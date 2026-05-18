Juanma Moreno se propone gobernar "en solitario": "Hemos tenido 150.000 votos más y sacamos 20 puntos al segundo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a la prensa a su llegada a la sede del PP en Madrid. Javier Lizón Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno apuesta por gobernar en solitario en Andalucía, pese a quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta. El PP ha logrado 150.000 votos más que en 2022, sacando casi 20 puntos al PSOE y casi 30 a Vox. Moreno invita a Vox a actuar con responsabilidad y descarta la repetición electoral como opción deseada por los andaluces. El presidente andaluz considera que hay margen y tiempo para negociar acuerdos antes de la constitución del Parlamento el 11 de junio.

Juanma Moreno apuesta por gobernar en solitario pese a quedarse a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta. El presidente andaluz ha asegurado que los resultados de las elecciones autonómicas del 17-M son "contundentes" y ha invitado a Vox a mostrar "responsabilidad".

"Lo razonable y lo sensato según los resultados es gobernar en solitario", ha subrayado en declaraciones a los medios a su llegada a Génova, donde ha sido recibido con una sonora ovación.

Moreno ha recordado que el PP ha sacado casi veinte puntos a la segunda fuerza, el PSOE, y casi 30 a la tercera, Vox, y que ha crecido en 150.000 votos respecto a los comicios de 2022.

Antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, convocada por Alberto Núñez Feijóo para valorar la cuarta victoria seguida en este rally electoral desde diciembre, Morneo ha subrayado que "hay margen de maniobra y tiempo" para tratar de llegar a un acuerdo con Vox.

El líder del PP andaluz ha descartado la repetición electoral. "Hasta el 11 de junio, en que se constituye el Parlamento, tenemos tiempo de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, la repetición debe ser vista como el último recurso".

Según Moreno, no es eso lo que han votado los andaluces: "Los ciudadanos no lo quieren, es un gasto económico considerable y no garantiza que los resultados vayan a cambiar".

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