Sánchez, en un caso vinculado a una decisión de su propio Gobierno.

Fuentes del PP han reaccionado a la imputación del expresidente socialista interpretando la decisión del juez como "el inicio del derrumbe" de lo que denomina "el tinglado" del sanchismo.

"Los capos de la trama empiezan a caer", resumen desde el cuartel general de Alberto Núñez Feijóo, en línea con algunos mensaje difundidos en redes sociales por sus principales dirigentes.

El principal partido de la oposición considera que la situación ha cruzado una línea roja al afectar ya no sólo al entorno personal y político de Sánchez, sino al propio ex presidente socialista.

Así, las citadas fuentes de la dirección nacional del PP enmarcan la citación judicial de Zapatero en "un cuarto de siglo de socialismo corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero". A su juicio, la corrupción "no sólo rodea a los que están sino también a los que estaban" al frente del PSOE y del Gobierno.

La Audiencia Nacional ha citado como investigado a Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra, una ayuda otorgada por el Consejo de Ministros de Sánchez en 2021, e inmersa en la polémica desde el primer día, al no ser una compañía considerada estratégica.

El magistrado centra sus pesquisas en el uso de los fondos públicos, hasta 53 millones de euros, durante la operación de salvamento de la compañía.

La causa de Zapatero se enmarca, así, en la investigación más amplia sobre el polémico rescate de Plus Ultra, ya asumida por la Audiencia Nacional meses atrás. El juez trata de aclarar si se produjo un desvío de fondos y si hubo beneficiarios políticos o empresariales en la operación.

Con la imputación, Zapatero deberá comparecer ante el juez para responder de su presunta participación en el esquema financiero ligado a la ayuda pública a la aerolínea. La citación supone un salto cualitativo en una investigación que hasta ahora se centraba en cargos intermedios y responsables técnicos del rescate.

Desde el PP subrayan que "Zapatero es la musa del sanchismo" y recalcan que "esa musa está imputada por la Audiencia Nacional". La dirección popular sostiene que "el principio que vincula a los dos últimos presidentes del Gobierno de España del PSOE es la corrupción".

"Presidente conseguidor"

"El honor de ser presidente del Gobierno es incompatible con la indecencia de tener el rango de conseguidor”, lamentan en Génova, en referencia a los negocios del entorno de los dos líderes socialistas.

En este contexto, insisten en que tanto Sánchez como Zapatero "han utilizado a sus familias para enriquecerse" y "han denigrado la institución" que encarnan o encarnaron.

Las mismas fuentes denuncian que Sánchez "se ha beneficiado del negocio de la prostitución", que el PSOE tiene "a dos secretarios de Organización que han conocido la cárcel por dentro" y "a su familia imputada y las cuentas de su partido sometidas a investigación judicial".

A su entender, la imputación de Zapatero demuestra que la sombra de la corrupción alcanza ya a "todos los niveles" del socialismo.

"Rescatar al PSOE"

El PP reclama "rescatar al PSOE de dos personas que están sometiendo a la marca a causas de disolución", en referencia directa a Sánchez y Zapatero. Hablan de "bochorno" para el electorado socialista y defienden que esa vergüenza "merece una comparecencia urgente del presidente del Gobierno".

La dirección popular recuerda que a Sánchez le llevó a Moncloa una moción de censura que defendió José Luis Ábalos. Y subraya que el actual jefe del Ejecutivo "continuó en el Gobierno con la ayuda en la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero", hoy citado como imputado por la Audiencia Nacional.

Esta idea de que "el tinglado se desmorona" fue expresada también por el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en redes sociales. "Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema", escribió, antes de exigir respuestas a Moncloa.

"No sólo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya. El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer", remató Tellado.

En Génova interpretan la imputación como la confirmación de una "trama" que, sostienen, va más allá de casos aislados.

En la misma línea se manifestó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que apeló a la necesidad de un relevo político. "Superaremos esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario. Todo se terminará por saber, nadie es impune, el Estado de Derecho se impondrá", afirmó.

"España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar", añadió Sémper, enlazando la situación de Zapatero y las investigaciones que rodean al entorno de Sánchez con la campaña de los populares.

A partir de aquí, el PP quiere centrar la presión en una comparecencia inmediata de Sánchez en el Congreso para explicar el papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y en la estrategia política del Ejecutivo.

Los populares sostienen que la "indecencia" que atribuyen a ambos líderes socialistas "debe terminar" con un cambio de ciclo en las urnas.