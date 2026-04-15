Bolaños denuncia la hipocresía de los jueces: "Los mismos que te dicen una cosa, cuando tú la dices sacan un comunicado"

Félix Bolaños, junto a la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido sus críticas al juez Juan Carlos Peinado tras el auto de procesamiento a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Bolaños sostiene que criticar resoluciones judiciales o denunciar irregularidades no afecta a la independencia judicial, pese a las acusaciones del PP de traspasar los límites democráticos. Las principales asociaciones de jueces han pedido respeto institucional a Bolaños y han calificado de inadmisible que un miembro del Gobierno reaccione ante decisiones judiciales. La portavoz parlamentaria del PP ha acusado a Bolaños de intimidar a los jueces y de ser el único ministro de Justicia de la UE que ataca al poder judicial de su país.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido sus críticas al juez Juan Carlos Peinado tras el auto de procesamiento a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, una vez que ha acabado la instrucción del caso.

"Criticar una resolución judicial o denunciar irregularidades de un juez no afecta a la independencia judicial", ha afirmado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a los reproches del PP, que le ha acusado de "traspasar los límites de cualquier demócrata".

Bolaños ha ido un paso más allá y ha admitido que "no es un debate cómodo" porque "los mismos que te dicen por la mañana una cosa, cuando tú por la tarde lo dices en público te critican y te sacan un comunicado, pero aun así lo voy a seguir haciendo".

El ministro no ha aclarado si esa acusación de hipocresía iba dirigida a los jueces en general o a las asociaciones de jueces o al CGPJ, que han censurado en varias ocasiones sus reiteradas críticas a Peinado.

En las últimas horas, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), las dos mayoritarias en la carrera judicial, han pedido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "respeto" y "responsabilidad institucional".

A través de un comunicado, la APM, la primera en número de asociados, ha tachado de "inadmisible" que "un miembro del Gobierno" como Bolaños reaccionara ante una decisión judicial.

El CGPJ no publicó esta vez comunicado, pero en su reunión de ayer la Comisión Permanente del Consejo recordaba al ministro la necesidad de respetar los autos de los magistrados.

A las críticas a Peinado se han sumado el resto de ministros del Ejecutivo.

Durante la sesión de control de este miércoles, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha acusado a Bolaños de intimidar y "lanzar un mensaje de miedo" a los jueces.

Incluso ha asegurado que las palabras del ministro tras el auto de procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez se traducen en que "si investigan al Gobierno", sufrirán "un linchamiento personal y profesional".

La portavoz del PP ha asegurado que Bolaños "es el único ministro de Justicia de la UE que ataca al máximo poder judicial de su país". Y ha cerrado su intervención asegurando que "podría ser ministro de Orbán", en referencia al primer ministro de extrema derecha de Hungría que este domingo perdió las elecciones frente al candidato del partido hermano del PP.

Bolaños le ha replicado asegurando que él no calla ante las "injusticias", atribuyendo así de nuevo a Peinado, aunque sin citarlo, un mal proceder: "Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea".