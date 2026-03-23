El PP anuncia una querella contra Tezanos por delito electoral al "manipular" datos de los sondeos del CIS

La querella se apoya en conclusiones de la comisión del Senado y llega en plena precampaña de las elecciones andaluzas, buscando consecuencias políticas y jurídicas para Tezanos.

El PP sostiene que la actuación de Tezanos vulnera artículos de la Ley Electoral y denuncia el uso de recursos públicos para favorecer al partido del Gobierno.

Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, acusa a Tezanos de convertir el CIS en una herramienta partidista, alterando los resultados de los sondeos en momentos clave de campaña.

El Partido Popular presentará una querella contra José Félix Tezanos, presidente del CIS, por presunta manipulación intencionada de los datos de los barómetros para alterar la voluntad del elector.

El Partido Popular presentará una querella contra José Félix Tezanos, presidente del CIS, por indicios de delito electoral —vulneración de los artículos 69 y 145 de la LOREG— al "manipular intencionadamente" los datos de los barómetros y alterar la voluntad del elector.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional lo anunció en rueda de prensa y lo resumió en una frase que repitió tres veces: no es que el CIS falle; es que deliberadamente se le hace fallar.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, acusó a Tezanos de usar el Centro de Investigaciones Sociológicas como "herramienta partidista" en cada proceso electoral. "No puede haber tantos errores sin corregir; eso es intención, no casualidad".

Según Gamarra, Tezanos habría vulnerado los citados artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al "manipular de forma intencionada" los datos de los sondeos "en momentos clave de campaña", con el objetivo de "condicionar la voluntad del electorado".

Para los populares, Tezanos es "un activista político, y no lo esconde" cuya actividad debe tener consecuencias: en el futuro, "con reformas que eviten que esto vuelva a suceder", y en el presente, "con responsabilidades políticas y jurídicas".

El partido que preside Alberto Núñez Feijóo señala que "Tezanos es un síntoma de la corrupción política, pero el problema es Pedro Sánchez". Porque la "degradación" del sanchismo le lleva a modificar "constantemente" los indicadores en todos los procesos electorales recientes. "En Castilla y León, redujo cinco puntos a la derecha y sobrerrepresentó con siete puntos a la izquierda".

La dirigente aseguró que esa conducta quedó "constatada en la comisión de investigación del Senado", de cuyas conclusiones han tirado los populares para esta querella. Por tanto, el asunto "ya no es sólo político, es jurídico y debe tener consecuencias".

El PP enmarca la querella en su discurso de regeneración democrática. Gamarra insistió en que "no es que el CIS falle, es que deliberadamente se le hace fallar para manipular la voluntad de los electores", y denunció el uso de una institución pública para beneficiar al partido del Gobierno, con "un nuevo método, sin aval científico".

El CIS "emplea recursos públicos para dirigir la opinión en precampañas y semanas previas a la votación", afectando “la libre elección de los ciudadanos”. Y eso "no es demoscopia, es manipulación", resumió.

Con la denuncia, el PP eleva al plano judicial la batalla por la credibilidad de los sondeos a dos meses de las elecciones en Andalucía. Queda en manos de la Fiscalía y, en su caso, de los tribunales, determinar si los cambios metodológicos responden a criterios técnicos o configuran el delito electoral que denuncian los populares.