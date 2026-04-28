Pedro J.: "Sería inaudito que Sánchez no dimitiera si Ábalos es condenado; él lo nombró, lo protegió y no lo vigiló"

Pedro J. Ramírez este martes durante su intervención en 'El programa de AR'. Telecinco

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Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez considera que sería inaudito que Pedro Sánchez no dimitiera si José Luis Ábalos es condenado por corrupción. El director de EL ESPAÑOL destaca que es la primera vez que un exministro es juzgado mientras el presidente que lo nombró sigue en el cargo. Pedro J. señala que el rescate de Air Europa, vinculado a la trama de Ábalos, no habría sido posible sin la implicación de Sánchez. Ramírez elogia la labor del teniente coronel Balas, jefe de los investigadores, y critica los intentos de apartarlo del caso.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que sería "inaudito" que Pedro Sánchez no dimitiera si el exministro José Luis Ábalos es condenado en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

"Es la primera vez que un exministro de una cartera muy importante se sienta en el banquillo con el mismo presidente que lo nombró, lo mantuvo, lo protegió y no lo vigiló todavía en Moncloa", ha subrayado durante su intervención este martes en la tertulia de El programa de AR de Telecinco.

Tras recordar la declaración del teniente coronel Antonio Balas, el jefe de los investigadores de la UCO en el caso, que acusó a Ábalos de "gravísimos delitos de corrupción", Pedro J. se ha preguntado si Sánchez se mantendrá en el cargo si el exministro y su exasesor Koldo García son condenados a altas penas de prisión. "Sería inaudito en un sistema democrático", ha valorado.

Sobre la declaración de mañana del empresario Víctor de Aldama, el director de EL ESPAÑOL ha reconocido que puede ampliar sus acusaciones y presentar alguna "novedad". "Pero lo fundamental es qué va a hacer Pedro Sánchez si estas personas son condenadas a las penas que piden las partes y el Ministerio Público", ha insistido.

"De su entorno trasciende que va a seguir imperturbable, pulverizando el máximo concepto de responsabilidad política y convirtiendo su continuidad en Moncloa en un desafío a los ciudadanos", ha continuado.

A juicio de Pedro J., el juicio del caso Mascarillas "explica las circunstancias políticas del último viaje de Sánchez a China: pretende atornillarse en la Moncloa ocurra lo que ocurra con su lugarteniente, ocurra lo que ocurra con su hermano o incluso ocurra lo que ocurra con su esposa".

"Estamos en una situación inaudita en democracia", ha reiterado. "Si Sánchez consiguiera prevalecer, y tiene muchísimas ventajas y elementos para conseguirlo, ya no gobernaría como un demócrata, sino como un autócrata".

Pedro J. también ha querido poner el foco sobre la pieza separada abierta por el juez Leopoldo Puente sobre el rescate de Air Europa, "el manantial del que probablemente obtuvieron mucho más dinero que de ningún otro los miembros de la trama". "La declaración de Leonor Pano sobre la entrega de los 500.000 euros en la casa del patriarca me parece absolutamente verosímil", ha comentado.

El periodista ha señalado que el rescate de Air Europa "no hubiera sido posible sin Sánchez" y que esta operación es más relevante que el viaje a España de Delcy Rodríguez para investigar si el presidente estaba al tanto de algunos movimientos de la trama.

"Si hubiera algo más que responsabilidad política diríamos que Sánchez tendría que estar en el banquillo", ha apuntado Pedro J.

Ha concluido su intervención haciendo un reconocimiento al teniente coronel Balas. "Ahora se entiende por qué tenían tanto interés en quitarle de enmedio. He ahí un servidor público", ha aplaudido, en referencia a la operación de la fontanera Leire Díez para conseguir información comprometedora sobre el mando de la UCO.