Aznar, contra el "placebo" del 'No a la guerra' en Irán: "La teocracia fanática quiere convertir la región en un polvorín nuclear"

El expresidente José María Aznar, durante un acto celebrado el pasado 11 de marzo en Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA José María Aznar y la fundación Faes critican el "No a la guerra" de Pedro Sánchez y advierten del peligro de una teocracia fanática en Irán con capacidad nuclear. Aznar acusa al Gobierno de Sánchez de comprometer la fiabilidad de España como socio de la OTAN y la UE, enfrentándose a aliados tradicionales como EEUU e Israel. España ha sido excluida de órganos internacionales clave, como el centro que supervisa el alto el fuego en Gaza, y se enfrenta a amenazas de EEUU sobre sus bases militares. Faes denuncia un deterioro de las infraestructuras en España y cuestiona el eslogan gubernamental de que "España va como un cohete".

La fundación Faes, que preside José María Aznar, ha acusado este sábado a Pedro Sánchez de maquillar la realidad del país con los "placebos ideológicos" del "No a la guerra" y "España va como un cohete".

Ante el conflicto de Oriente Próximo, Aznar considera que las naciones europeas deben "permanecer al lado de sus aliados", dice en alusión a EEUU e Israel.

"Nadie desea ninguna de las consecuencias —tantas veces imprevisibles— de una guerra", señala Faes en un editorial publicado este sábado.

Pero, advierte, el peor escenario para la región sería "la petrificación de una teocracia fanática que masacra a su pueblo y amenaza a sus vecinos, convertida en potencia atómica y árbitro de un Oriente Medio transformado en polvorín nuclear".

Respecto al "No a la guerra" que enarbola Pedro Sánchez, la fundación de Aznar recuerda que "el pacifismo exportable como arma de guerra fue un invento soviético del que Europa conserva memoria. Es ese pacifismo incondicional que sitúa en el mismo plano al agresor y al agredido".

En el caso de Sánchez, señala Aznar, lo utiliza como "un falso moralismo de inspiración partidista, que compromete el interés nacional a largo plazo y el propio crédito de España", ya que convierte a nuestro país en un socio poco fiable no sólo para la OTAN, sino también para la UE.

La política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez le ha llevado a enfrentarse con algunos de los aliados tradicionales de España.

Benjamín Netanyahu anunció el viernes la decisión de excluir a España del Centro de Coordinación Cívico-Militar encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza, por considerar que el Gobierno de Sánchez impulsa una "guerra diplomática" contra Israel.

Donald Trump ha amenazado con retirar los efectivos de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), después de que Moncloa prohibiera usar el espacio aéreo español a los cazas que participan en la ofensiva contra Irán.

Y España ha sido excluida, en los últimos meses, de las principales reuniones celebradas por Francia, Alemania, Reino Unido y otros socios europeos sobre la guerra de Ucrania.

La fundación Faes ve "hipócrita invocar el Derecho internacional como blindaje de una tiranía", dado que el derecho a veto impide que la ONU respalde cualquier operación para acabar con una dictadura sanguinaria como la de Irán.

A su juicio, Sánchez esgrime el Derecho internacional para "dividir alianzas, incumplir compromisos y lesionar el interés nacional", desde un mero cálculo electoral.

Pero la fundación de Aznar también desmiente el otro eslogan acuñado por Pedro Sánchez en los últimos meses, según el cual "España va como un cohete".

"La sensación de que nada funciona en España toma ya rango de tópico", sentencia Faes.

"El paisaje político español está poblado de apagones pendientes de explicación, trenes detenidos en comarcas inhóspitas, aeropuertos saturados, infraestructuras deterioradas que amenazan ruina y, en ocasiones, desencadenan accidentes fatales", añade la fundación de Aznar.

Faes aprecia "un deterioro galopante" por la falta de mantenimiento de las infraestructuras, a pesar de que el Gobierno ha registrado cifras récord de recaudación de impuestos.