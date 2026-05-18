El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP para analizar los resultados de las andaluzas, una cita en la que el candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será recibido con una ovación por su "victoria incontestable", según han indicado fuentes populares.

Feijóo ha convocado a las 12.00 horas la Junta Directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos, del que forman parte decenas de cargos entre parlamentarios y 'barones' territoriales de la formación.

Moreno será recibido con una prolongada ovación de la plana mayor del PP a su llegada a Génova, como ocurrió con los otros tres 'barones' territoriales que han tenido citas electorales en los últimos meses: María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco.