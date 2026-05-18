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Feijóo convoca a la plana mayor del PP para analizar los resultados de las elecciones en Andalucía
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP para analizar los resultados de las andaluzas, una cita en la que el candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será recibido con una ovación por su "victoria incontestable", según han indicado fuentes populares.
Feijóo ha convocado a las 12.00 horas la Junta Directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos, del que forman parte decenas de cargos entre parlamentarios y 'barones' territoriales de la formación.
Moreno será recibido con una prolongada ovación de la plana mayor del PP a su llegada a Génova, como ocurrió con los otros tres 'barones' territoriales que han tenido citas electorales en los últimos meses: María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco.
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Illa y Junqueras presentan un plan ferroviario con el acuerdo presupuestario cerca
El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, presentarán este lunes el proyecto de la Línea Orbital Ferroviaria, en un acto en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), en medio de un clima de acercamiento entre republicanos y socialistas hacia un acuerdo presupuestario.
El acto, en el que también participará la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, así como diversos alcaldes y alcaldesas del área metropolitana de Barcelona, tendrá lugar a las 12:30 horas y servirá para certificar el acuerdo entre el Govern y ERC para impulsar este eje ferroviario. Se trata de una línea ferroviaria orbital para unir las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, un proyecto valorado en 5.200 millones de euros que requiere el compromiso del Estado y que culminaría en 2040.
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Beatriz Corredor comparece en el Congreso en la comisión que investiga el apagón del 28-A
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, comparece este lunes en la comisión del Congreso que investiga el apagón peninsular del 28 de abril de 2025, donde responderá a cuestiones relacionadas con la actuación del operador del sistema eléctrico español y filial del grupo, Red Eléctrica, antes, durante y después del incidente.
Para este día también está programada la intervención de Rocío Prieto, directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), después de expedientar a más de medio centenar de compañías, incluida Red Eléctrica, que ha advertido, en sus alegaciones, de un conflicto de interés del regulador.