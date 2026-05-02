El Partido Popular ha denunciado las "purgas" en la política de nombramientos de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y ha exigido su comparecencia urgente ante la Comisión de Justicia del Congreso para que dé explicaciones.

Desde el PP denuncian en un comunicado que las decisiones adoptadas por Peramato apuntan a una estrategia que, "lejos de buscar reforzar la independencia de la Fiscalía, van encaminadas a consolidar un modelo de control político que prioriza la afinidad del Ministerio Público con el Gobierno de Pedro Sánchez frente al mérito, la capacidad y la trayectoria profesional".

Esta petición urgente de comparecencia llega después de que se conociera la decisión de la Fiscalía General del Estado de no dar continuidad en su puesto a la hasta ahora fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.