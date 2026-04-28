Iván Redondo desvela que no fue ministro de Sánchez y que tuvo que salir de Moncloa por una operación de corazón

Pedro Sánchez e Iván Redondo cuando era jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, hasta verano de 2021. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Redondo reveló que su salida de La Moncloa se debió a una operación cardíaca tras ser diagnosticado con un defecto congénito en el corazón. Redondo confirmó que Pedro Sánchez consideró incorporarle como ministro, pero rechazó el cargo por motivos de salud. El exdirector del Gabinete defendió la 'prioridad ciudadana' frente a la 'prioridad nacional' en el actual debate político. Redondo presentó su libro 'El Manual', donde relata su historia personal y profesional, y niega que esté relacionado con el 'Manual de resistencia' de Sánchez.

Iván Redondo, exdirector del Gabinete de Pedro Sánchez, ha explicado este martes que su salida de La Moncloa estuvo motivada por una operación cardíaca que le obligó a "parar" y asumir "otras prioridades".

Además, ha confirmado que el presidente contempló incorporarle al Gobierno como ministro.

"Hay que saber ganar, perder y parar. Y a mí me operaron del corazón", ha señalado en una entrevista en Espejo Público.

Redondo ha precisado que, más allá de su familia, solo Sánchez conocía su enfermedad.

"Siempre fue leal, nunca lo ha contado", ha afirmado, subrayando que el presidente respetó su decisión de apartarse.

"Opté por la lealtad, la estabilidad y el silencio. Fue muy generoso conmigo", ha añadido.

Todo empezó en septiembre de 2020, tras un chequeo médico a hacer deporte en el gimnasio del complejo de La Moncloa junto a Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia.

Las pruebas, según ha relatado en Antena 3, arrojaron dudas que derivaron en el diagnóstico de una comunicación interauricular (CIA), un defecto congénito.

Se trata de "un agujero grande en el corazón" presente al nacer, donde el tabique que separa las aurículas (cámaras superiores) no cierra correctamente.

"Que te lo detecten con 39 años es un shock. Me dijeron que era un caso entre 1.000 y que había que operar", ha explicado. La intervención tuvo lugar el 17 de diciembre de 2020.

Después, inició "un proceso de recuperación" tanto física como mental.

Redondo también ha confirmado que Sánchez le quiso incorporar como ministro en el verano de 2021.

"Es así. Ya lo explicará él algún día, como estoy explicándolo yo, cinco años después", ha dicho, y ha insistido en que no era el momento de asumir ese paso por su operación de corazón.

incorporarle como ministro. "Es así. Ya lo explicará él algún día, como lo estoy haciendo yo ahora, cinco años después", ha señalado el exdirector del Gabinete, que insiste en que no era el momento de asumir ese paso por su operación de corazón.

"Prioridad ciudadana"

Sobre otros asuntos de actualidad, Redondo ha abogado por el término de 'prioridad ciudadana' en lugar de 'nacional' al argumentar que "importa más lo cognitivo y lo material que lo ideológico".

Ha afirmado que en política "hay que usar la fuerza del rival", un concepto que vale para PP y PSOE.

"La prioridad nacional es la ventana de Overton. Primero hay una polémica, luego es aceptable, luego es popular. Está abriendo la ventana, está entrando la mosca. Y luego se publica en el BOE", ha dicho, subrayando la importancia que tendrá este tema en el próximo ciclo electoral.

"Yo confrontaría directamente con la prioridad ciudadana, que es otra cosa. Así como la prioridad nacional es la exclusión, la prioridad ciudadana tiene que ver con lo que decía Leonard Cohen: no carguemos los dados siempre sobre los mismos", ha añadido.

Respecto a la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura, ha afirmado que los de Abascal vuelven ahora "a estar capturados por el Partido Popular". "Le sienta bien al PP cuando pacta técnicamente con Vox", ha apostillado.

La entrevista en Antena 3 se ha producido al hilo de la presentación el próximo lunes un libro titulado El Manual escrito por Iván Redondo, quien niega que éste tenga nada que ver con el 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez. Se trata, ha dicho, en un 50 por ciento de su historia de superación desde que salió de su barrio en San Sebastián hasta que llegó a Madrid, y el otro 50 por ciento, desde que entró en Moncloa hasta la actualidad.