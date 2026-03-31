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RTVE alerta del "intento de tutela" del PP tras su anuncio de impulsar una comisión de investigación en el Senado
El anuncio del Partido Popular para impulsar la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión de la Radiotelevisión Española (RTVE) supone un "intento de "tutela", como ha alertado la Corporación pública en un comunicado.
"La solicitud de esta comisión de investigación, orientada hacia el cuestionamiento de la actual línea informativa de RTVE, no parece corresponderse con las exigencias comunitarias en materia de independencia de los medios públicos. Por el contrario, se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo", afirma RTVE.
Así, RTVE muestra su "total" respeto institucional a la Cámara Alta y hace alusión al artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación, que señala que los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.
La Corporación recuerda que el audiovisual público cuenta con mecanismos de control, como la CNMC o la Comisión de Control Mixta, y considera que sustituir estos instrumentos por la investigación parlamentaria puede resultar en "una forma de juicio político".
"Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un tribunal de medios, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales", advierte RTVE.
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Marco Rubio apuesta por "revisar" la relación de EEUU con la OTAN cuando acabe la guerra por la postura de países como España
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este lunes que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado la guerra de Irán debido a la negativa de socios como España a permitirle usar sus bases e incluso, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, de cerrarle su espacio aéreo para la ofensiva.
"En un momento de necesidad para Estados Unidos (...) tenemos países como España, un miembro de la OTAN al que estamos comprometidos a defender, negándonos el uso de su espacio aéreo y presumiendo de negarnos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso", reprochó durante una entrevista con Al Jazeera.
Rubio opinó que una de las razones por las que la Alianza Atlántica es "beneficiosa" para Estados Unidos es que le proporciona "bases para contingencias" como estacionar tropas, aviones y armas en Europa.
"Pero si la OTAN se trata solo de que nosotros defendamos a Europa mientras ellos nos niegan derechos de bases cuando los necesitamos, entonces no es un muy buen acuerdo. Todo esto lo tendremos que revisar", sentenció.
El Gobierno de Sánchez ha cerrado por completo del espacio aéreo español a cualquier vuelo que participe en la operación militar Furia Épica que EEUU e Israel lanzaron contra Irán hace ya un mes.
Con esta restricción España no solo prohíbe el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), sino también que aviones estadounidenses vinculados a la guerra en Irán puedan sobrevolar el espacio aéreo español, como los bombarderos B-52 y B-1 o aviones cisterna.
Esta prohibición afecta no solo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia. Este cierre no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales.
Horas después, la Casa Blanca respondió a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán.
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Junqueras: "Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada de ERC"
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a cerrar la puerta a la vía planteada por Gabriel Rufián para articular un frente de izquierdas: "Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada en una lista de Esquerra", ha dicho.
Junqueras ha participado este lunes junto al presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, en la presentación del libro El franquisme en temps de Trump, del diputado republicano en el Congreso Francesc-Marc Álvaro, celebrada en Barcelona.
El líder de ERC ha coincidido con Rull en la necesidad de que haya una "voluntad explícita de entendimiento" entre todas las formaciones que se consideran "de tradición democrática" para "salvar los valores" de una Cataluña modernista.
Aun así, Junqueras ha afirmado que este "entendimiento" no pasa "por una coalición electoral", y, en este sentido, ha dejado claro que él "no fue a la cárcel" para que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau "sea diputada en una lista de ERC", una idea que encajaría con el frente de izquierdas que defiende Rufián.
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El Consejo de Ministros aprueba este martes el indulto a 'Las seis de La Suiza'
El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto a Las seis de La Suiza, sindicalistas de la CNT (cinco mujeres y un hombre) que fueron condenados a tres años y medio de prisión por coacciones al defender a una compañera en un caso de acoso laboral.
El indulto se acordará a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que defiende "la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia".
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Margarita Robles informa hoy al Congreso y al Senado de las repercusiones de la guerra de Irán y el cierre del espacio aéreo
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este martes en el Congreso para informar, a petición del PP, de las repercusiones para la seguridad nacional de las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con el ataque contra Irán llevado a cabo por Estados Unidos e Israel hace justo un mes.
La comparecencia, que tendrá lugar en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional llega después de que el Gobierno haya cerrado el espacio aéreo español a los vuelos de aviones implicados en la llamada operación 'Furia Épica' impulsada por Estados Unidos e Israel, tanto los que utilicen las bases militares de Rota y Morón, como los que sobrevuelen España desde Reino Unido o Francia.
Robles ya afirmó que no contempla que Estados Unidos se retire de las bases militares españolas y pidió que se respete la posición de España, que definió como "firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra".
Esta petición de comparecencia de Robles, junto a solicitud dirigida también a los ministros de Industria y Hacienda, se enmarcó en la ofensiva registrada hace dos semanas por el PP para reclamar explicaciones por la planificación estratégica y la ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa en los ejercicios 2025 y 2026.
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