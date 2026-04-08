La segunda jornada del juicio al exministro socialista José Luis Ábalos estará centrada en la "arbitraria contratación" de dos mujeres vinculadas a él, incluida su expareja Jésica Rodríguez, en empresas públicas de la esfera del Ministerio de Transportes, en la que el fiscal le acusa de haber ejercido "presión moral".

Este miércoles el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes, una mujer del "círculo personal" del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE -en palabras del fiscal- que trabajó en la empresa Logirail entre 2019 y 2022.

Además de las presuntas irregularidades en contratos públicos en mascarillas por las que se juzga a Ábalos, a su asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, el fiscal también acusa a los dos primeros de promover la "arbitraria contratación" de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, y de Claudia Montes en Logirail, filial de Renfe.

Sobre la primera contratación este miércoles declararán varios empleados de Ineco y también alguno de Tragsatec, y sobre la segunda comparecerá la propia Montes y algún trabajador de Logirail.