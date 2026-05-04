García Ortiz dice que la Sala del TS que le condenó concentra demasiado "poder": "Instruye, es única instancia y sentencia"

Las claves

Las claves Generado con IA Álvaro García Ortiz critica que la Sala Segunda del Tribunal Supremo concentra demasiado poder, al instruir, juzgar y sentenciar en única instancia a altos cargos aforados. El exfiscal general decidió no dimitir tras su imputación por filtrar información confidencial, para no dar una imagen de debilidad institucional ni admitir culpabilidad. García Ortiz defiende su derecho a borrar los mensajes de su móvil, alegando que contenía información ultrasensible y que lo hacía periódicamente. Considera injusto que el Supremo utilizara el borrado de mensajes como indicio de culpabilidad y rechaza que se distinga entre ciudadanos por este motivo.

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha señalado en una entrevista que la Sala Segunda del Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación, por filtrar información confidencial de la pareja de Ayuso, concentra demasiado "poder".

"El poder de la Sala Segunda es muy importante", ha afirmado en una entrevista con Jordi Évole en La Sexta, "tiene casi el control de los poderes del Estado, incluida la propia Presidencia del CGPJ". Algo que considera un "desequilibrio".

A su juicio, "los poderes del Estado no pueden estar concentrados en una sola Sala, que instruye, es única instancia y dicta sentencia".

Aunque esto es así únicamente para los altos cargos del Estado que tienen la condición de "aforados".

García Ortiz fue juzgado por esta Sala, precisamente, porque decidió no dimitir como fiscal general del Estado y se sentó en el banquillo ocupando dicho cargo.

En su entrevista con Évole, ha asegurado que, pese a las "dudas razonables" que albergó al conocer su imputación, decidió no renunciar porque habría dejado a la institución en una situación de vulnerabilidad.

"Pensar que por una denuncia de un particular tenía que dejar el puesto me parecía ceder y dar una sensación de debilidad institucional", ha indicado.

Pero ha añadido un segundo motivo: su dimisión habría sido interpretada, de algún modo, como un reconocimiento de su culpabilidad.

"Si hubiera dimitido, le hubieran exigido al presidente [del Gobierno] su dimisión", ha dicho ante Évole.

Elexfiscal general ha reconocido también que le "perseguirá toda la vida" la frase que Pedro Sánchez pronunció en una entrevista, tras llegar a la Moncloa: "¿Y la Fiscalía de quién depende? Del Gobierno, pues ya está".

"Esa frase me va a perseguir toda la vida, no sólo a mi sino a todos los fiscales de este país", ha reconocido. Pero ha aclarado que las palabras de Sánchez "no se corresponden con lo que dice la Ley", que "blinda" la independencia de la Fiscalía.

A lo largo de dos horas, García Ortiz ha repasado todo el proceso que se inició cuando el Supremo admitió a trámite la querella que había interpuesto contra él Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por filtrar a los medios un correo electrónico confidencial de su abogado.

El exfiscal general ha asegurado que en un principio ni siquiera sabía quién es González Amador: "No leo la prensa del corazón, ni me interesa quiénes son las parejas sentimentales de nadie".

Aunque si salió a la luz la denuncia que la Agencia Tributaria había interpuesto contra el empresario por presunto delito fiscal, era precisamente por su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A preguntas de Évole, García Ortiz ha justificado que borrara todos los mensajes de su teléfono móvil el mismo día que el Supremo le notificó su imputación.

"Tengo todo el derecho del mundo a borrar el contenido de mi teléfono", ha afirmado, "puedo hacer con mi intimidad y mis mensajes lo que yo quiera".

Porque, ha insistido, llevaba a cabo este borrado de forma periódica, dado que su dispositivo contenía "información ultrasensible".

"Yo me comunico fundamentalmente por WhatsApp", ha explicado. Por este canal le llegaban "escritos de acusación, borradores, causas secretas que conoce el fiscal general. Si mi teléfono cae en malas manos".

Por eso tomó una determinación: "Lo borro, y bien borrado está".

La Sala del Supremo que lo condenó valoró como un indicio de su culpabilidad el hecho de que borrara de su móvil las posibles pruebas de la filtración.

Al respecto, se ha mostrado tajante: "No podemos dividir entre el buen ciudadano que guarda sus mensajes y los pone a disposición de la Policía para demostrar que es inocente, y el mal ciudadano que los borra". Algo que a su juicio resultaría "totalitario".

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