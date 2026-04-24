Vox sigue haciéndole el juego al PSOE llevando el eslogan de la "prioridad nacional" a CCAA y municipios para debilitar al PP

Vox exige medidas más duras, como la repatriación de irregulares y limitar derechos a extranjeros, pero el PP solo acepta lo que establece la ley y no apoya estas iniciativas.

El concepto de "prioridad nacional" pactado en algunas regiones se traduce en dar preferencia a los vecinos con más antigüedad y no necesariamente a los españoles.

El PSOE aprovecha la estrategia de Vox para reforzar su relato de que el PP se alinea con la ultraderecha, generando incomodidad en los populares.

Vox intensifica su campaña por la "prioridad nacional" presentando iniciativas en parlamentos autonómicos y ayuntamientos para presionar al PP.

El debate sobre la "prioridad nacional" no se apaga. Vox lo sigue avivando porque sabe que electoralmente juega a su favor, y lo hace a costa de colocar al PP en una posición cada vez más incómoda.

Y en el PSOE asisten encantados a esta pelea ajena, porque cuanto más se enreda la derecha con el eslogan de Vox, más fácil le resulta a los socialistas alimentar el relato de que PP ya es "la ultraderecha".

En los próximos días, el partido de Santiago Abascal presentará distintas iniciativas en los parlamentos autonómicos. Se trata de una "acción coordinada" con un objetivo declarado: "desenmascarar a los 17 PP que existen”.

Según explican fuentes de Vox consultadas por este periódico, la instrucción se dio el lunes en la reunión semanal que el partido celebra con todos sus portavoces territoriales.

Los populares han aceptado la "prioridad nacional" en los acuerdos de gobierno con Vox en Extremadura y Aragón, aunque esos textos se traducen, en la práctica, no en que los españoles vayan primero, sino en que quienes lleven más tiempo empadronados en el territorio tengan preferencia en el acceso a determinadas ayudas y vivienda pública.

Dicho de otro modo: no sería "españoles primero", sino "vecinos primero".

Y, tal y como explicó este periódico, hasta que no se reforme la Ley Orgánica de Extranjería, para lo cual se requiere mayoría absoluta en el Congreso, ese concepto de "prioridad nacional" seguirá siendo simbólico.

Además de estas mociones en los distintos parlamentos, Vox advierte de que esta cuestión será a partir de ahora una línea roja en cualquier "pacto regional, municipal o nacional".

Por ahora, el PP ha comprado el marco que los de Abascal han instalado en la conversación, lo limita siempre a lo que establece la ley.

Por eso el propio Alberto Núñez Feijóo y los distintos dirigentes del PP insisten una y otra vez en que ese principio de "prioridad nacional" solo se aplica dentro de la "legalidad vigente" y se basa "en el arraigo".

La estrategia de Vox resulta rentable para el PSOE en igual medida que resulta incómoda para el PP. Por eso los socialistas han convertido este asunto en su ofensiva contra los populares.

"El PP ha comprado el 100% de los argumentos de la ideología y de los proyectos de la ultraderecha. Ya no solo no se distinguen, sino que son la avanzadilla de la ultraderecha en este país", dijo este jueves Patxi López en un acto en Valladolid.

Pero la votación del miércoles en el Congreso demostró que no son lo mismo, y que Vox está dispuesto a llevar al límite a los de Feijóo para retratarles.

El texto de Vox iba mucho más allá de lo pactado en los gobiernos autonómicos, porque incluía, entre otros puntos, la repatriación de todos los extranjeros en situación irregular o la "remigración" de quienes "no contribuyen a la economía nacional".

También reclamaba limitar la atención sanitaria de los irregulares a los casos de "urgencia vital", reservar las pensiones no contributivas en exclusiva para los españoles y endurecer o suprimir la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de expulsión.

El PP respondió con una enmienda para intentar suprimir todos esos elementos y recoger en el texto estrictamente lo que dicen los pactos autonómicos. No hubo acuerdo y solo los 33 diputados de Vox votaron a favor de su moción.