Sánchez tilda de "infamia" el pacto de Extremadura y el PP replica: "La prioridad nacional es que convoque elecciones"

Pedro Sánchez (en un vídeo emitido este sábado en el Congreso del PSOE de Extramadura) y el diputado del PP Jaime de los Santos.

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez califica de "infamia" el pacto entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, criticando la llamada "prioridad nacional". El PP responde que la verdadera prioridad nacional es que Sánchez convoque elecciones generales para acabar con la política de su Gobierno. Isabel Díaz Ayuso rechaza fomentar el odio al extranjero, pero afirma que no quiere un país sin ley y orden. El criterio de arraigo para conceder ayudas es una práctica común en muchas comunidades autónomas, aunque el PSOE lo critica cuando es llamado "prioridad nacional" por Vox.

El presidente Pedro Sánchez ha tachado este sábado de "infamia" y "pacto de la vergüenza" los acuerdos alcanzados entre PP y Vox para gobernar juntos en Extremadura y Aragón.

A través de un vídeo emitido en el Congreso del PSOE de Extremadura, Sánchez ha aludido así a la "prioridad nacional" introducida por Vox en estos pactos, según la cual se valorarán los años de arraigo en la concesión de ayudas a familias.

Desde Madrid, el diputado del PP Jaime de los Santos ha replicado a los socialistas que "la máxima prioridad nacional de los españoles" es que "Sánchez convoque elecciones generales", para poner fin a la política "podrida" de su Gobierno.

Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha rechazado que se fomente el "odio al extranjero".

Pero ha aclarado que tampoco quiere "un país de machetazos, bandas, atracos y asentamientos chabolistas", algo que ocurre cuando no hay "ley y orden".

Como ha informado EL ESPAÑOL, prácticamente todas las CCAA (también las gobernadas por el PNV y PSC) aplican actualmente criterios de arraigo en la concesión de todo tipo de ayudas.

Durante la etapa de Patxi López como lehendakari, el Gobierno vasco fijó tres años de residencia o arraigo para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Es una práctica habitual en todas las CCAA, desde Navarra a Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid.

Pero el PSOE la califica ahora de "infamia", porque Vox ha decidido bautizarla como "prioridad nacional" en sus pactos autonómicos.

Durante su participación telemática en el Congreso del PSOE de Extremadura, Pedro Sánchez ha afirmado que la "prioridad nacional" constituye una "violación del Derecho Constitucional a la no discriminación", así como "un ataque directo a la esencia, al ser y a la memoria de Extremadura".

En la misma línea, el expresidente socialista de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha recordado que Extremadura fue durante años tierra de emigrantes, que tuvieron que buscar oportunidades en otras tierras, por lo que le preocupa que se convierta ahora en "laboratorio para echar a los inmigrantes".

En una entrevista en RNE, la portavoz parlamentaria del PP Ester Muñoz ha defendido que el contenido de los pactos de Extremadura y Aragón es "perfectamente legal, razonable y responsable".

Las medidas acordadas por PP y Vox, ha insistido, podrían ser asumidas por "cualquier persona razonable que lee" incluyendo, ha dicho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Aunque Juanma Moreno aspira a revalidar su mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, para poder seguir gobernando en solitario sin depender de Vox.

Ester Muñoz ha calificado de "patrañas" las palabras pronunciadas el miércoles en el Congreso por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien sostuvo que lo pactado por PP y Vox supone que un "bebé" de padres extranjeros no sea atendido en un hospital si tiene una emergencia.

Durante la jornada Entre Distritos organizada por el PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha aludido al vídeo del intento de pucherazo de Pedro Sánchez en un Comité Federal del PSOE en 2016, desvelado por The Objective.

En su opinión, las imágenes demuestran que Sánchez intentó "partir en dos la propia organización" socialista, retorciendo el reglamento con trampas, al comprobar que iba a ser despojado de la Secretaría General del partido.

"Si trata a los suyos así", ha advertido Ayuso, "no nos pueden extrañar las operaciones mafiosas que montan contra todos los demás, aunque sea empujando a delinquir al Fiscal General del Estado o a la televisión pública de todos los españoles, condenados los dos. ¿En qué país del mundo ocurre esto?", se ha preguntado.

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