"Cuánto dinero negro entra al año": así destapó El Español el 'caso Kitchen' con las agendas robadas a Rosalía como prueba

Las revelaciones incluyen detalles de entregas de dinero en sobres y menciones a empresarios que supuestamente financiaron ilegalmente al partido.

El chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, colaboró con la Policía a cambio de pagos y fue clave en la obtención de los documentos sustraídos.

Entre los documentos robados estaba la agenda de Rosalía Iglesias, con anotaciones sobre pagos en negro y sobresueldos a dirigentes del PP, incluyendo a Mariano Rajoy.

EL ESPAÑOL destapó en 2015 la operación Kitchen, que implicaba a la cúpula del Ministerio del Interior en el robo de documentos comprometedores de la familia Bárcenas.

El diario EL ESPAÑOL destapó en noviembre de 2015 la operación Kitchen, que este lunes llevará al banquillo de la Audiencia Nacional al exministro Jorge Fernández Díaz, al comisario Villarejo y a otros ocho responsables de la antigua cúpula del Ministerio del Interior.

En la primera de una serie de exclusivas firmadas por Esteban Urreiztieta y Daniel Montero, este diario desveló el 22 de noviembre de 2015 que "un grupo de policías dispone en estos momentos de documentos internos de la familia Bárcenas que nunca han sido entregados al juez".

Salía a la luz por primera vez el nombre de la "operación Kitchen" con el que mandos del Ministerio del Interior habían bautizado el dispositivo para arrebatar a la familia Bárcenas los documentos comprometedores sobre la contabilidad irregular del PP, para evitar que llegaran a manos de la Justicia.

Según especificaba la información, el material sustraído había sido traslado en cajas desde la vivienda del extesorero del PP en el vehículo conducido por el "escolta y chófer del matrimonio".

Como trascendería luego, los miembros de la trama se referían se referían en clave como el cocinero a Sergio Ríos, quien ya había sido captado como confidente por el equipo del comisario Villarejo para controlar todos los movimientos de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

EL ESPAÑOL había accedido a uno de los documentos arrebatados a la familia Bárcenas, la agenda de Rosalía, cuyos detalles dio a conocer a lo largo de los siguientes días.

Durante varias conversaciones con su marido, que se encontraba en esos momentos en la prisión de Soto del Real (Madrid), Rosalía Iglesias había redactado de su puño y letra un inventario de los documentos que el matrimonio podía utilizar para presionar al PP.

Porque después de que el juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, ordenara su ingreso en prisión, Luis Bárcenas se sentía abandonado por la dirección del partido.

Las anotaciones de Rosalía incluían epígrafes como "pagos obra en casa de Mariano" (en alusión a la vivienda particular del entonces presidente del Gobierno), “cuánto dinero negro entra al año" (a las arcas del partido) o “de quién hay recibís?" (por la entrega de sobresueldos abonados a miembros de la dirección del PP).

Los documentos de robados a los Bárcenas incluyen anotaciones comprometedoras para Rajoy

Sobre este último punto, el documento mencionaba los “detalles de cómo eran las entregas” en sobres. Y especificaba: “Sobre todo a Mariano (Rajoy), (Francisco Álvarez) Cascos, Javier (Arenas), (Rodrigo) Rato y Jaime Mayor”.

Bárcenas ya había declarado ante la Audiencia Nacional que todos los presidentes, secretarios generales y vicesecretarios del partido habían cobrado sobresueldos en negro y que las entregas se realizaban de forma “sistemática” en sobres entregados en mano repletos de billetes de 500 euros.

Al día siguiente, EL ESPAÑOL especificaba que "Bárcenas relató en círculos periodísticos antes de ingresar en prisión que, en el caso de Mariano Rajoy, el encargado habitual de entregarle los sobresueldos era el extesorero Álvaro Lapuerta, quien se los habría camuflado en cajas de puros".

La agenda de Rosalía también aludía a varios mensajes de móvil intercambiados por el tesorero del PP y el presidente Mariano Rajoy.

Segunda entrega de los manuscritos de Rosalía Iglesias.

En uno de ellos, enviado el 26 de febrero de 2012, Bárcenas había planteado a Rajoy la necesidad de sustituir a Antonio Salinas como responsable de la Fiscalía Anticorrupción, para intentar parar la investigación del caso Gúrtel.

Otra anotación dejaba al descubierto que el PP pagaba los servicios del despacho de abogados que defendía a Bárcelas tras ser imputado en el caso Gürtel: “650€ cobrado despacho Bajo (datos)”. Es decir, 650.000 euros.

Sin embargo, después de que Pedro J. Ramírez publicara en El Mundo sus Cuatro horas con Bárcenas, el despacho de abogados de Miguel Bajo y Alfonso Trallero decidió abandonar la defensa del extesorero, porque no compartía su estrategia de atacar al PP (que era quien pagaba sus servicios, según estas anotaciones).

Rosalía Iglesias dejó constancia a continuación de su inquietud por el "alcance de lo que conoce Trallero de los papeles del PP".

Al matrimonio le preocupaba que, rota la relación, los abogados pudieran informar a la dirección PP sobre el alcance de la documentación que conservaba el extesorero (y el daño que podía causar). Así se reflejaba en la información publicada por EL ESPAÑOL el 23 de noviembre de 2015.

Entre “otros documentos” que “pueda ir pasando” a los medios de comunicación, la mujer de Bárcenas también mencionaba los “detalles de Brues y Pinal”.

Según aclaraba este diario, la nota aludía presumiblemente a Antonio Pinal, propietario de la constructora Bruesa, al que Bárcelas había señalado como uno de los empresarios que entregaron dinero negro que acabaría siendo destinado al pago de varias sedes del PP.

La fecha en la que EL ESPAÑOL publicó estas informaciones también es muy significativa: el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, había estaba recibiendo hasta dos meses antes un pago de 2.000 euros al mes (procedentes de los fondos reservados) a cambio de informar a los mandos policiales sobre todo los movimientos de Rosalía Iglesias.

Concluidos estos abonos, la cúpula policial facilitó que Sergio Ríos fuera admitido, en septiembre de 2015, en la Escuela de Formación de la Policía Nacional en Ávila, en pago por sus servicios.

Tras la publicación de estas informaciones, el comisario José Manuel Villarejo dirigió a EL ESPAÑOL un "escrito de rectificación" en el que, en realidad, venía a reconocer parte de los hechos.

Y lo hacía para culpar a otro de los implicados en la trama, el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, Marcelino Martín Blas, al que definía como "un delincuente, que sorprendentemente llegó a ser policía y pese a su inutilidad, a comisario".

"Jamás intervine en operación ilegal alguna", indicaba Villarejo en su escrito, "aunque si fui testigo de ciertas ordenes ilegales que el comisario Martín Blas recibió y ejecutó".

El comisario José Manuel Villarejo. Efe

Tras haber colaborado en la operación Kitchen, la relación entre ambos había saltado por los aires, a causa de otro caso mediático, el protagonizado por el Pequeño Nicolás.

Martín Blas acusó a Villarejo de haber instalado en su móvil un software para grabar subrepticiamente (y luego difundir a través de una web) una reunión entre mandos de la Policía y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre las andanzas del Pequeño Nicolás.

Y fue la guerra interna desatada entre ambos comisarios lo que permitió a EL ESPAÑOL sacar a la luz en noviembre de 2015 los detalles de la operación Kitchen, que a partir de este lunes juzga la Audiencia Nacional.