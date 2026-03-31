El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este lunes que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado la guerra de Irán debido a la negativa de socios como España a permitirle usar sus bases e incluso, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, de cerrarle su espacio aéreo para la ofensiva.

"En un momento de necesidad para Estados Unidos (...) tenemos países como España, un miembro de la OTAN al que estamos comprometidos a defender, negándonos el uso de su espacio aéreo y presumiendo de negarnos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso", reprochó durante una entrevista con Al Jazeera.

Rubio opinó que una de las razones por las que la Alianza Atlántica es "beneficiosa" para Estados Unidos es que le proporciona "bases para contingencias" como estacionar tropas, aviones y armas en Europa.

"Pero si la OTAN se trata solo de que nosotros defendamos a Europa mientras ellos nos niegan derechos de bases cuando los necesitamos, entonces no es un muy buen acuerdo. Todo esto lo tendremos que revisar", sentenció.

El Gobierno de Sánchez ha cerrado por completo del espacio aéreo español a cualquier vuelo que participe en la operación militar Furia Épica que EEUU e Israel lanzaron contra Irán hace ya un mes.

Con esta restricción España no solo prohíbe el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), sino también que aviones estadounidenses vinculados a la guerra en Irán puedan sobrevolar el espacio aéreo español, como los bombarderos B-52 y B-1 o aviones cisterna.

Esta prohibición afecta no solo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia. Este cierre no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales.

Horas después, la Casa Blanca respondió a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán.