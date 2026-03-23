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Sánchez exige reabrir el estrecho de Ormuz y preservar "todos los yacimientos energéticos" en Oriente Próximo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y "la preservación de todos los yacimientos energéticos" de Oriente Próximo ante la guerra que mantienen Irán y Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.
En un mensaje en X, Sánchez ha afirmado que "nos encontramos en un punto de inflexión global" y ha advertido de que "una mayor escalada" podría "desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".
Por ello, el Gobierno de España ha exigido "la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos" en la región. "El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra", ha agregado.
The Government of Spain demands the opening of Hormuz and the preservation of all the energy sites of the Middle East.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2026
We stand at a global tipping point. Further escalation could trigger a long-term energy crisis for all humanity.
The world should not pay the consequences of…
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La justicia rechaza el recurso de Airbnb y le obliga a pagar la multa de 64 millones por publicar anuncios sin licenciaEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizar la sanción que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso en diciembre de 2025 a la plataforma de alquiler turístico por publicar anuncios sin licencia.
Por lo tanto, Airbnb tendrá que pagar los 64.055.311 euros previstos en la multa del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, según avanza el Ministerio en un comunicado.
Consumo identificó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb, que fueron retirados de la plataforma en julio de 2025.
Las infracciones que dieron lugar a la multa tienen que ver con prácticas comerciales desleales con personas consumidoras y usuarias.
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El PP tacha de "disparate" aprobar "a cachitos" las ayudas por la guerra de Irán en un Consejo "dinamitado" por Sumar
El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha calificado de "disparate" la aprobación "a cachitos" del decreto para paliar el impacto económico de la guerra en Irán en un Consejo de Ministros "dinamitado" por el plante inicial de los ministros de Sumar.
"Un decreto que es ya la madre de todos los disparates y que fue aprobado a cachitos en un Consejo de Ministros casi dinamitado, en el que en el que Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego y Mónica García decidieron quedarse fuera porque había que escenificar que no estaban nada de acuerdo con esas decisiones", ha afirmado De los Santos este domingo.
El portavoz del PP ha reprochado que en un Gobierno "serio y responsable" el líder del Ejecutivo habría cesado a estos ministros ante "semejante burrada". "Tenemos al peor Gobierno que ha tenido España durante esta democracia. España atraviesa una de sus peores crisis institucionales, desde luego la peor, desde que hay democracia y el responsable es solo uno y es Pedro Sánchez", ha manifestado.
Política