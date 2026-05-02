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El PP denuncia las "purgas" en los nombramientos de la fiscal general del Estado y pide su comparecencia urgente
El Partido Popular ha denunciado las "purgas" en la política de nombramientos de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y ha exigido su comparecencia urgente ante la Comisión de Justicia del Congreso para que dé explicaciones.
Desde el PP denuncian en un comunicado que las decisiones adoptadas por Peramato apuntan a una estrategia que, "lejos de buscar reforzar la independencia de la Fiscalía, van encaminadas a consolidar un modelo de control político que prioriza la afinidad del Ministerio Público con el Gobierno de Pedro Sánchez frente al mérito, la capacidad y la trayectoria profesional".
Esta petición urgente de comparecencia llega después de que se conociera la decisión de la Fiscalía General del Estado de no dar continuidad en su puesto a la hasta ahora fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.
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Moreno pide el respaldo de los andaluces para no tener "las manos atadas" respecto a Vox
El presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido este viernes de que a partir del 17 de mayo Andalucía no puede estar sometida a los "caprichos" de un partido sin experiencia de gestión -en alusión a Vox- y ha pedido no tener "las manos atadas" para gobernar.
En un acto de la campaña electoral andaluza, celebrado en el Espacio Creativo y Cultural Santa Clara de Palma del Río (Córdoba), Moreno ha insistido en el mensaje de que Andalucía no puede permitirse "líos" como los ocurridos en otras comunidades como la de Extremadura, donde transcurrieron seis meses hasta que se dio "el visto bueno desde Madrid" por parte de la dirección de Vox -partido al que en ningún momento ha nombrado- para poder pactar con el PP.