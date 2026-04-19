Feijóo: “Es compatible tener servicios que funcionan y pagar menos impuestos. Juanma Moreno lo ha demostrado”

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo ha elogiado la gestión de Juanma Moreno en Andalucía, destacando que es posible tener buenos servicios públicos y pagar menos impuestos. Feijóo afirmó que en Andalucía se paga menos y se recibe más, atribuyendo este progreso a la labor del Partido Popular en la región. El líder del PP criticó al Gobierno central por penalizar el esfuerzo y subir impuestos, argumentando que lo hacen para mantener apoyos parlamentarios y ocultar su incompetencia.

En plena precampaña electoral andaluza, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha trasladado hasta Córdoba para clausurar la Intermunicipal de su partido en Andalucía. En su discurso ha aplaudido el trabajo que han realizado Juanma Moreno y los populares andaluces, puesto que, según Feijóo, han demostrado que "es perfectamente compatible tener servicios que funcionan y pagar menos impuestos. Juanma Moreno lo ha demostrado".

Feijóo ha hablado de impuestos, de igualdad, de regeneración y de garantía durante su intervención, durante la que ha hecho hincapié en que en Andalucía "se paga menos y se recibe más, se paga menos y se gobierna mejor. Ese es el progreso que ha hecho realidad el PP en Andalucía".

En cambio, en España, según ha indicado, eso no es así porque "se penaliza el esfuerzo y se castiga al que trabaja y arriesga", ya que "suben impuestos para tapar las carencias de sus minorías parlamentarias, necesitan comprar apoyos para seguir en el poder y necesitan regar de dinero para tapar su incompetencia".

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