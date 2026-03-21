Sumar traga con el "decreto de derechas" contra la crisis pero su motín revela que los apoyos de Sánchez son incompatibles

El episodio evidencia la dificultad del Gobierno para aprobar políticas de izquierdas en un Parlamento con mayoría de derechas.

La falta de consenso entre los socios de Sánchez y la oposición de partidos como ERC y Bildu complican la aprobación parlamentaria de las medidas.

El Gobierno aprobó dos decretos: uno con rebajas fiscales en carburantes y otro, a petición de Sumar, que congela los alquileres hasta 2027.

Sumar bloqueó el inicio del Consejo de Ministros por discrepancias sobre el real decreto anticrisis, exigiendo medidas sobre vivienda.

"Hay un decreto de derechas (con las rebajas del IVA de los carburantes) y otro de izquierdas (el del tope a los alquileres)", decía con sorna el secretario general del PP, Miguel Tellado, tras el controvertido Consejo de Ministros de este viernes.

La reunión empezó con más de dos horas de retraso por el plantón de los ministros de Sumar, tras comprobar que en el real decreto de ayudas por las consecuencias de la guerra en Irán que se iba a aprobar no había referencia alguna a la vivienda.

El presidente del Gobierno tuvo que involucrarse personalmente para desencallar la aprobación de las medidas contra la crisis energética. Lo hizo a la vista de que las conversaciones entre la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Sumar, celebradas en una sala cercana a la que esperaban los miembros del ala socialista, no avanzaban.

Montero asumió esa negociación contrarreloj dada la ausencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se encontraba en Roma desde el jueves para acompañar a los Reyes a una recepción con el papa León XIV ayer por la mañana.

Pese a que la coordinación del decreto ley correspondía a Bolaños y a que se trataba de una iniciativa crítica para el Gobierno, el ministro de Presidencia no delegó en otro posible ministro de jornada su viaje a Roma.

Superada más de una hora de negociaciones, con Montero entrando y saliendo para hablar con Carlos Cuerpo, titular de Economía, fue el propio Sánchez el que se dirigió a la sala donde se encontraban los ministros de Sumar para solventar las diferencias.

Fue preciso hasta modificar el orden del día del Consejo de Ministros, en el que inicialmente figuraba la aprobación de un único decreto-ley, para introducir el segundo decreto-ley, exigido por Sumar.

Al final, tras varias reuniones, Yolanda Díaz y sus ministros accedieron a entrar a cambio de introducir en el capítulo de ayudas un control a los márgenes empresariales de las energéticas.

El texto estaba centrado sobre todo en rebajas fiscales, y su intención era suavizarlo para que la izquierda lo acepte.

De hecho, fuentes de Sumar aseguran que el texto se redactó a última hora al alimón entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

De nada sirvió darle esa pátina de izquierda a un texto de espíritu liberal.

A las pocas horas, partidos como ERC y Bildu aseguraban no compartir "la rebaja generalizada de impuestos sin control de precios". En cambio, PP y Junts lo celebraban y se atribuían la autoría.

Hay un segundo real decreto que lleva la marca de los socios de Gobierno: el que introduce la congelación de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2027.

Se trata de una reivindicación del ministro Bustinduy, negociada durante toda la tarde del jueves y también durante la mañana del viernes.

El socio minoritario, tras varias debacles electorales y huérfano de liderazgo, necesitaba un golpe de efecto para evidenciar que no es lo mismo que el PSOE.

De ahí que Sumar centrara el tiro en el mayor problema hoy para los ciudadanos: la vivienda. Tenía la esperanza de ganar a Sánchez un pulso que los revitalice.

El problema es que ese decreto no tiene visos de ser aprobado, pese a que incluso Sumar ha renunciado a una de sus viejas reivindicaciones: la moratoria antidesahucios, que promete rescatar más adelante.

El PP, que no se cierra a respaldar el decreto de ayudas, ya ha advertido al Gobierno que no cuenten con ellos para el segundo.

¿Convencerán a Junts?

Ahora los esfuerzos del Ejecutivo se centran en convencer a Junts.

En el entorno del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, admiten que durante la noche del jueves hablaron con la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, y que al PNV no le suena mal la música.

Pero en Waterloo, cuartel general de Carles Puigdemont, son partidarios de tumbar el decreto dentro de un mes, cuando llegue al Congreso.

De nada sirvió el motín. Las medidas que Sánchez no quería introducir, y que entrarán en vigor este domingo tras su publicación en el BOE este sábado, decaerán en la Cámara Baja al no encontrar una mayoría que las sostenga.

Además, el plante evidencia otra debilidad: que el Gobierno tiene muy complicado hacer una política de izquierdas cuando el Parlamento es, en su mayoría, de derechas, con Junts y PNV votando junto a PP y Vox.

Este viernes quedó claro que los apoyos de Sánchez son incompatibles, y que por ello naufraga la mayoría de las medidas del Gobierno y sólo salen adelante aquellas que incluyen concesiones a Junts y al PNV. Eso explica también que no haya nuevos Presupuestos desde 2023.

Aun así, y pese a la tensión, la escena de Sumar fue sentenciada por Sánchez, que en la rueda de prensa la rebajaba a mero "salseo" que sólo es "interesante para los medios de comunicación".