La receta del PP ante el narco: recuperar OCON-Sur, juicios en la Audiencia Nacional... y dimisión de Marlaska

Borja Sémper critica la ausencia de Pedro Sánchez en los funerales y exige la dimisión del ministro Marlaska, reclamando responsabilidades políticas al más alto nivel.

El PP también pide declarar el Campo de Gibraltar y parte del litoral andaluz como zona de especial singularidad operativa para reforzar recursos y protección.

Entre las medidas del plan están juzgar estos delitos en la Audiencia Nacional, dotar de armas no letales a los agentes y endurecer las penas a los narcos.

El PP propone un plan urgente contra el narcotráfico tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva, incluyendo la restitución de la unidad OCON-Sur.

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha regresado este lunes a las ruedas de prensa posteriores al Comité de Dirección, tras 10 meses de convalecencia por un cáncer de páncreas.

Y lo ha tenido que hacer con dos noticias especialmente sensibles para él: una, la muerte de su compañero del PP, el alcalde de Murcia, José Ballesta, por un cáncer de colon, y la de dos guardias civiles, en las costas de Huelva, en acto de servicio luchando contra el narco.

Con respecto al "asesinato" de los agentes, Sémper ha querido criticar al Gobierno "lo justo", trazando un diagnóstico de "decepciones e incumplimientos", después de que, hace ahora dos años, otros dos guardias fueran asesinados en Barbate, en una operación similar.

"Nada de lo prometido se cumplió, y que faltan medios humanos y materiales, y una estrategia clara". Pero de inmediato, Sémper pasó a explicar la "receta" del PP, que aplicará "inmediatamente, desde el primer día en el que Alberto Núñez Feijóo esté en Moncloa".

Los populares habían debatido en la reunión semanal de su cúpula un Plan de acción urgente contra el crimen organizado. La propuesta, evidentemente, estaba vinculada a la muerte de dos guardias civiles este 8 de mayo en Huelva.

El plan del PP incluye siete medidas inmediatas. La primera es restaurar OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil desmantelada tras funcionar "durante cuatro años con enorme éxito". El PP la volverá a poner en marcha "nada más llegar a la Presidencia del Gobierno", prometió el portavoz.

La segunda medida es una reforma procesal para juzgar estos delitos en la Audiencia Nacional. Sémper denunció que las amenazas a jueces y a familias de los guardias en los juzgados locales dificultan la eficiencia de la lucha contra el crimen organizado.

Y así, según fuentes del PP, se pretende emular la estrategia de los años de ETA en que los juicios contra la kale borroka hubieron de llevarse a Madrid, por las mismas razones. Aunque el caso es que esta iniciativa ya fue aprobada en el Senado, "y acumula 69 semanas de prórroga de enmiendas" en el Congreso.

La tercera propuesta es dotar de "armas no letales" para poder neutralizar las narcolanchas, cada vez más modernas y potentes en el Estrecho. El objetivo es "poder inutilizar las embarcaciones sin poner en riesgo a los agentes". La propuesta, insistió Sémper, se ha trabajado "con sindicatos y expertos en seguridad".

La cuarta medida refuerza la protección jurídica y personal de funcionarios de prisiones. El PP señala que "cada vez están más expuestos a amenazas" en su puesto de trabajo. La quinta, como ya informó este periódico, será una reforma del Código Penal para endurecer penas a los narcos.

Además, como sexta idea, un Gobierno del PP declarará el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como "zona de especial singularidad operativa". Esto es un mecanismo para dotar con agilidad de "más recursos y tecnología para los cuerpos y fuerzas de seguridad en la zona.

Sémper, de hecho, recordó que el presidente andaluz, Juanma Moreno, lleva años reclamándolo "y tiene razón".

La séptima es un clásico del PP: reconocer a los guardias civiles que luchan contra el narco la condición de profesión de riesgo. "Las asociaciones llevan tiempo demandándolo, y el PP considera que es una garantía básica del Estado de Derecho".

"Dolorosa" ausencia de Sánchez

Sémper insistió en que la esta propuesta nace del trabajo con sindicatos, asociaciones y expertos que están "en el día a día de la lucha contra el crimen organizado".

Aseguró que son ellos los que conocen el día a día sobre el terreno y que el plan del PP "pretende ser la respuesta a una situación inaceptable y atajable".

El político vasco sostiene que el crimen organizado actúa "con más violencia y más impunidad", que "desafía al Estado" especialmente en el Estrecho. Y que, por ello, la muerte de Germán y Jerónimo "no es una fatalidad aislada", remarcó el portavoz.

De hecho, por eso mismo recordó que en febrero de 2024 otro dos agentes ya fueron "arrollados por una narcolancha en Barbate". Y que entonces, el Gobierno "prometió refuerzos, medios y respuestas". Pero que dos años después, la situación de la Guardia Civil en el Estrecho "no ha mejorado".

Por eso, los populares no sólo reclamaron para la Guardia Civil "afecto, solidaridad y respaldo real". Sino medios, protección jurídica "y una estrategia sostenida contra el crimen organizado".

El portavoz calificó de "especialmente dolorosa" la ausencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y de todos los ministros en los funerales de Huelva. De hecho, aseguró que su presencia habría "reconfortado" al Cuerpo y a las familias.

Es más, Sémper estuvo reticente a dar el titular de "Marlaska dimisión", se limitó a anunciar que "tendrá que comparecer" en el Congreso... y a recordar que Feijóo ya pidió la dimisión del ministro de Interior. Lo hizo el sábado tras el funeral en Huelva.

Sémper reiteró esa exigencia a su manera, este lunes: "Algo tan grave merece responsabilidades al más alto nivel", dijo.

El portavoz popular cerró con un llamamiento a la unidad. "Esto nos debería unir a todos", dijo.

"No es un eje ideológico", añadió, porque "la lucha contra el narco como un reto fundamental". Porque dotar a la Policía y la Guardia Civil de medios materiales y humanos es "defender la libertad, la seguridad y la convivencia".