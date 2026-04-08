La segunda jornada del juicio al exministro socialista José Luis Ábalos estará centrada en la "arbitraria contratación" de dos mujeres vinculadas a él, incluida su expareja Jésica Rodríguez, en empresas públicas de la esfera del Ministerio de Transportes, en la que el fiscal le acusa de haber ejercido "presión moral".
Este miércoles el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes, una mujer del "círculo personal" del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE -en palabras del fiscal- que trabajó en la empresa Logirail entre 2019 y 2022.
Además de las presuntas irregularidades en contratos públicos en mascarillas por las que se juzga a Ábalos, a su asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, el fiscal también acusa a los dos primeros de promover la "arbitraria contratación" de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, y de Claudia Montes en Logirail, filial de Renfe.
Sobre la primera contratación este miércoles declararán varios empleados de Ineco y también alguno de Tragsatec, y sobre la segunda comparecerá la propia Montes y algún trabajador de Logirail.
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Claudia Montes a su llegada al Supremo: "Tengo miedo de que Koldo me intimide"
Claudia Montes, expareja de Ábalos, ya ha llegado al Tribunal Supremo.
A su llegada ha comparecido brevemente ante los medios y ha indicado que entra "a contar toda la verdad".
También ha asegurado que "con Koldo me encuentro muy nerviosa. Tengo miedo de que me intimide", ha dicho ante los micrófonos de 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.
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Aldama llega al Supremo
El empresario Víctor de Aldama ha llegado ya al Tribunal Supremo.
Allí prosigue este miércoles el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia.
El plato fuerte de este miércoles en el juicio es la declaración Claudia Montes, expareja del exministro Ábalos.
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El presunto enchufe de mujeres vinculadas a Ábalos centra la segunda sesión
La segunda jornada del juicio al exministro socialista José Luis Ábalos estará centrada en la "arbitraria contratación" de dos mujeres vinculadas a él, incluida su expareja Jésica Rodríguez, en empresas públicas de la esfera del Ministerio de Transportes, en la que el fiscal le acusa de haber ejercido "presión moral".
Después de recabar el testimonio de la propia Jéssica Rodríguez, este miércoles el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes, una mujer del "círculo personal" del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE -en palabras del fiscal- que trabajó en la empresa Logirail entre 2019 y 2022.
Además de las presuntas irregularidades en contratos públicos en mascarillas por las que se juzga a Ábalos, a su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, el fiscal también acusa a los dos primeros de promover la "arbitraria contratación" de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, y de Claudia Montes en Logirail, filial de Renfe.
Sobre la primera contratación este miércoles declararán varios empleados de Ineco y también alguno de Tragsatec, y sobre la segunda comparecerá la propia Montes y algún trabajador de Logirail, según informa Efe.
En fase de instrucción, Claudia Montes explicó que pidió ayuda a Ábalos -a quien conoció en un acto del PSOE en Asturias- para que le buscara trabajo porque su situación "era muy complicada", y que lo logró gracias a la mediación de Koldo García.
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Tres mujeres contra Ábalos: Jésica y las directivas de Ineco y Tragsatec
"Ábalos estaba al tanto de todo. Era conocedor de que yo no iba a trabajar, pero no se metía". Jésica Rodríguez, la mujer que tuvo una relación sentimental con José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes del primer Gobierno de Pedro Sánchez, a la que 'enchufó' en dos empresas públicas, facilitó una vivienda de lujo en el centro de Madrid, llevó a viajes oficiales y colmó de regalos, le crucificó ayer en el Tribunal Supremo en una declaración contra la que la defensa apenas si pudo hacer otra cosa que tratar de descalificarla en el plano personal.
Chocó escuchar en el solemne salón de plenos del Tribunal preguntas del tenor de "¿no es usted una captación que propicia Victor de Aldama para Ábalos? ¿es cierto que se dedica a la prostitución?".
La cuestión tiene poco o nada que ver con los hechos presuntamente delictivos que se dilucidan en el primer juicio al otrora poderoso dirigente del PSOE. Pero el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, permitió que el defensor, Mariano Turiel, "reformulara" la pregunta en medio de las protestas del letrado de la acusación popular, Alberto Durán.
La imagen de la examante de Ábalos fue lo que no se pudo ver en el circuito interno de retransmisión del juicio. Fue la única testigo a la que no se enfocó de cara mientras declaraba.
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La primera jornada del juicio al exministro Ábalos afloró pagos en metálico del PSOE al hermano de Koldo
La primera jornada del juicio oral contra el exministro y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos ha permitido conocer que no solo él; su asistente, Koldo García, y la esposa de éste, Patricia Uriz, recibían pagos en metálico del partido: también los percibió el hermano de éste, Joseba García.
"Fui dos veces a Ferraz. Me identificaba con el DNI, pasaba el escáner, decía que había quedado con Celia, subía y ella me daba el sobre con el dinero", ha manifestado Joseba García esta mañana ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Su presidente, Andrés Martínez Arrieta, y seis magistrados juzgan desde el martes a Ábalos por presuntos delitos de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y uso de información privilegiada en provecho propio.