Óscar Puente, en la vuelta a la política de Sémper tras el cáncer: "Este personaje no me la cuela, es peor que Tellado"

Miguel Tellado ha defendido públicamente a Sémper, afirmando que España sería un país mejor con ministros como él y criticando el "sectarismo" de Puente.

La reacción del ministro llega después de que Sémper reprochara el uso del insulto en la política, aludiendo tanto a Santiago Abascal como a Puente.

Puente considera que Sémper es "peor que Tellado", asegurando que la imagen que proyecta no se corresponde con su actitud.

Óscar Puente ha criticado duramente la vuelta de Borja Sémper a la política tras superar un cáncer de páncreas, acusándole de hipocresía.

"Este personaje no me la cuela, es peor que Tellado". Con ese mensaje ha reaccionado Óscar Puente a la vuelta a la política de Borja Sémper tras superar un cáncer de páncreas y después de que el dirigente del PP criticara que se haya normalizado el insulto en política.

Porque, según el ministro de Transportes, la imagen que proyecta Sémper no se corresponde con su actitud. "La hipocresía me ha repateado toda mi vida. La huelo a kilómetros", ha escrito este miércoles en X.

"Por eso personajes como este nunca me la han colado. Es peor que Tellado, porque Tellado no pretende ser lo que no es", ha añadido.

Las palabras del ministro llegan después de que Sémper criticara el uso del insulto en la política. El portavoz del PP reprochó a Santiago Abascal y al propio ministro haber contribuido a "normalizar la mala educación".

Tras el tuit del ministro, Miguel Tellado ha cerrado filas con Sémper y ha salido en su defensa.

Te equivocas, Borja no es peor que yo en nada. Lo que es seguro es que a ti te da mil vueltas. España sería un país mejor si tuviera ministros como él y no como tú.



Por suerte Sémper se ha curado. En cambio tu sectarismo te acompañará toda la vida. pic.twitter.com/Ljddi4b4vN — Miguel Tellado (@Mtelladof) May 6, 2026

"Te equivocas, Borja no es peor que yo en nada. Lo que es seguro es que a ti te da mil vueltas. España sería un país mejor si tuviera ministros como él y no como tú".

"Por suerte Sémper se ha curado. En cambio tu sectarismo te acompañará toda la vida", añade Tellado en ese mensaje.