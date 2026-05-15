Junts critica la ausencia de pruebas PCR a los pasajeros antes de ser repatriados y pide explicaciones sobre las decisiones sanitarias adoptadas.

El Gobierno de Canarias también solicitó sin éxito los informes y protocolos que justificaron la llegada del MV Hondius.

La formación independentista cuestiona que la OMS pueda obligar a un Estado a aceptar un buque y reclama pruebas documentales.

Junts exige al Gobierno los informes de la OMS que habrían obligado a Canarias a acoger el barco con brote de hantavirus.

Junts exige al Gobierno los informes de la OMS que “obligaron” a Canarias a acoger el barco con hantavirus. La formación liderada por Míriam Nogueras ha puesto el brote del MV Hondius en el centro de una llamativa ofensiva en el Congreso.

Los de Carles Puigdemont apuntan directamente a Pedro Sánchez y a la ministra de Sanidad, Mónica García, por haber justificado la llegada del barco a Tenerife en un supuesto mandato de la Organización Mundial de la Salud al que no dan credibilidad y del que, de momento, no hay rastro documental.

La diputada Pilar Calvo registraba este martes una solicitud formal de datos e informes reclamando al Ministerio de Sanidad el documento en el que, según justificó el propio Gobierno, le hizo asumir "la obligación moral y legal" de auxiliar al crucero y recibirlo en Canarias.

Junts subraya que el Reglamento Sanitario Internacional "no permite a la OMS obligar a ningún Estado" a aceptar un buque en su territorio. La formación independentista quiere saber qué dice exactamente ese informe. "Se ha invocado a la OMS para justificar decisiones muy delicadas", señalan fuentes de Junts. "Ahora toca ver el papel".

Documento sin respuesta

Este mismo informe ya lo reclamó con insistencia el Ejecutivo insular de Fernando Clavijo al Gobierno central, sin éxito.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una nota interna entregada por representantes canarios en la primera reunión formal a la que le invitó el Gobierno de España sobre el Hondius, el viernes 8 de mayo, apenas 36 horas antes del fondeo del barco en Granadilla.

En ese documento, la delegación de Clavijo deja constancia por escrito de la información que reclamó a Sanidad, y nunca recibió.

En primer lugar, Canarias plantea "la circunstancia" de un posible cadáver a bordo y se acuerda no se desembarcaría "en ningún puerto de Canarias".

El Gobierno regional ya veía entonces que la operación se diseñaba a partir de hechos consumados decididos en Madrid. Por eso fija por escrito otra condición: la "confirmación de disponibilidad" de transporte aéreo suficiente en Tenerife Sur desde la mañana del domingo 10 para evacuar a todos los pasajeros y parte de la tripulación.

El acta recoge que esa garantía de vuelos se consideraba "esencial" para aprovechar una "ventana de oportunidad climática" que, según los técnicos, se cerraba a partir del lunes 11.

Pero el núcleo político de la nota está en el siguiente apartado. "Por la Comunidad Autónoma Canaria se reitera la petición de información precisa", tal como se lee en el documento.

Canarias reclama "la documentación que contenga los informes de la Organización Mundial de la Salud" que habrían servido de fundamento para no repatriar directamente desde Cabo Verde y sí trasladar el buque a las islas.

Pide también la información sobre "la actitud de Cabo Verde y Marruecos" en la crisis, las peticiones cursadas por España y "los informes de Emergencias Europeos y los demás sanitarios" de que disponga la Administración del Estado.

Según confirman fuentes autonómicas, esa batería de peticiones nunca obtuvo respuesta completa.

Junts y el positivo a bordo

La ofensiva de Junts encaja justo en ese vacío. Las iniciativas no se limitan a pedir el informe de la OMS. El 7 de mayo, cuando el Hondius aún navegaba hacia Canarias, ya registró una primera serie de preguntas sobre los protocolos de llegada del barco.

Preguntaba si se harían PCR o tests de otro tipo a todos los pasajeros, qué vehículos se usarían para los traslados y qué medidas de protección y desinfección estaban previstas.

Junts se fijaba ya en las contradicciones internas del Gobierno. La ministra de Sanidad defendía que existían "instrumentos legales" para proteger a la población. Margarita Robles, por su parte, había advertido de que la cuarentena de los españoles tendría que "ser voluntaria".

El 12 de mayo, con el barco ya en Tenerife y los primeros positivos confirmados en Francia y Estados Unidos, Junts subía ya el tono, presentando una batería de preguntas centrada en la ausencia de PCR a bordo y en tierra antes de los vuelos: "¿Cuál es la razón por la que no se han hecho PCR a los pasajeros del Hondius antes de trasladarlos al aeropuerto para repatriarlos?".

En otra iniciativa, la diputada catalana pregunta por la decisión de ocultar o no considerar infección la PCR "positiva no concluyente" del pasajero estadounidense a bordo hacia Canarias.

Señala que personas asintomáticas con PCR positiva pueden ser contagiosas y recuerda que Estados Unidos sí trató a ese viajero como caso de riesgo. Junts pregunta "quién decidió limitar las actuaciones a encuestas epidemiológicas y revisiones clínicas" en lugar de pruebas diagnósticas más amplias.

Bronca política

El trasfondo de estas iniciativas es el mismo que ha incendiado la relación entre Moncloa y Canarias.

Clavijo denuncia desde hace días que el Gobierno central no facilitó cinco piezas clave: el informe de la OMS, las DMS completas, la información clínica necesaria para preparar recursos, una escaleta operativa cerrada y un protocolo logístico firmado con el cronograma de vuelos.

"Nos llegaron a dejar con la palabra en la boca, y se levantaron de la última reunión", han denunciado miembros del Ejecutivo insular a este diario.

Sanidad insistía en que no había "razones epidemiológicas ni capacidad técnica" para hacer PCR masivas a bordo, alimentó la sensación de caos, tanto en Canarias como en el Congreso.

En paralelo, el brote ha ido dibujando un mapa de casos aún no completado, según la propia OMS.

Una pasajera francesa evacuada desde Tenerife se encuentra en estado grave en una UCI. El español ingresado en el Gómez Ulla ha dado positivo y permanece aislado. Italia mantiene ingresado a un pasajero joven en el Spallanzani.

Con este escenario, Junts se ha embarcado en una llamativa ofensiva para poner en cuestión el relato de Sánchez. Sus preguntas pretenden forzar al Gobierno a enseñar los papeles que respaldan cada decisión.