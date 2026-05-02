Sánchez intenta salvar a María Jesús Montero haciendo de las andaluzas un plebiscito sobre él: pide gobernar hasta 2035

El presidente andaluz, Juanma Moreno, pidió una mayoría suficiente para gobernar sin depender de pactos con Vox, reivindicando la estabilidad y el progreso en Andalucía.

José Luis Rodríguez Zapatero apoyó a Sánchez y Montero, defendió la política exterior con China y pidió el fin de las descalificaciones hacia el presidente y su esposa.

El presidente vinculó la campaña andaluza a su liderazgo nacional y defendió la intervención en el mercado de la vivienda para facilitar el acceso a los jóvenes y familias vulnerables.

Pedro Sánchez reafirma su objetivo de gobernar hasta 2035, pidiendo otros ocho años de mandato durante un acto en Málaga junto a María Jesús Montero.

Pedro Sánchez reafirmó este sábado en Cártama (Málaga) su intención de batir la marca de todos los anteriores presidentes de la democracia y permanecer en la Moncloa durante al menos 17 años, a pesar de los casos de corrupción que cercan al PSOE.

"El otro día se escandalizaron en el Congreso", relató Sánchez, "cuando les dije que estamos en el ecuador de nuestra tarea. Tras ocho años de gobierno progresista, lo que España necesita son otros ocho años de gobierno progresista".

Sánchez lanzó este envite (que ya dejó caer el miércoles en la sesión de control al Gobierno) ayer, durante un acto de campaña de las elecciones andaluzas junto a la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Pedro Sánchez ya superó el pasado mes de febrero el tiempo de estancia de Zapatero en la Moncloa (2.805 días) y este mes de mayo superará la marca de Aznar (2.904 días), como ha informado EL ESPAÑOL.

Aún está lejos del récord de 13 años y cinco meses de Felipe González (4.903 días en Moncloa).

Según sus planes, todavía confía seguir nueve años más en el Gobierno: uno hasta presentarse a las elecciones generales de 2027, tras las que intentará estar dos mandatos más al frente el Ejecutivo.

Durante el acto celebrado este sábado en Cártama (Málaga), Sánchez llamó a la movilización para concentrar todo el voto progresista con el fin de que María Jesús Montero llegue a la Presidencia de la Junta.

Los sindicatos y partidos del Gobierno habían hecho del problema de la vivienda uno de los hilos argumentales de la manifestación del 1 de Mayo, que este sábado trasladaron a Málaga en plena campaña de las elecciones andaluzas.

Sánchez dejó claro en su discurso que el Gobierno buscará una mayor intervención sobre los precios, que ya ha expulsado del mercado a las familias más vulnerables: los propietarios recelan de alquilarles un piso, pues debido al escudo social no pueden ser desahuciadas si dejan de pagar el alquiler.

El tope de precios impuesto a través de la Ley de la Vivienda ha hecho además que se reduzca drásticamente la oferta de alquiler en las regiones donde se está aplicando, como Cataluña.

"El dilema al que se enfrenta cualquier gobierno", indicó Sánchez en el acto del PSOE, "es si interviene el mercado de la vivienda o expulsa a millones de ciudadanos, jóvenes o no tan jóvenes, del derecho a adquirir, en compra o alquiler, una vivienda".

Tras ocho años al frente del Gobierno, Sánchez atribuyó las dificultades de las familias para acceder a una vivienda al "dogmatismo neoliberal que infló la burbuja inmobiliaria y nos hizo sufrir una de las mayores crisis financieras de los últimos siglos". Su solución es intervenir el mercado.

En cambio, José Luis Rodríguez Zapatero recordó que la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, corresponde resolver este problema al presidente de la Junta, Juanma Moreno: "No tienen excusas, es a lo que se tienen que dedicar", afirmó.

Tanto Zapatero como María Jesús Montero exigieron a Feijóo que ponga fin a la "campaña de insultos y descalificaciones" contra Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.

Zapatero argumentó que Begoña Gómez "ha sido una mujer del presidente del Gobierno que ha hecho lo que han hecho todas, trabajar, tener una ayuda, un apoyo", dijo sobre la investigación del juez Peinado que atribuye cuatro presuntos delitos a la mujer de Sánchez.

También ironizó sobre sus estrechos lazos con China y aplaudió a Pedro Sánchez por su cuarto viaje oficial a aquel país porque, señaló, es "la gran potencia inversora".

Durante su intervención, Zapatero denunció la “hipocresía” del PP por criticar los cuatro viajes oficiales realizados por Pedro Sánchez a China.

“Moreno Bonilla fue a China en 2024”, relató Zapatero, “y uno de los periódicos que le ponen aquí dijo: Va a la conquista de Asia”. En cambio, cuando va Pedro Sánchez, dicen que “va a servir a la dictadura”, añadió.

El expresidente aplaudió a Sánchez por “hacer la tarea de mantener las mejores relaciones con China” ya que, señaló, es “la gran potencia inversora”.

Y animó a todos los presidentes autonómicos a seguir sus pasos para “atraer inversiones a todas las autonomías”, porque allí “son bien tratados”.

“Ahora el PP está todo el día con China”, ironizó Zapatero, “me dicen que soy amigo de Xi Jinping, que estoy todo el día con él”.

También aplaudió a Pedro Sánchez por desenterrar a Franco del Valle de los Caídos y por conmemorar el 50 aniversario de su muerte, para recordar "lo que fue la Transición y la dictadura".

En cambio, dijo, en el PP "no tienen memoria para nada. Tampoco se acuerdan de la guerra de Irak: 300.000 muertos por una gran mentira, las armas de destrucción masiva. Esas son las guerras que apoyan".

Frente a la gestión de Juanma Moreno, tanto Zapatero como María Jesús Montero reivindicaron la "Andalucía moderna, avanzada, admirada, que construyó el PSOE: desde Escudero a Pepote de la Borbolla, Manolo Chaves, Griñán y Susana" Díaz.

De este modo, rindieron homenaje a los dos expresidentes de la Junta, Chaves y Griñán, cuya condena por el caso de los ERE ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el popular Juanma Moreno celebró este sábado un acto de campaña en Palma del Río (Córdoba), en el que pidió una "mayoría suficiente" para gobernar "sin las manos atadas" y sin depender de los pactos con Vox.

"No es lo mismo tener una mayoría suficiente, de estabilidad y de confianza para planificar cuatro años de progreso y bienestar", señaló el actual presidente de la Junta, "que estar permanentemente sometido a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España, y estar seis meses esperando a que te den el visto bueno desde Madrid para tener un gobierno".

Juanma Moreno advirtió así de que Andalucía no puede estar sometida a las tensiones de Extremadura y Aragón donde, tras meses de negociación y rupturas, Vox ha impuesto finalmente condiciones como la "prioridad nacional" para apoyar la investidura de María Guardiola y Jorge Azcón.

"No queremos pasar por eso", expresó Juanma Moreno, quien pidió a los votantes la "autonomía y libertad" necesaria para tomar las decisiones que permitan que Andalucía siga progresando sin dar pasos atrás.