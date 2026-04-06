La mujer de Santos Cerdán, 'La Paqui', cancela por segunda vez su comparecencia ante el Senado por "motivos de salud"

Conversaciones y un informe de la UCO reflejan preocupación por los elevados gastos y el estilo de vida de Cerdán y su esposa durante la investigación del caso Delorme.

El PP busca interrogarla sobre su contratación en Servinabar, empresa de su marido, que además pagó el alquiler, muebles y gastos personales de la familia.

La defensa de Muñoz ha presentado un informe médico reciente que justifica su ausencia, tras haber sido atendida en urgencias el pasado sábado.

Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán y conocida como 'La Paqui', cancela por segunda vez su comparecencia ante el Senado alegando agravamiento de salud.

La esposa de Santos Cerdán, Francisca Muñoz , más conocida como "la Paqui", no comparecerá finalmente este lunes ante la Comisión de Investigación del Senado tras acreditar, según su defensa, un agravamiento de su estado de salud que le impide acudir a la Cámara Alta.

Fuentes de la defensa sostienen que existen “motivos de salud evidentes y acreditados”, basándose en un informe médico, que justifican la imposibilidad de asistir a la sesión prevista para la tarde de este 6 de abril.

No se trata de la primera vez que la comparecencia queda en suspenso. La "Paqui" ya fue citada el pasado mes de diciembre en el marco de la investigación parlamentaria relativa al denominado caso Delorme.

Entonces, su defensa trasladó a la Cámara Alta un informe médico que desaconsejaba su presencia.

La Comisión, a la vista de dicha documentación clínica, acordó suspender la comparecencia. Ahora, cuatro meses más tarde vuelve a escudarse en cuestiones médicas.

Según la defensa, la esposa del exsecretario de organización del PSOE ha aportado nuevos informes médicos del servicio público de salud que acreditaban una evolución negativa de su patología previa.

Además, aseguran que tuvo que ser atendida en urgencias este pasado sábado.

“Hoy nuevamente se ha presentado un informe médico del pasado día 4 de abril de asistencia a urgencias en el que el facultativo médico que la asistió explicita que su estado de salud le impide su asistencia a la Comisión del Senado”, recoge el escrito.

Será ahora la Comisión quien decida si fija una nueva fecha para su comparecencia o adopta alguna otra medida dentro del calendario de la investigación parlamentaria.

De hecho, el PP quiere volver a citarla ya que quiere interrogarle por su contratación en la empresa de su marido, Servinabar, mientras se adjudicaban contratos.

Antxón Alonso contrató a Paqui Muñoz durante 4 meses en 2018, a razón de un sueldo de 1.900 euros mensuales.

También pagó íntegramente el alquiler de la vivienda familiar en Madrid, un ático en Hilarión Eslava, les amuebló la casa y se hizo cargo de numerosos gastos personales, tanto del matrimonio como de su hija.

El nombre de 'La Paqui' saltó a la luz cuando trascendieron unos WhatsApp de Alonso con su mujer en el que se quejaban de que no hacía "más que gastar y gastar" y que "se conocía a todas las dependientas de El Corte Inglés", a donde acudía con una tarjeta con cargo de Servinabar.

El informe de la UCO recoge la conversación entre Antxón Alonso y su mujer, Karmele Atuxtxa. En ella, muestran tanto su indignación como su preocupación por los elevados gastos y el tren de vida que Cerdán y Paqui Muñoz realizaban.