La exvicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, comparece este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), unos días antes de que se inicie formalmente la campaña para las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo.

La mayoría que tiene el PP en el Senado impulsó la comparecencia de Montero en esta comisión de investigación de nueva creación alegando que la exvicepresidenta tiene que "dar explicaciones" sobre el "pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro en el que se ha convertido la SEPI".

Esta nueva comisión de investigación de la SEPI tan solo ha acogido tres comparecencias -la de la actual presidenta y vicepresidente del organismo y la del expresidente de la sociedad- en las que el PP se ha centrado principalmente en el rescate de Plus Ultra.

En cualquier caso, Montero tendrá que comparecer en una comisión de investigación del Senado por segunda vez, ya que fue interrogada por la comisión Koldo cuando aún era vicepresidenta y ministra de Hacienda.