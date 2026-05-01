Yolanda Díaz y Montero usan el 1º de Mayo en Málaga para cargar contra Moreno: "Hay que defender lo público"

Las claves

Las claves Generado con IA Yolanda Díaz y María Jesús Montero participaron en la manifestación del 1º de Mayo en Málaga, centrando sus discursos en la defensa de los servicios públicos y el refuerzo del Estado del bienestar. Ambas dirigentes criticaron las políticas del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, reclamando mayor protección para la mayoría social, el acceso a la vivienda y la mejora de los derechos laborales. Díaz denunció la precariedad laboral y exigió que los beneficios empresariales se trasladen a los salarios, además de defender la aprobación del Estatuto del Becario y una nueva ley de prevención de riesgos laborales. María Jesús Montero criticó al PP por utilizar el caso Koldo para desviar la atención del juicio por el caso Kitchen, acusando a los populares de manipular pruebas para proteger a su partido.

El arranque de la campaña electoral andaluza ha coincidido este 1 de Mayo en Málaga con la manifestación por el Día del Trabajador, en una jornada de fuerte contenido político protagonizada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta, María Jesús Montero, que han participado en la movilización con mensajes centrados en la defensa de los servicios públicos, el empleo y la vivienda.

Ambas dirigentes han situado el eje de sus intervenciones en la defensa de la “mayoría social” y en la necesidad de reforzar el papel del Estado del bienestar frente a las políticas del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno.

María Jesús Montero ha defendido que los ciudadanos deben elegir “qué modelo de sociedad quieren”, entre una apuesta por lo público o alternativas que, a su juicio, debilitan la igualdad de oportunidades. “Los servicios públicos son salarios diferidos de los trabajadores y la garantía de igualdad de oportunidades para la ciudadanía”, ha señalado.

La dirigente socialista ha subrayado además la importancia del momento económico, asegurando que España atraviesa “un momento económico muy bueno” y es “uno de los países de las economías avanzadas que más crece del mundo”, aunque ha insistido en que ese crecimiento debe trasladarse a la ciudadanía: “Tiene que llegar a la vida de las personas, a los hombres y mujeres humildes que solo tienen la fuerza de su trabajo”.

En materia de vivienda, Montero ha advertido de las dificultades de acceso al alquiler, especialmente entre los jóvenes, y ha señalado que se trata de un problema estructural que debe abordarse desde la política pública. “La vivienda se ha convertido en un bien poco asequible para muchas personas”, ha apuntado.

También ha llamado a la movilización electoral de cara a los próximos comicios andaluces del 17 de mayo, afirmando que “tenemos en nuestras manos cambiar la sociedad y dar igualdad de oportunidades”, en referencia a la participación ciudadana.

"Es lo que vamos a hacer a lo largo de estos 15 días de campaña de forma ilusionante, para ser capaces de que el 17 de mayo gane la mayoría social de nuestro país", según ha abundado Montero antes de afirmar que "esa mayoría social la representa" su formación política, el PSOE.

Por su parte, Yolanda Díaz ha centrado su intervención en los derechos laborales, denunciando la existencia de “2 millones y medio de horas extraordinarias que no se pagan” en España y defendiendo el refuerzo del registro horario como herramienta para combatir la precariedad.

“La clave es el registro de jornada, que es la garantía para que la gente trabajadora pueda trabajar menos y, sobre todo, para subir los salarios”, ha afirmado.

"No da igual quién gobierne", ha incidido, al tiempo que ha mandado un mensaje "a todas esas mujeres que fueron víctimas de una deficiente gestión, de una incompetencia en la gestión sanitaria que lidera el señor Moreno Bonilla". "Esas mujeres que sufrieron en sus carnes lo que es privatizar la sanidad pública; fíjense si vale votar bien o votar a gente que hace las cosas bien", ha abundado.

La vicepresidenta segunda ha subrayado también la necesidad de mejorar los salarios en España, recordando que existe un “diferencial negativo del 25% en materia salarial con Europa”, y ha reclamado a la patronal que traslade los beneficios empresariales a los trabajadores: “En la negociación colectiva tienen que subir los salarios en nuestro país”.

Díaz ha defendido además la aprobación del Estatuto del Becario, actualmente en el Congreso, para combatir lo que ha definido como “falsos becarios”, y ha insistido en la necesidad de avanzar en la nueva ley de prevención de riesgos laborales en un país donde, según ha señalado, “fallecen dos trabajadores al día en sus puestos de trabajo”.

En el plano internacional, ha realizado también un llamamiento al respeto de la legalidad internacional, criticando la impunidad ante determinadas situaciones y reclamando “respeto a los derechos humanos”.

En la manifestación del Primero de Mayo en Málaga también han participado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, el candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

Ambos líderes sindicales desvincularon esta decisión de trasladar de Madrid a Málaga la movilización principal del 1 de mayo de la convocatoria de elecciones andaluzas, y la justificaron por los problemas de acceso a la vivienda que se detectan en la capital de la Costa del Sol.

Caso Koldo

María Jesús Montero, por otra parte, ha criticado este viernes que el PP "haga de altavoz de un presunto delincuente" como Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, para "ocultar lo que está ocurriendo" en el juicio que se dirime en la Audiencia Nacional sobre el conocido como 'caso Kitchen', por el que está encausado, entre otros, el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz.

En esa línea, la vicesecretaria general del PSOE ha denunciado que lo que quiere el PP es "simplemente embarrar la vida política", porque los 'populares' "quieren ocultar algo que está ocurriendo que es muy grave" en España, que "es el juicio de la 'Kitchen', que es el haber utilizado por parte del Partido Popular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni más ni menos que para destruir pruebas que implicaban a su propio partido, y para fabricar pruebas falsas para los adversarios políticos", según ha remachado María Jesús Montero.